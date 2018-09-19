T24 LogoT24 Logo
Spor

"34 yaşında hissetmiyorum"

Arjen Robben, Bundesliga resmi sitesine açıklamalarda bulundu

19 Eylül 2018 21:08

Bayern Münih'in 34 yaşındaki yıldızı Arjen Robben, Bundesliga resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'in Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ağları bir kez havalandıran Hollandalı yıldız Arjen Robben, şu an 34 yaşında. Ancak Robben'e göre, kendisi hala genç bir futbolcu.

Robben, "Şu an 34 yaşındayım ve yaşadığım her andan eğlence çıkarmaya çalışıyorum. Kendimi çok ama çok fit hissediyorum. Umarım uzun süre de böyle kalacağım" dedi.

Arjen Robben'in Bayern Münih'teki kontratı 2019'da sona erecek.

ETİKETLER

Arjen RobbenBayern MünihBundesligaHollandalı futbolcu34 yaşında
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24