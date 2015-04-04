34. İstanbul Film Festivali başladı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından on birinci kez Akbank sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali’nin 34’üncüsü, Lütfi Kırdar Uluslararası Sergi ve Kongre Sarayı’nda başladı.

Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği 34. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde festivalin yarışmaları ve jüri üyeleri de tanıtıldı. 34. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Uluslararası ve Ulusal Yarışma, FACE Sinemada İnsan Hakları, Seyfi Teoman En İyi İlk Film ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Ulusal Belgesel Yarışması olmak üzere beş farklı kategoride 49 film yarışacak.

İstanbul Film Festivali Açılış Töreni bu yıl sinema ve kültür sanat dünyasındaki kayıpların anıldığı bölümle devam etti. Türkiye’nin ilk kültür bakanı, İKSV Mütevelli Kurulu Başkanı Talat Halman ile dünya edebiyatının da en önemli yazarlarından Yaşar Kemal de anılan isimler arasındaydı.

5 isme Onur Ödülü

İstanbul Film Festivali tarafından her yıl verilen “Sinema Onur Ödülleri”, Türkiye sinemasında yıllar boyu emek vermiş beş değerli isme verilecek. Festivalin ilk Onur Ödülü, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, kaleme aldığı 60’tan fazla fotoroman, 500 bölümden fazla dizi senaryosu, yönettiği 40’a yakın filmle Türkiye’nin en üretken sinemacılarından; 60 yıllık kariyerinde Ah Güzel İstanbul, Hep O Şarkı, Dila Hanım, Vesikalı Yarim gibi unutulmaz yapıtları izleyiciyle buluşturan Safa Önal’a verildi. Önal ödülünü oyuncu Türkan Şoray’dan aldı.

Safa Önal konuşmasında, “62 yıllık emeğime rağmen, işsiz olarak görünüyorum. Her gün filmlerim günde 5-6 kez yayınlanırken telif alamıyorum. 12 yıllık hukuki mücadelem devam ediyor, sonunda ben kazanacağım” dedi.

Özgün tarzıyla yalnızca Anadolu rock müziğin yaratıcılarından olmakla kalmayıp, film müzikleriyle sinemaseverlerin kalbinde önemli bir yer edinen, 1962’den beri Çiçek Abbas’tan Selvi Boylum Al Yazmalım’a 180’den fazla filme ve 70’i aşkın dizi için şarkılar yapan, kurucusu olduğu Moğollar’ın yanı sıra Barış Manço’dan Cem Karaca’ya, Selda Bağcan’dan Derya Petek’e pek çok müzikal işbirliği gerçekleştiren Cahit Berkay, festivalin ikinci Onur Ödülü’nü aldı. Ödülü müzisyen Şebnem Ferah verdi. Cahit Berkay, ayrıca konuklara bir de sürpriz yaparak yaptığı film müziklerinden bir seçki sundu.

Festivalin üçüncü Onur Ödülü ise kurgucu olarak başladığı 60 yılı aşkın kariyerinde Türk sinemasının en üretken sanatçılarından biri olarak komediden avantür ve çizgi roman uyarlamalarına uzanan türlerde sayısız film üreten, Türk fantastik sinemasının gelişimine katkıda bulunarak kült yapımlar ortaya çıkaran, yönetmen ve yapımcı, Yılmaz Atadeniz’e verildi. Yönetmen Çağan Irmak, Yılmaz Atadeniz’e ödülünü takdim etti.

Küçük yaşlarda başlayan resim tutkusunu çizgi romandan karikatür, afiş ve kitap kapaklarına uzanan geniş bir yelpazeye yayarak profesyonel bir çizer olarak sürdüren, 1963 yılında Ses dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanıp Mehmet Dinler’in Sayın Bayan filmindeki rolüyle sinema kariyerine başlayan, komediden drama, seyircinin derin bağla özdeşleştiği yardımcı karakterlerle unutulmaz portreler çizen Süleyman Turan, festivalin diğer Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Turan’a ödülünü senaryosunu da yazdığı Sevgili Dayım filminden rol arkadaşı oyuncu Hale Soygazi verdi.

Festivalin son Onur Ödülü ise, 1961 yılında Yaban Gülü ile girdiği sinema dünyasında Acı Hayat, Balatlı Arif, Eşrefpaşalı, Seyyit Nali, Kamalı Zeybek gibi filmlerle öne çıkan, Yeşilçam emekçisi olarak melodramdan tarihi ve fantastik filmlerle başarılı performanslar ortay koyan, 2000’li yıllarda Haziran Gecesi, Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alarak yurtdışında da büyük popülerlik kazanan, hem yeteneği hem güzelliğiyle Türk sinemasının önemli kadın oyuncularından Nebahat Çehre’ye verildi. Nebahat Çevre, ödülünü oyuncu Selçuk Yöntem’den aldı.

Tören boyunca büyük ekrandan, sahneye çıkan sanatçılara eşlik eden video klipler, İKSV Stüdyo ekibi Selçuk Metin ve Erman Pehlivan tarafından hazırlandı. Törenin sahne yönetmenliğini ise Yekta Kara üstlendi.

Açılış töreninin ardından 34. İstanbul Film Festivali, Ernesto Daranas Serrano’nun yönettiği Conducta / Behaviour / Hal ve Gidiş filminin gösterimiyle başladı. Hal ve Gidiş, festival sırasında Dünya Festivalleri bölümünde izleyicilerle buluşacak.