"1001 Belgesel Film Festivali" başlıyor

T24 - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde Belgesel Sinemacılar Birliği tarafından organize edilen "14. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali" 29 Eylül'de başlayacak.





CNN Türk'te yer alan haberde, Sinemacılar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Daralanlar - Dar Alanlar" temasıyla organize edilen festivalde, 23'ü yerli 47'si yabancı, toplam 70 film gösterilecek.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Beşiktaş Belediyesi Ortaköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gösterimlerde, bütün filmler ücretsiz izlenebilecek.

Avrupa Belgeselciler Ağı Başkanı Cay Wesnigk ve Alman Belgeselciler Birliği Başkanı Tomas Frickel gibi dünya belgesel sinemasından 20 önemli ismin davetli olduğu festival kapsamında, Avrupa'da Dijital Dağıtım Konferansı, Türkiye-Almanya Belgesel Sinema Buluşması, sinema laboratuvarı ve belgesel arkası gibi etkinlikler de olacak.

Festival, 29 Eylül Perşembe günü sinemaseverlerle buluşacak.







