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34 yıl önce de tepki çekmiş

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından ilk kez 1975 yılında TRT için diziye uyarlanan Aşk-ı Memnu, o dönemde de tartışmalara neden olmuş.

12 Ekim 2009 03:00

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından ilk kez 1975 yılında TRT için diziye uyarlanan Aşk-ı Memnu, o dönemde de tartışmalara neden olmuş.

Habertürk’te İclal Aydın’ın programına konuk olan oyuncu Itır Esen, o dönemde Nihal’i oynadığı dizinin, tıpkı şimdi olduğu gibi tepki çektiğini anlattı. Esen, “O zamanlar tek kanal vardı ve akşam herkes, belli bir saatte açıp belli bir saatte kapatıyordu” dedi.

Şimdilerde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı Bihter ve Behlül karakterinin sevişme sahnelerinde yaşanan tartışmalar gibi o dönemde de benzer birtakım sorunlar yaşandığını belirten oyuncu, “Ertesi gün biz ünlü olduk. Çünkü herkesin oturup baktığı bir şey var ve ertesi gün sokağa çıktığımızda herkes bizi tanıyordu zaten... O zaman nüfusu bilmiyorum ama o saatte herkesin seyrettiği bir kanal vardı”  dedi.

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