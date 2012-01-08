-"007 James Bond" filmi için Adana'dan destek ADANA (A.A) - 08.01.2012 - ''007 James Bond'' serisinin yeni filminin yapımcıları, Adana'da çekilecek bölümler konusunda destek istemek için Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, filmin Türkiye'de çekilecek bölümlerinin uygulayıcı yapımcılarından Ali Akdeniz, Aldırmaz'ı ziyaretinde, filmin bazı bölümlerinin İstanbul'da, bazı bölümlerinin Adana'da çekileceğini, film ekibinde yaklaşık 500 kişinin görev alacağını belirtti. Çalışmaların ağırlıklı olarak Pozantı ilçesi Belemedik bölgesi yakınlarındaki Varda Demiryolu Köprüsü'nde yürütüleceğini kaydeden Akdeniz, şöyle konuştu: ''İstanbul'daki çekimler yaklaşık 4 hafta sürecek. Adana'daki çekimlerin ise 5-6 haftada bitirilmesi planlanıyor. Filmin hikayesinin demiryolunda geçmesi nedeniyle çekimler, Belemedik'teki tarihi Varda Köprüsü'nün yanı sıra Adana'nın merkezindeki tren istasyonu, Kasım Gülek Köprüsü üzeri ve demiryolunun İncirlik'e kadar uzanan bölümlerinde gerçekleştirilecek. Adana'daki çekimlere şubat ayının ortasında başlamayı planlıyoruz. Çekimler mart ayında da sürecek. Nisan ayında ara verip İstanbul bölümlerini çekeceğiz. Mayıs ayında yine Adana'ya gelerek filmin Türkiye'de çekilen bölümlerini bitireceğiz.'' Akdeniz, çekimler nedeniyle Kasım Gülek Köprüsü'nün 19-26 Martta trafiğe kapatılması konusunda Aldırmaz'dan destek istedi. Ali Akdeniz, filmin İstanbul ve Adana geçecek bölümlerinin çekimine filmin başrol oyuncusu Daniel Craig'in de katılacağını sözlerine ekledi. Belediye Başkan Vekili Aldırmaz ise Kasım Gülek Köprüsü'nün trafiğe kapatılması konusunda destek vereceklerini belirterek, ''Adana'nın tanıtımına katkıda bulunacak her türlü projenin içinde olacağız. Adana'nın filmciler için doğal plato özelliği var. Yazın en sıcak günlerinde dahi aynı saatlerde üç mevsimi birden yaşayabilirsiniz. Sahillerde denize girer, Toros Dağları'nın eteklerinde baharı yaşayabilir, zirvesindeki Çinili Göl'de buzlarla kaplı gölle karşılaşabilirsiniz. Kısacası, başka yerlerde 9-10 mekanda çekeceğiniz sahneleri Adana'da 1,5 saatlik mesafede bulabilirsiniz'' diye konuştu.