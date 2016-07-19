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15 Temmuz Darbe Girişimi

34 gazetecinin basın kartı iptal edildi

Basın kartı iptal edilenler ağırlıklı olarak yazı işleri müdürü, editör ve yöneticilerden oluşuyor

19 Temmuz 2016 20:15

Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülen çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalışan 34 kişinin basın kartı iptal edildi.

Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından basın kartlarını incelemeye aldı.

Bu kapsamda, Meydan Gazetesi'nden 14, Samanyolu TV'den 2, Irmak TV'den 3, Can Erzincan Televizyonu'ndan 8, Samanyolu Haber Televizyonu'ndan 2, Radyo Mehtap'dan 1, Taraf Gazetesi ve Nokta Dergisi'nden 4 olmak üzere toplam 34 kişinin basın kartı "milli güvenliğe tehdit oluşturdukları" gerekçesiyle iptal edildi.

Basın kartı iptal edilenler ağırlıklı olarak yazı işleri müdürü, editör ve yöneticilerden oluşuyor.

 

Sürekli basın kartı sahipleriyle ilgili çalışma yapılıyor

 

Sürekli basın kartı sahipleri ile ilgili de bir çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

BYEGM Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Okutan, işlemle ilgili, "Terör örgütünü yayınlarla desteklemek basın faaliyeti kapsamında değerlendirilemez. Yaptığımız bu işlem asla basın özgürlüğünü kısıtlamak olarak anlaşılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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