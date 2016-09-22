34 saniyede 1400 lira ceza yiyen sürücü: Uçmuş olmam lazım!

Zonguldak'tan Çorum'a mahkemeye gitmek için yola çıkan öğretmen Metin Er, Merzifon-Osmancık'da 34 saniye arayla 4 kez radara girdi. Toplam 1400 lira trafik cezası yiyen Er, "Bu cezayı yemem içiin uçmam lazım" dedi.

Zonguldak'ta ikamet eden öğretmen 56 yaşındaki Metin Er, mahkemeye katılmak üzere kendi aracı ile 2 Nisan 2016 günü Çorum'a gitmek için yola çıktı. Osmancık-Merzifon'a kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadan yolculuğunu devam ettiren Er, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Çorum'da hizmete giren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) yüzünden şok üstüne şok yaşadığını söyledi.

"Bu cezayı yemem için uçmam lazım"

Muhtarlığa ceza kağıtlarını almak için gittiğinde 2 günde toplam bin 400 TL olmak üzere 6 kez radar cezası yediğini öğrenince şaşkına döndüğünü söyleyen Metin Er, "2 Şubat 2016 tarihinde Çorum'a mahkemeye giderken 34 saniyede 4 ayrı ceza yedim. Direksiyonda abim vardı. Biz normal kurallarda yani kurallara uygun bir şekilde yola devam ettiğimizi zannediyorduk. Daha sonra gidiş ve dönüşümüzü yaptık. 2 ay sonra 4 Nisan 2016 tarihinde kesilen cezalardan birisi geldi ve cezayı ödedim. Şimdi geriye kalanlar demetlenmiş altısı birden gönderildi. Bu tuzaktan başka bir şey değil. Bu adaletli bir ceza değil! Çünkü 34 saniyeye 4 ceza sığdırmışlar. Nasıl başarmışlarsa 34 saniyede bu dört cezayı alamam için uçmam lazım.

Radarlar belli ki tuzaklanmış adalet varsa gereğinin yapılmasını istiyorum. İlk cezayı aldığımda bilinçli bir vatandaş olarak ödedim. Fakat bu cezalar ilk cezadan çok daha sonra geldi. Neden bu kadar geç saklandı, neden bu kadar sık bir ceza kesildi. Bu kadar sık ceza kesilmemeli orada gerekli uyarı levhalarını da yol kenarlarına ağaç arkasında kalmış kim belirleyiciler haricinde herhangi bir şey görmedim" dedi.