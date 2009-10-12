34 yıl önce de tepki çekmiş

Habertürk’te İclal Aydın’ın programına konuk olan oyuncu Itır Esen, o dönemde Nihal’i oynadığı dizinin, tıpkı şimdi olduğu gibi tepki çektiğini anlattı. Esen, “O zamanlar tek kanal vardı ve akşam herkes, belli bir saatte açıp belli bir saatte kapatıyordu” dedi.Şimdilerde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı Bihter ve Behlül karakterinin sevişme sahnelerinde yaşanan tartışmalar gibi o dönemde de benzer birtakım sorunlar yaşandığını belirten oyuncu, “Ertesi gün biz ünlü olduk. Çünkü herkesin oturup baktığı bir şey var ve ertesi gün sokağa çıktığımızda herkes bizi tanıyordu zaten... O zaman nüfusu bilmiyorum ama o saatte herkesin seyrettiği bir kanal vardı” dedi.