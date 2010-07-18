34 yıl önce başarıyı getiren kadın: Nadia Comaneci

T24 - Bundan tam 34 yıl önce Rumen Nadia Comaneci, Olimpiyat tarihinde ilk tam 10 puana imza atmıştı. Jimnastiğe ilgiyi artıran küçük kız, mucizeyi yarattığında 14 yaşındaydı.

Spor tarihinin en unutulmaz anlarından biri bundan tam 34 yıl önce yaşanmıştı. Olimpiyat heyecanı Montreal’de insanlığı sarmışken, henüz 15’ini bitirmemiş gencecik bir kız bütün dünyayı titretmişti. Nadia Comaneci adındaki bu sporcunun ilk tam 10 puana imza attığı 18 Temmuz 1976, adeta jimnastik için milat olmuştu...

1961’de Karpatlar’ın yakınlarında doğan küçük Nadia’nın adını annesi koymuştu. İzledikleri bir Rus filminde oynayan Nadezha karakterinden etkilenen Stefania Comaneci’nin verdiği ad, çok değil 15 sene sonra bütün dünyada ezberlenecekti. Rusça umut anlamına gelen Nadezha, Rumenler için çok daha fazlası olacaktı. Bir ulusun umudunu aşan küçük kız, uluslararası gurur vesikası olacak, beş Olimpiyat altını kazanacaktı.

Yedi yaşında parlamıştı

Jimnastik denince akla gelen sayılı antrenörlerden, içlerinde Comaneci’nin de bulunduğu 9 Olimpiyat, 15 dünya, 16 Avrupa, 6 Amerika şampiyonunu çalıştırmış Macar Bela Karolyi’nin okulunda keşfedilen küçük Nadia, daha yedisinde kendini göstermeye başlamıştı. 1970’te Romanya Şampiyonası’na katılan en küçük sporcu olan Comaneci’nin ayak sesleri ilk Norveç’te duyulmuş, 13 yaşındaki harika çocuk Skien’deki Avrupa Şampiyonası’nda dört altın, bir gümüş madalya kazanmıştı.

Olimpiyat öncesi Montreal’de düzenlenen bir hazırlık turnuvasında, ezeli rakibi Rus Nellie Kim’le amansız rekabete girişen harika çocuk, 1976’da çeşitli yarışmalarda 10 tam puana göz kırpıyordu. Fakat kimse küçük şampiyonalarda gelen bu mükemmelliğe prim vermiyordu.

18 Temmuz 1976 günü, Montreal’deki Forum’u dolduran 86 bin kişi, tarihe tanıklık edeceklerinden bihaber salondaki yerlerini almıştı. Takım yarışmalarında asimetrik paralelde yarışan Romanya takımından ufak tefek bir kız, inanılmaz bir performans sergilemişti. Yedi jüriden de 10 tam puanı kapan Comaneci, karaborsaya düşen biletler için 200 dolar ödeyenleri bile mest etmişti. İnsan yapımı elektronik skorbord, Nadia’nın mükemmelliği karşısında aciz kalmış ve sadece 1.00 gösterebilmişti, zira mühendisler birisinin 10 tam puan alabileceğini düşünememişti.

Atlama beygiri ve yerde 10 tam puanı tekrarlayan Kim gölgede kalırken, Montreal’da üç altın alan Comaneci, Varşova Paktı’nın en önemli insanlarına verilen Sosyalist Emekçi Ödülü’nü alan en genç isim olmuştu. 1980 Moskova Olimpiyatları’nda da Romanya Milli Marşı’nı Ruslara iki defa dinleten Nadia, 1989 Aralık’ında Çavuşesku’nun devrilmesinden kısa bir süre önce Batı’ya iltica etmişti.

2003’te Romanya’nın ABD fahri konsolosu olan Comaneci, ülkesinin sporla ilgili her kurumunun onursal başkanlığını yapıyor. Onu ölümsüzleştiren 34 yıl önceki kareyse asla unutulmuyor.