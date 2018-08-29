34 kişi hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen 'FETÖ' soruşması kapsamında 25 asker ile bu askerlere imamlık yaptığı öne sürülen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlenirken, gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevli 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ve bu askerlere mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 9 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, yapılan yazılı açıklamada "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki askeri şahıslardan ‘Operasyonel Telefon Hattı’ ile haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ve askeri şahısları FETÖ Terör Örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9 mahrem imam olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir'' denildi.



Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında daha önce idari işlem uygulandığı kaydedildi. (DHA)