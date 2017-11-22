34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananları ödüllerine kavuşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - AYDIN Doğan Vakfı tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen “Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması”nın kazananları 30 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle

34 yıldır dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri evrensel bir platformda buluşturan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na bu yıl 63 ülkeden 641 sanatçı, 2 bin 220 karikatürle katıldı. Dünya çapında ün kazanmış karikatür ustaları ve sanatçılarının seçici kurul üyesi olarak görev aldığı yarışmanın kazanan isimleri, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen seçici kurul toplantısında belirlenirken, Ross Thomson (İngiltere) birinci, Shahram Rezaei (İran) ikinci ve Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya) üçüncü seçilmişti. Tüm çalışmalarında kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularını ön plana taşıyan Aydın Doğan Vakfı\'nın düzenlediği yarışmada, bu yıl yine \"Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” teması altında çizilen karikatürler arasından “Özel Ödül”, Türkiye’den Fethi Gürcan Mermertaş’ın karikatürüne layık görüldü. Seçici kurul ayrıca, Luc Descheemaeker (Belçika), Muhamed Djerlek (Sırbistan), Darko Drljevic (Karadağ), Ehsan Ganji (İran) (2 ödül), Vasco Gargalo (Portekiz), Alessandro Gatto (İtalya), Dokhshid Ghodratipour (İran), Krzysztof Grzondziel (Polonya), Silvano Mello (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Ross Thomson (İngiltere)’ı “Başarı Ödülü” ile ödüllendirdi.

Yarışmanın kazananları 30 Kasım Perşembe günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek törende ödüllerine kavuşacak. Ödül töreni öncesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Yaratıcı Çocuklar Derneği’nden genç çizerler, hem ödüllü karikatüristlerle atölye çalışmasında bir araya gelerek çizimler yapacak, hem de 9 farklı ülkeden gelen karikatüristleri tanıma fırsatı bulacak.

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