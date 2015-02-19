34. İstanbul film Festivali Onur Ödülleri sahipler belirlendi

İstanbul Film Festivali tarafından her yıl sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri sahipleri belirlendi. 34. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri yönetmen ve yapımcı Yılmaz Atadeniz, müzisyen Cahit Berkay, oyuncu Nebahat Çehre, senarist ve yönetmen Safa Önal ve oyuncu Süleyman Turan’a takdim edilecek. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülleri, 3 Nisan Cuma gecesi Lütfi Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek 34. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde takdim edilecek.

60 yılı aşan kariyerine kurgucu olarak başlayan Yılmaz Atadeniz, sinemanın çeşitli disiplinlerinde çalıştı. Yedi Kocalı Hürmüz filmiyle yönetmenliğe başlayan Atadeniz, 1967 yılında kendi yapım şirketini kurdu. Amerikan maceraları türünde düşük bütçeli filmlerin yapımını üstlendi. Yılmaz Atadeniz, avantür filmin en iyi örnekleri verdi, kült filmlere imza attı ve fantastik sinemanın gelişmesine katkıda bulundu. Komediden avantür ve çizgi roman uyarlamalarına uzanan türlerde sayısız popüler film üreten Atadeniz’in yapımları dönemin kısıtlı olanaklarına rağmen günümüze kadar ulaştı. Atadeniz, YAP Yönetim Kurulu, Ulusal Sinema Platformu, SESAM ve Film-Yön Der üyesidir.

Anadolu rock tarzının yaratıcıların Cahit Berkay, Karacaoğlan, Pir Sultan ve Yunus Emre’den gelen geleneği özgün yaklaşımıyla sürdürdü. Türkiye’nin en önemli rock, Anadolu rock, folklorik rock gruplarından Moğollar’ın kurucusu olarak, aynı zamanda Barış Manço’dan Cem Karaca’ya, Berkay’dan Derya Petek’e işbirlikleri ve solo çalışmalarıyla 1962’den bu yana unutulmaz yapıtlar üretiyor. 180’den fazla film ve 70’ten fazla dizi müziği, sayısız reklam müziği besteleyen Berkay, bu alanda da ödüller kazandı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri Selvi Boylum Al Yazmalım’dan, Gizli Yüz’e, Fırat’ın Cinleri ve Kırık Bir Aşk Hikayesi gibi sayısız filme, bestelediği unutulmaz melodileriyle imza attı. Cahit Berkay’ın ilk toplama film müzikleri albümü 1997'de yayımlandı. Bu albümün 1999 ve 2001’de devamı geldi. Berkay aynı zamanda birçok dizi ve sinema filminde de rol aldı.

Yeşilçam emekçisi olarak sayısız filmde rol olan Nebahat Çehre, 60’lı yılların başında başladığı oyunculuk kariyerine günümüzde de sürdürmeye devam ediyor. 1961 yılındaYaban Gülüm filmi ile beyazperdeye adım attı. Acı Hayat, Eşrefpaşalı, Seyyit Han, Kamalı Zeybek gibi filmlerde rol aldıktan kısa bir süre sonra sinemanın önemli yüzlerinden biri oldu. 1970’lerde Yeşilçam’dan uzaklaşarak ses sanatçısı olarak sahneler çıktı. 2000'li yıllarda Haziran Gecesi, Candan Öte, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alarak yalnızca Türkiye’de değil yurtdışında da büyük popülerlik kazandı.

53 yıllık kariyeriyle Yeşilçam'ın en saygın isimlerinden biri olan Safa Önal, kaleme aldığı 60’tan fazla fotoroman, 500 bölümden fazla dizi senaryosu, yönettiği 40'a yakın filmle Türkiye’nin en üretken sinemacılarından. Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabına girmiş bir rekortmen. Senaryolarında sıradan yaşamlar içinde hüznü ve ironiyi yansıtarak, toplumsal ilişkilerin içinde sıkışan karakterlerden yarattığı melodramlarla sayıda imza atan Safa Önal senarist ve yönetmen olarak Yumurcak gibi popüler komedilerden Vesikalı Yarim gibi sinemanın unutulmaz yapıtlarına imza atarak geniş kitlelere ulaştı. Safa Önal, Senaryo Yazarları Derneği'nin (SEN-DER) kurucu üyesi oldu ve 7 yıl süreyle başkanlığını da üstlendi. Safa Önal, senaryo yazımına ve yönetmenliğe devam ediyor.

Süleyman Turan’ın 1963 yılında başlayan sinema serüveni 51. yılında… Küçük yaşlarda başlayan resim tutkusunu, yıllar içerisinde çizgi romandan karikatür bantlara, afiş ve kitap kapaklarına uzanan bir yelpaze içerisinde profesyonel bir çizer olarak sürdürdü. 1963 yılında “Ses” dergisinin düzenlediği yarışmaya katıldı ve Osman Seden’in Sayın Bayanfilminde rol alarak sinema kariyerini başlattı. Komediden drama, seyircinin derin bağla özdeşleştiği yardımcı karakterlere unutulmaz portreler çizen Süleyman Turan çok yönlü bir sanatçı. Yaklaşık 190 filmde rol alan Turan, Dönme Dolap, Baş Belası ve Sevgili Dayım gibi filmlerin senaryolarını da yazdı. Yarın Son Gündür ve Güllü filmlerindeki oyunculukları ile Adana ve Antalya Film Festivallerinde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.