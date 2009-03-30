34 yılda 24 bin gazete ve dergi biriktirdi

Balıkesir'in Havran İlçesi'nde gazete dağıtıcılığı yapan 50 yaşındaki Mehmet Uçar, 34 yılda 24 binin üzerinde gazete ve dergi biriktirdi. Gazetelere daha yakın olabilmek için turizmciliği bırakıp dağıtıcılığa başlayan, kendisine ait evi kiraya vermek yerine arşiv deposu olarak kullanan Uçar, 34 yıldır Havran'ın arşivini tuttuğunu söyledi.



İlçede `Arşiv Mehmet' olarak tanınan Mehmet Uçar, 1975 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'nı anlatan bir dergi görüp satın aldığını, arşiv merakının da böylece başladığını belirtti. Uçar, ilk günlerde sadece Havran İlçesi ile ilgi haberleri biriktirdiğini, daha sonra aldığı, `Edremit Körfezi' olarak adlandırılan Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ile ilgili gazete ve dergileri arşivine koymaya başladığını belirtti, “1975 yılından bu yana gazete ve dergi biriktiriyorum. Bu merakımı bilen bazı arkadaşlar da, kitap, dergi, CD ve video arşivlerini bana getirmeye başladı. Bu kez de koyacak yer sıkıntısı yaşamaya başladım. Bana ait 3 odalı evimi kiraya vermek yerine bu merakıma tahsis ettim. O günden bu yana evimde binlerce gazete ve dergim oldu. Hatta ben daha ileriye giderek, mesleğim olan otel resepsiyonistliğini bırakıp gazete ve dergiye yakın olabilmek için gazete dağıtıcılığına başladım. Bu işimi de çok seviyorum. 12 yıl gazete dağıttım. Bir yıl önce de Havran Kaymakamı Fatih Genel'in çağrısı üzerine ilçemizdeki `Koca Seyit Müzesi'nde çalışmaya başladım. Topladığım gazete ve haber kupürleri ileride tarihi belge olacak'' dedi.



Hobi olarak başlayan arşiv merakının son 20 yılda daha bilinçli olarak sürdüğünü, her gün 4 ulusal, 3 yerel gazete ile aylık yayın yapan 8 dergi aldığını aktaran Uçar, şöyle devam etti:



“Yaşadığım Körfezi ilgilendiren, Körfez bölgesinde gelişen önemli haberlerin kupürlerini kesip numara ve tarih ekleyip biriktiriyorum. Arşivimi 5 ana kola ayırdım. Gazete, dergi, kitap, CD, kaset olarak listeleyip gün, ay, yıl olarak dosya ve kolilere yerleştiriyorum. Şu anda elimde 7 bin kitap, 3 bin dergi, 2 bin 700 kaset ve 800 CD ile 14 bin gazete var.'



Edremit Körfezi'nin yerel tarihini oluşturduğunu, bugüne kadar Havran ve beldelerinde 4 kişisel sergi açtığını anlatan Uçar, emekli olduktan sonra Türkiye'yi dolaşarak `Burası Körfez' başlığıyla bir haber sergisi açmak istediğini belirtti. Uçar, “Açtığım sergilerde insanlar yıllar öncesine ait haberleri görünce nostalji yaşıyor'' dedi.



(DHA)

