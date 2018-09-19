"34 yaşında hissetmiyorum"

Bayern Münih'in 34 yaşındaki yıldızı Arjen Robben, Bundesliga resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'in Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ağları bir kez havalandıran Hollandalı yıldız Arjen Robben, şu an 34 yaşında. Ancak Robben'e göre, kendisi hala genç bir futbolcu.

Robben, "Şu an 34 yaşındayım ve yaşadığım her andan eğlence çıkarmaya çalışıyorum. Kendimi çok ama çok fit hissediyorum. Umarım uzun süre de böyle kalacağım" dedi.

Arjen Robben'in Bayern Münih'teki kontratı 2019'da sona erecek.