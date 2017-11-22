" Erdoğan ile Esad'ın Soçi'de görüşmesi dünyada sürpriz olabilir"

İSTANBUL, (DHA)-İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın bugün Soçi\'de Türkiye-Rusya ve İran\'ın yapacağı üçlü görüşmeyi değerlendirdi. Prof. Caşın, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Soçi\'de bulunan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme yapması dünyada sürpriz olabilir. Bana göre ise sürpriz değil\" dedi.

Üniversitenin Uluslararası Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Suriye\'de silahların sustuğunu, çatışmaların bittiğini söyleyerek Soçi\'deki masada görüşmelerin üç başlık altında yapılacağını belirtti ve şöyle dedi: \"Birinci olarak Suriye\'nin geleceğinin ne olacağı konuşulacak; ikinci olarak burada en önemli avantajı sağlayan Rusya\'nın Suriye\'deki geleceği nasıl taahhüt edilecek; üç Suriye ve bölge ülkeleri açısından baktığımızda ise ateşkes süreci nasıl organize edilecek. Yani bir başka ifade ile çatışma sonrasındaki bu yeni ateşkes ve normalleşme süreci nasıl düzenlenecek. Soçi\'deki toplantının genel maksadı bu.\" Prof Caşın \"Suriye’nin siyasal geleceği ve güvenliği parametresinden bakıldığında, Soçi Zirvesi, orta ve uzun vade de, BM bünyesinde yürütülen Cenevre süreci için, ileri doğru bir adım olarak yorumlanabilir. Ancak, bölgede, ABD askeri varlığı ve CENTCOM’un, PYD’ye ağır silah tedariğinin yanısıra, eğitim desteği ile bazı radikal grupların bu mevcut anlaşma hilafetine olarak şiddeti tırmandırma tehlikesi, Türkiye bakımından dikkatle takip edilecektir.\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'NİN TALEBİ AFRİN KONUSUNDA KARŞILANACAK

Prof. Dr. Caşın, Türkiye-Rusya ve İran\'ın bu görüşmeleri Astana veya Moskova\'da yapmamasını da \" Nasıl ki Amerikalılar Whashington\'da Camp David\'i kullanıyorlar. Burası bir tatil yeri, Rusya da Soçi\'yi seçti, nedeninin psikolojik olduğunu düşünüyorum\" şeklinde değerlendirdi. \" Soçi zirvesine önem katan bir diğer hadise de, üç ülkenin genelkurmay başkanlarının da buna katılacak olması\" diyen Prof Dr. Caşın \"Bu Türkiye açısından çok önemli ve Türkiye\'nin talebi burda karşılanacak. Afrin\'in boşaltılacağını düşünüyorum\" dedi.

ESAD İLE GÖRÜŞME DÜNYADA SÜRPRİZ OLABİLİR

Prof Dr. Caşın, yedi yıllık sürtüşmenin bir şekilde Soçi zirvesinde masaya gelebileceğini de belirterek \"Bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Esad ile görüşmesi dünyada sürpriz olabilir. Bu bir kayıp değil, kazançtır. Neden? Aslolan Suriye\'de savaşın bitirilmesi ve üç milyon mültecinin ülkesine geri dönüşünün hazırlanmasıdır. Bu bir bakımdan başarısızlık olarak algılanmamalı, bence tam tersine diplomatik olarak devletler öncelikle kendi hayati çıkarlarını gözetirler. Bence böyle bir görüşme sürpriz olmazdı. Zaten gizli görüşmeler milli istihbarat kanalıyla yürütülüyordu\" diye konuştu.

Afrin\'in boşaltılmasına Rusya\'nın razı olup olmayacağına ilişkin olarak da Prof. Dr. Caşın şöyle dedi: \"Bu alvere bağlı yani, ne demek istiyorum, Esad ile bir görüşmeye razı olacak; bu Türkiye için çok büyük bir durum değişikliği arz edebilir. Türkiye’nin, Suriye’deki fedakarlıklarının karşılığını da alması gerekmektedir. Bu bize yeter mi yetmez mi bu ayrı bir mesele ancak ben bir uluslararası ilişkiler, devletler hukuku ve bir asker olarak şuna bakıyorum \'Biz masadan ne aldık ne kazandık?\' O çok önemli.\"

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