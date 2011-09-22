-34 yıldır kafasında mermiyle yaşıyor IĞDIR (A.A) - 22.09.2011 - Iğdır'da, evine giren hırsız tarafından başından silahla yaralanan Bayram Karakoyunlu, 34 yıldır kafasında mermiyle yaşamını sürdürüyor. Evine giren hırsızın peşine düşen, hırsızın ateş etmesi sonucu kafasının ön kısmına isabet eden mermiyle yaralanan 60 yaşındaki Bayram Karakoyunlu, 34 yıldır kafasındaki tabanca mermisiyle yaşıyor. Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Karakoyunlu, 1977'de evinde otururken dışardan ses geldiğini, evin kapısını açınca hırsızla karşılaştığını belirterek, ''Bahçe kapısını açınca hırsızın alnıma yakın yerden tabancasını ateşlediğini gördüm, düşmüşüm, gerisini hatırlamıyorum'' dedi. Olayın ardından Iğdır'da hastaneye kaldırıldığını, daha sonra sırasıyla Erzurum ve Ankara'da tedavi olduğunu ifade eden Karakoyunlu, şunları kaydetti: ''Ölümden kurtarıldım. Bu arada akrabalarım Ankara'yı arayarak durumumu sormuşlar. Aynı gün gelen silahlı bir yaralama hastası ölmüştü. 'Öldü' demişler. Tabii ailem perişan olmuş. Mezarımı bile kazmışlar cenazem gelecek diye. Beni götüren ağabeyim para için yakınlarımı aramış ve yoğun bakımda olduğumu söylemiş ama inanmamışlar. Ağabeyim ailemi zor ikna etmiş. Uzun süre tedavi görerek iyileştim. Arada bir baygınlık geliyordu, şimdi o da yok. Tek şikayetim, yürürken ayağım aksıyor. Kendimi fazla yormuyorum. Allah'a şükür şimdilik yaşayıp gidiyoruz.'' Doktorların o dönemde mermiyi çıkarmakta sakınca gördükleri için müdahale etmediklerini, çıkardıkları takdirde ölebileceğini belirten Karakoyunlu, ''34 yıldır kafamda mermiyle yaşıyorum. Bazı sıkıntılarım dışında bir şikayetim yok. Tek endişem aniden felç olmam, ondan korkuyorum. Olaydan sonra hırsız da kayboldu gitti. Kim olduğunu bile öğrenemedim'' diye konuştu. Iğdır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Turgut Anuk, bu türden bir vakada kişinin yaşamasının mucize olduğunu, kafadaki merminin bazı sıkıntılar çıkarabileceğini, bunun normal olduğunu belirtti. Dr. Anuk, 34 yıl bu şekilde mermiyle yaşamanın ender bir durum olduğunu ifade ederek, ''Kurşun alından girmiş, ilerleyerek arka kısmına gelmiş. Merminin 34 yıldır kafasında durması hastada baş ağrısı yapıyor. Merminin yerinden oynatılması durumunda hastanın sağlığı daha çok tehlikeye girer. O zaman doktorlar 'ölüm riski var' diye ameliyatla mermiyi çıkarmamışlar'' dedi.