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15 Temmuz Darbe Girişimi

34 ilde 'FETÖ' operasyonu; 70 kişiye gözaltı kararı

Gözaltı kararı çıkartılan 70 kişiden 47'si muvazzaf asker olduğu belirtildi

13 Aralık 2017 11:35

Konya merkezli 34 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 47'si muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda 47'si muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 47'sinin muvazzaf asker, 23'ünün ise TSK'dan ihraç edilenler olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.  Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.  Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 

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