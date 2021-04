Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin'e 3338 imzacıdan destek: Vicdanlara hitap eden sesini susturmak için yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

İstanbul Bakırköy'deki Halk TV'nin merkez binası önünde gazeteci Levent Gültekin'e yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun düzenlediği saldırı ile ilgili 3388 yurttaşın imzası bulunan bir basın açıklaması yayımlandı.

Basın açıklaması şöyle:

"Ülkeyi yönetenlere çağrımız ve ikazımızdır.

Her zaman barıştan, demokrasiden, özgürlükten, eşitlik, hak ve adaletten yana olan; bu uğurda özveri ve cesaretle mücadele eden gazeteci-yazar Levent Gültekin’in dostu, arkadaşı, meslektaşı, takipçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Yurttaşlar olarak, vicdanlara hitap eden sesini susturmak için yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz.

TIKLAYIN | Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış, onun dışında iyiyim

Bu tehditlerin gerçekleri örtmeye yöneldiğini, ona kaldırılan ellerin demokrasiye, barışa, huzura kaldırıldığını biliyoruz. Ülkeyi yönetenlere; bu saldırıyı ve bir süredir görülen benzer saldırıları azmettirenlere ve gerçekleştirenlere dur demenin zamanının çoktan geldiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Adil ve özgür bir toplumda sulh sükûn içinde yaşamayı hak eden insanları kin ve nefret sözleriyle ayrıştırmayın, çatışmaya, kavgaya, kana, ölüme alıştırmayın.

TIKLAYIN | Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı!

Sizler sokakları çetelere teslim etmek, özgürlüklerimizi yok etmek, halkı sindirmek için değil bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi barış, güven, huzur içinde yaşatmak için o mevkilerdesiniz."

3388 İmza:

A. Berin Ertürk, A. Burhan Barshan, A. Engin Doğan, A. Hicri İzgören, A. Lamia Gülçur, A. Mesih Hurigil, A. Nail Karakaş , A. Oktay Demirkan, A. Pınar Uşşaklı, A. Sibel Karasarlıoğlu, A. Şehnaz Kart, A. Turgay Ural, A. Türker Ertuncay, Abbas Tunç, Abdulbaki Erdoğmuş, Abdülhakim Daş, Abdullah Aksakal, Abdullah Demirbaş, Abdullah Göllü , Abdullah Karlıdağ, Abdullah Ocal, Abdullah Öztürk , Abdullah Saka, Abdulsamet Oruç, Abdülselam Suvakçı, Abdurrahman Kılıç , Abdülkadir Demirözü, Abidin Kabak , Abuzer Doğanay, Abuzer Eren, Abuzer Taştan , Adalet Dinamit, Adalet Hadiye Boralılar, Adalet Temürtürkan, Aday Gazetesi, Adem Ercan, Adem Yılmazer, Adile Zeybek, Adnan Celayir, Adnan Çavaş , Adnan Genç, Adnan Kelebek , Adnan Özyalçıner, Adnan Sarıoğlu, Adnan Sel, Ahmer Yolmaz, Ahmet İşim , Ahmet Ağaoğlu , Ahmet Ali Başbağ, Ahmet Alpago, Ahmet Arda, Ahmet Aslan , Ahmet Aydede, Ahmet Aykaç, Ahmet Aytoğan, Ahmet Bahadır Boso, Ahmet Bilgen, Ahmet Can Göçük, Ahmet Cantürk, Ahmet Cengiz Aydıngüler , Ahmet Çağatay, Ahmet Dinççağ, Ahmet Dinçer, Ahmet Dindar , Ahmet Doğan, Ahmet Ergin , Ahmet Ergönen, Ahmet Ersin Nalbantoğlu, Ahmet Ersog, Ahmet Ersun Genç , Ahmet Eyiceoğlu, Ahmet Faruk Ünsal, Ahmet Günaysu, Ahmet Hulusi Kırım, Ahmet İnsel, Ahmet Kanbal, Ahmet Kardam, Ahmet Kartalkanat , Ahmet Kemal Ertuna, Ahmet Kıroğlu , Ahmet Kirkilli, Ahmet Kuzik, Ahmet Levent Tumlu, Ahmet Malkoçoğlu , Ahmet Öğüt , Ahmet Özaktas, Ahmet Özbek, Ahmet Özdel , Ahmet Özdemir, Ahmet Özelmas , Ahmet Özer, Ahmet Refik Dilmen, Ahmet Rifat Sahin, Ahmet Saffet Fişekçi, Ahmet Sever, Ahmet Suha Sevuk, Ahmet Şekercioğlu, Ahmet Şükrü Arda, Ahmet Tahsin Göncü, Ahmet Tevfik Bilgiç, Ahmet Türkkal , Ahmet Tütüncü, Ahmet Ünver , Ahmet Yıldırım , Ahmet Zeki Aydın, Ahmetcan Kamber, Ahsen Esmer, Aide Abdullah, Ajlan Uzunkol, Aka Hanse, Akdoğan Özgezgin, Akın Atalay, Akın Atauz, Akın Birdal, Akın Doğu , Akın Kayıkçı, Akın Nalça, Akın Türe, Akif Bayrak, Akif Çeliker , Alaaddin Şimşek, Alaattin Kılıç, Alaattin Yüksel , Alaeddin Balcı, Alaeddin Türkay Yörük , Alaettin Çakar, Alev Bursalıoğlu, Alev Çınar, Alev Er , Ali Nejat Yalım, Ali A. Aktav, Ali Akdemir, Ali Akgün, Ali Aktürk , Ali Alman, Ali Alpar, Ali Aydın, Ali Bayramoğlu, Ali Besler, Ali Bilge , Ali Bilgin, Ali Boran, Ali Can Yıldırım, Ali Danış, Ali Demir Akel, Ali Doğan , Ali Doğan Mersin, Ali Ercan, Ali Ergin, Ali Eryıldız , Ali Fuat Karaöz , Ali Genç, Ali Gençli, Ali Göktaş, Ali Güçlü, Ali Gümüş, Ali Gürbüz Özçam, Ali Gürlek, Ali Hakan Öker, Ali Haydar Konca, Ali Haydar Yedek, Ali İdil, Ali İhsan Aktimur, Ali İhsan Bekmezci, Ali İhsan Özdemir , Ali İhsan Özgürman , Ali İhsan Sancer, Ali İzar, Ali Kadi, Ali Kanatlı, Ali Kapucu, Ali Kaya, Ali Kemal Erdem, Ali Kemal İpek, Ali Kırlı, Ali Kocabay, Ali Koçak, Ali Kulçay, Ali Maaşoğlu, Ali Metin Duruk, Ali Mirzaoğlu, Ali Murat Güven, Ali Naci Demiral , Ali Naki Emre, Ali Nesin, Ali Oğuz, Ali Osman Çelikbaş , Ali Osman Karababa, Ali Ottoman, Ali Özgenç, Ali Özsoy , Ali Razıkboyraz, Ali Rıza Aktay, Ali Rıza Bozkurt, Ali Rıza Çelik, Ali Rıza Özatlan, Ali Rıza Özer, Ali Rıza Sözenoğlu , Ali Rıza Yıldırım, Ali Serin , Ali Şahin Dirikoç, Ali Şeker , Ali Şenalp, Ali Şengül , Ali Uçansu , Ali Ulvi Akbal, Ali Yeşilırmak , Alican Özinanır , Aligül Geyik , Alim Serdar Armağan , Alin Kazazoğlu , Alis İzrail, Aliye Şentürk, Aliye Yildirim , Alp Ayan, Alp Güneşberk, Alp Orçun, Alp Üner, Alpar Sevgen, Alpay Lök, Alper Erdem , Alper Usal, Altan Seymen , Altay Gökbilgin, Altay Öktem, Amil Özgün , Ani Zorbaz, Aral Okay, Arda Kocaoğlan, Argun Yum, Ari Günter, Arif Ali Cangı, Arif Belgin, Arif Dündar, Arif İsmet Yılmaz, Arif Mardin , Arif Pirnal, Arif Ruhi Özyürek, Arif Uludağ, Arlin Şimsek, Armağan Özel, Armağan Uslu, Arsin Arşık, Arslan Saldamlı, Arsun Adaklı, Arzu Dalbaşar, Arzu Gökçen , Arzu Katırcı, Arzu Kaymak, Arzu Nizamoğlu, Arzu Sedef, Arzu Topal , Asaf Pınarbaşı , Asım Karabacak, Aslan Erkan, Aslan Tekin Önel, Aslı Aydıntaşbaş, Aslı Ersu, Aslı Gök Tufan, Aslı Umur, Asude Küçük , Asuman Bayrak, Asuman Boyacıgiller, Asuman Ertürk, Asuman Hilal Durşen , Asuman Keskin, Asuman Sezer, Aşina Ölmezoğlu, Aşkın Kocaçimen, Atakan Sobay, Ataman Oğuz, Ateş Aykut, Atif Akdaş , Atila Deger, Atila Çayhan, Atila Mermeroluk, Atila Orhan, Atila Şengün, Atilla Altayli, Atilla Ansal, Atilla Coşkun, Atilla Güner, Atilla Kart, Atilla Keskin , Atilla Özbey, Atilla Öztürk, Atiye Altül, Atiye Eren Ulagay , Attila Durak, Attila Gedikoğlu, Attila Güllü , Attila Tuygan, Avni Atam, Ayça Aksoy Seydioğulları, Ayda Arel, Ayda Gutsuz, Ayda Kos, Aydın Alp, Aydın Cingi, Aydın Darıcalı, Aydın Engin, Aydın Özdemir, Aydın Özkaya , Aydın Selcen , Aydın Uçar, Aydın Yücel, Aydoğan Kars, Ayfer Demir , Ayfer Güçlü Aras, Ayfer Kaya Erdursun, Aygül Özbek , Ayhan Alkış , Ayhan Bingöl, Ayhan Ergündoğan, Ayhan Zaimoğlu, Aykurt Nuhoğlu , Aykut Altın, Ayla Hekimoğlu, Ayla Kutlu, Ayla Sümer Tsekka, Aylin Özturk , Aylin Yılmaz, Aynur Canli, Aynur Çağırıcı, Aynur Durmuş , Aynur Hayrullahoğlu, Aynur Kinay, Aynur Savaş , Aynur Uğuz, Aysel Amasyalı, Aysel Çakır, Aysel Duman, Aysel Gürgen, Aysel Özdemir , Aysel Üstün, Aysu Özgünay Akkaya , Aysun Höbek, Ayşe Alpaslan, Ayşe Arat, Ayşe Atalık, Ayşe Ateşoğlu, Ayşe Aykuş, Ayşe Bilge, Ayşe Çavdar, Ayşe Çiftçi , Ayşe Dilek Akan, Ayşe Erzan , Ayşe Esen Öğüt , Ayşe F. Akbulut, Ayşe Fugen Aybars, Ayşe Füsun Madra, Ayşe Gösterişlioğlu, Ayşe Gözen, Ayşe Gül Katacam, Ayşe Günaysu, Ayşe Güngör, Ayşe Haseki, Ayşe Hür, Ayşe Irmak , Ayşe İffet Güredin, Ayşe Kalı, Ayşe Murtezaoğlu, Ayşe Naz Çalı, Ayşe Nihan Gültekin, Ayşe Nihan Uğuz, Ayşe Öncü, Ayşe Önder, Ayşe Örgad, Ayşe Özkök Gürel, Ayşe Sazak, Ayşe Sezer, Ayşe Sözeri, Ayşe Temiz, Ayşe Yıldırım, Ayşe Yüksel, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Doğanay , Ayşegül Kayan, Ayşegül Tözeren, Ayşegül Ülgener, Ayşegül Yazan , Ayşegül Yüzbaşıoğlu , Ayşen Candaş, Ayşen Hamidoğulları, Ayşen Şahin, Ayşen Tezcan, Ayşen Uysal, Ayşenur Köksal , Ayşin Ersoy , Aytaç Eryılmaz , Aytaç Yılmaz, Ayten Arslan , Ayten Çelebi, Ayten Demirdöğen, Ayten Narlı, Ayten Temel, Ayten Yıldırım, Aytul Dogu, Aziz Gör, Aziz Koşgin, Aziz Sezer, Aziz Tavil, Aziz Yıldırım , Azize Dağlı, Azmi Bakdur, Azmi Dilmen, Azmi Özkardeş, B Nelson, B. Ayhan Egemen , Babur Volga Yasar, Babür Pınar , Bahadır Altan , Bahadır Yasa, Bahar Şen, Bahar Üttü , Bahattin Aslan, Bahri Bayram Belen, Bahri Demir, Bahri Demirkan, Bahriye Toraman, Bahtiyar Civil, Banu Can, Banu Eriş, Banu Gürler, Banu Tesal, Barbaros Demiralp , Barbaros Okan, Barış Ateş, Barış Daima Barış, Barış Özkul, Barış Yaman, Barışcan Şenergin, Barlas Balabaner, Baset Demirbuga, Baskın Oran, Basri Özgen , Basri Şahin, Başak Güneş, Başak Koçoğlu, Başaran Paşaalioğlu , Batur Talu, Bayhan Özkan, Bayraktar Günay, Bayram Atik, Bayram Cantekin, Bayram Erzurumluoğlu, Bayram Kurşunlu, Bayram Öztürk, Bedahet Tosun, Bedia Gönenç, Bedirhan Dehmen, Bediz Sel, Bedrettin Gündeş , Begüm Bener, Begüm Özkaynak, Begüm Yavuz, Begüm Yonsel, Behice Çağlar, Behice Uzun, Behiye Ertür, Bekir Bayraktar, Bektaş Çağlar , Belgin Ekiz, Belgin Erim, Belgin Mazlumoğlu , Belgin Zal, Belkıs Çankaya, Belma Türkeş, Benan Tahiroğulları Nukan, Bener Turan, Berat Gökçimen, Berfin Keçeci, Beril Eyüboğlu, Beril Sözmen, Beril Uğurnal, Berin Erol, Berin Uyar, Berkin Atsız, Berna Kılınç, Berrin Karnas, Berrin Mundt, Berrin Nalbantoğlu , Berrin Oktaş, Berrin Uçkun, Beser Uçan , Beşir Akgün, Beşir Özmen , Betul Cinmen, Betül Akan , Betül Berna Taşdemir , Betül Dünder, Betül Kırdar, Betül Tanbay, Betül Zenginobuz , Beyazıt Kahraman , Beyda Ersen , Beydağ Tıraş Öneri, Beyhan Işıl Gülek , Beyhan Öztürkmen , Beyhan Sunal , Bige Kolukısa, Bilal Şadi Oğuz , Bilge Dev, Bilge Kahyaoğlu , Bilge Karakaş Diker, Bilgehan Aygün, Bilgesu Yılmaz , Bilgi Menekse, Bilsev Basaranoğlu , Binnaz Toprak, Birgen Atay, Birgül Birben, Birgül Değirmenci , Birgül Güngören , Birgül Özdemir, Birnur Akan, Birnur Yenier, Birol Bayhan, Birol Güney, Birol Kahraman , Biros Sülles, Birsel Bekler, Birsel Diyaroğlu, Birsen Çelen, Birsen Temir Sarac, Bora Tanlak , Bozan Yaman, Buket Arıkan, Buket Kınam , Bulduk Sarı, Burak Çopur , Burcu Serpil, Burhan Alkış, Burhan İşiyok , Burhan Karaçam, Burhan Şenatalar , Burhaneddin Büdüş, Bülent Akın, Bülent Atamer, Bülent Bozali, Bülent Cetinel, Bülent Çabuker, Bülent Çelik , Bülent Dereci , Bülent Felekoğlu, Bülent Gültekin, Bülent Han , Bülent Hepdoğan , Bülent Kaya, Bülent Tekin , Bülent Usanmaz , Bülent Utku, Bülent Üstüner, Bünyamin Akkaya, Bünyamin Sönmez , Büşra Ersanlı , C. Hakkı Zariç, C. Murat Özgünay , Cafer Solgun, Cahit Mete, Cahit Tan , Can Cana, Can İkizler , Can İzar, Can Karel , Can San, Can Tolun , Canan Arın, Canan Aydın, Canan Bozalioğlu, Canan Helvacıoğlu , Canan Kadıoğlu, Canan Olcay, Canan Sargın , Canan Yücel, Candan Göksenin, Candan İpekçi, Caner Aydın, Caner Ercan, Cansin Özsezen , Cavit Sarioğlu, Cavlı Çulfaz, Cecile Gracia Negri, Celal Ay, Celal Aygün, Celal Fevzi Sayarer, Celal Korkut Yıldırım, Celal May, Celal Sıy, Celal Üstünbaş, Celaleddin Sayın, Celaleddin Tulunoğlu , Celil Kılınç , Cem Atçakan, Cem Cengiz, Cem Dere , Cem Diler, Cem Erciyes, Cem İşmen, Cem Kertiş, Cem Özatalay, Cem Pamir, Cem Şahin , Cemal Alkan, Cemal Bakuy, Cemal Bayraklı, Cemal Bolat, Cemal Camekan , Cemal Drahor, Cemal Özturan, Cemal Polat, Cemal Şahan, Cemal Yücel , Cemalettin Koç, Cemil Günay, Cemil Tınaz, Cemile Güleç, Cemile Mavioğlu, Cemile Yalabık, Cenan Şişman, Cenap Koşu, Cengiz Ağalar , Cengiz Arın, Cengiz Cemri, Cengiz Erdoğan, Cengiz Girgin , Cengiz Gündal, Cengiz İnal , Cengiz Karakuş, Cengiz Pala, Cengiz Şanlı, Cengiz Tamtunalı, Cengiz Taşdemir, Cengizhan Güngör, Cenk Tıkız, Cennet Nacar, Ceren Aydıncı, Ceren Özselçuk, Cevahir Coşkun , Cevat Karadayı , Cevat Sönmez, Cevdet Akgün, Cevdet Mamatoğlu, Cevdet Öztürk, Cevdet Yıldırım, Cevher Bilgin, Cevriye Aydın, Cevza Sevgen, Ceyda Can, Ceyhun Emeksiz, Cezmi Öncüer, Cihan Altıntaş, Cihan Cev, Cihan Şenoğuz , Cihan Uzunçarşılı Baysal, Cihandar Yılmaz , Cihangir Ersoy, Cihat Bülbüloğlu, Cihat Sevim, Coşkun Özdemir, Cuma Boynukara, Cumali Yağmur, Cumhur Ersoy, Cüneyt Güley , Cüneyt Vardar, Cüneyt Yalaz, Çağatay Anadol, Çağatay Önal, Çağla Boyacıoğlu, Çağla Kurtuluş, Çağlar Emiroğlu, Çağlar Ertok, Çağlar Gürbüz, Çağrı Çetin, Çelik Arsel, Çetin Ali Nergis, Çetin Arı, Çetin Tomsuk , Çetin Yiğenoğlu , Çiğdem Abiş, Çiğdem Çimendağ , Çiğdem Denktaş, Çiğdem Erkan, Çiğdem Erko, Çiğdem Girginer , Çiğdem Kiraz, Çiğdem Koç, Çiğdem Kunt, Çiğdem Özbaş , Çiğdem Tuncer, Çiğdem Turgay, Çiğdem Yalçın , Çimen Turan, Damla Özen Kılıçoğlu , Dario Navaro, Davut Aksu, Davut Kaymak , Davut Ökütcü, Defne Topcu, Demet Akay, Demet Aydıngül Salim , Demet Egeli, Demet Kayıran, Demet Köklükaya, Demet Parlar, Demir Küçükaydın, Demirhan Burak Çelik, Deniz Alkan, Deniz Antmen, Deniz Dasıl , Deniz Durukan, Deniz Erdem, Deniz Erdoğdu , Deniz Güneysu , Deniz İlgün, Deniz Kenber , Deniz Kocabay , Deniz Mukan, Deniz Türkali, Deniz Ürkmez, Deniz Yücesoy, Derin Terzioğlu, Derya Artüz, Derya Cebecioğlu, Derya Sazak, Derya Tolgay, Derya Uludağ, Devlet Uykusuz, Devrim Ersoy, Dicle Belek, Diden Alpay , Dilan Aker, Dilara Akay, Dilay Başol, Dildar İkiler, Dilek Aydin, Dilek Çalıkoğlu , Dilek Gürel , Dilek Örken, Dinçer Erdem , Doğan Bermek, Doğan Çakmak , Doğan Erol, Doğan Karakaş, Doğan Kartal, Doğan Olcay, Doğan Özgüden, Doğan Özkan, Doğan Sahin, Durhan Emecan, Dursun Bektaş, Dursun Berk, Dursun Güleç, Dursun Konya , Dursun Taşdelen, Dursun Yıldırım, Duygu Abbasoğlu, Duygu Padır, Duygu Tuna, Dürden Yücel, E. Zeynep Babacan, Ebru Gökteke, Ebubekir Ünlü , Ece Kadiroğlu, Ece Soydan, Eda Nur Demir, Efsane Tezgelen , Ege Aksüt, Ekin Bayraklı, Ekmel Unlusan, Ekrem Arslan , Ekrem Baran, Ekrem Bayram, Ekrem Kangal, Elcin Asuroğlu, Elcin Miras, Elçin Aykaç, Elif Aytaç , Elif Demirbağ, Elif Gökteke, Elif Gülfırat, Elif Güneş, Elif Topkaya, Elife Karadaş, Elmas Aydın, Elvan Arpacık, Emel Akyüz , Emel İrtem, Emel Kurma, Emel Mergen, Emel Özgüven, Emel Tezcan, Emel Türk , Emel Üresin , Emel Yıldırım , Emel Yüce, Emin Altan, Emin Çeşmebaşı, Emin Dursun , Emin Kaya, Emin Kurhan, Emin Merih Bursalı, Emine Altunel, Emine Güngördü Güler , Emine Kahraman , Emine Kara, Emine Kaymak Kıvanç, Emine Mert, Emine Nesrin Atak, Emine Pekin, Emine Rüçhan Yücel, Emine Sermet, Emine Süzer, Emine Tunçel, Emine Uşaklıgil, Emine Ülker , Eminenur Diler, Emrah Dönmez, Emrah Günok, Emrah Hacıhanefioğlu , Emrah Yıldırım, Emre Baysal, Ender İmrek, Enes Atila Pay, Engin Uysal , Engin Alptekin, Engin Ersoy, Engin Gürsel, Engin Özsezginler, Engin Şami, Engin Ünay, Engin Yalçınalp, Enis Ergemen, Enise Aymer, Enver Laçin, Enver Nehir , Erbil Coskuner, Erbil Payzın, Ercan Arslan , Ercan Geç, Ercan İpekçi, Ercan Tatar, Ercüment Çaycı, Erdal Aksugür, Erdal Demir , Erdal Doğan, Erdal Eğin , Erdal Gökyıldırım, Erdal Karadeniz, Erdal Karayazgan, Erdal Kılıç, Erdal Sarıboğa , Erdal Şahin, Erdal Teknikel, Erdal Yıldırım, Erdem Baydaroğlu, Erdem Sönmez, Erdem Ulusoy, Erdem Üngür, Erden Mısırlı, Erdin Tuğ, Erdinc İsikligun , Erdogan Güclü, Erdogan Koyel, Erdoğan Arkış , Erdoğan Aydın, Erdoğan Deprem , Erdoğan Dereli, Erdoğan Kahyaoğlu , Erdoğan Orhon, Eren Aysan, Eren Tali, Ergazi Faydacıoğlu, Ergin Uzunoğlu, Ergun Gedizlioğlu, Ergül Mavi , Ergün Akarsel, Ergün Yüce, Erhan Çakar, Erhan Erdoğmuş , Erhan Öğüt, Erkan Çoşkun, Erkan Karagöz , Erkan Solmaz, Erkan Şenses, Erkan Yıldız, Erkin Bulut, Erkin Kollu , Erol Alp, Erol Başarık , Erol Büyükneriç, Erol Çelen, Erol Demir, Erol Demirci, Erol Diren, Erol Ercan, Erol Kamış, Erol Karakullukcu, Erol Katırcıoğlu, Erol Kavraz, Erol Köroğlu, Erol Önal, Erol Önderoğlu , Erol Sakızlı, Erol Tonka, Ersin Altinordu, Ersin Eroğlu , Ersin Gedik, Ersin Gökbudak, Ersin Kalaycıoğlu, Ersin Sözeri, Ersin Uğurlu, Ertan Çiftçi , Ertan Okyar, Ertem Tuncalı, Ertuğrul Çetin , Ertuğrul Basmacı, Ertuğrul Nar, Ertuğrul Oksuz, Ertuhi Kılavuz, Erzen Onur, Esat Korkmaz, Esat Taş, Esen Çamurdan, Esen Kan, Eser Ayanoğlu, Eser Cilasun , Eser Karakaş, Esi Cakmakcioğlu, Esin Boduroğlu, Esin Hoşcan, Esin Payzın , Esma Çakmak, Esma Taylan, Esma Yıldız, Esmahan Aykol, Esmeray Özgürel, Esra Aksu, Esra Koç, Esra Mungan, Esvet Ersoy, Eşber Yağmurdereli, Evren Altınel, Evren Demirdaş, Evrim Bal, Eylem Çamuroğlu Çığ, Eyşan Necla Yildiz, Eyüp Aksakal, Eyüp Muhcu, Eyüp Sabri Özdündar, Eyüp Sevimli, Eyüp Soner, Eyüp Sultan Kart, F. Gülin Özyol, Fahrettin Yağcı, Fahri Aral , Faik Alper Sökmen, Faik Özgen, Faruk Abdullahoğlu, Faruk Çelik, Faruk Gazioğlu, Faruk Karaçay, Faruk Kızılaslan, Faruk Kürkçü, Faruk O. Memioğlu, Faruk Şatana, Fasih Üstek, Fatih Arıcı, Fatih Bozoğlu, Fatih Çam, Fatih Erduman , Fatih Karakoyun, Fatih Kuyucuoğlu, Fatih Şahin , Fatin Kanat, Fatma Can, Fatma Celepoğlu, Fatma Ciner , Fatma Eğitimci, Fatma Füsun Ündücü, Fatma Gök, Fatma Itır Onger, Fatma İnci, Fatma Kürem, Fatma Lapacı Sevik, Fatma Mura, Fatma Müge Göçek, Fatma Oral Güven, Fatma Orhan , Fatma Pektaş , Fatma Remziye Rana Özler, Fatma Tali, Fatma Yasemin Bekaslan, Fatma Yücel , Fatma Yüksel , Fatma Zeydan Yıldız, Fatmagül Dülger , Fatos Erseyrek, Fatoş Avcısoyu Ruso, Fatoş Çağan, Fatoş Çon, Fatoş Erkman, Fatoş Negis, Fatoş Serin, Fatoş Ünal, Fecri Aydın , Fehime Korkmaz Bingöl, Fehmi Korkut Uluğ, Fehmi Yasar, Ferah Dilbaz, Ferahnur Barut, Feray Çelebi, Ferda Demirel, Ferdane Budak, Ferhan Umruk , Ferhat Kentel , Ferhat Tunç , Ferhat Yanık, Feride Cansever , Feridun Tabur , Feridun Yücel, Ferihan Menendiz , Ferit Demren, Ferit Koçoğlu, Ferman Doğan, Ferrah Çakır, Ferudun Eray, Ferudun Güven, Feryal Koçer, Feryal Zola , Ferzan Yıldırım, Fethi Gürdöl, Fethi Türkel , Fethiye Çetin, Fevzi Eryat, Fevzi Saygılı, Fevziye Ünal, Feyha Karslı, Feyhan Fevziye Oran, Feyhan Kuş, Feyza Doğan , Feza Akay, Fezanur Seçkinli, Fırat Acar, Fırat Güllü, Fırat Seren, Fırat Tekin, Fidan Eroğlu, Fidan Koşak, Figen Küçüksezer , Fikret Başkaya, Fikret Karaüç , Fikret Kaya, Fikret Kurtay , Fikret Sebilcioğlu, Fikret Şahin, Fikret Yılmaz, Filiz Apaydin, Filiz Bicakcioğlu, Filiz Kalfaoğlu , Filiz Ozankaya , Filiz Şahin, Filiz Uyan, Filiz Uzel, Filiz Vaput, Filiz Yeniçeri, Firdevs Direk Esertürk , Fuat Akca, Fuat Erköseoğlu , Fuat Şahin, Fuat Tokat, Fulya Aslan, Fulya Barutcuoğlu, Funda Durmuş, Funda Oral , Fügen Taşkın, Füruzan Arcan , Füruzan Tercan, Füsun Aygüler, Füsun Elioğlu, Füsun İşcan, Füsun Kaytaz, Füsun Nameci , Füsun Oğuz , Füsun Onar, Füsun Sarsılmaz , Füsun Tekin, Füsun Üstün, Gaffar Çayır, Galip İnanç, Galip Yazgan , Gamze Başaran, Gamze Sertabipoğlu, Garo Kapriyelyan, Gaye Alacacı, Gazi Gönen , Gencay Gürsoy, Genco Erkal, Gila Benmayor, Giray Çatalkaya, Goker Ciftdemir, Gonca Gedikoğlu , Gonca Güven, Gökay Yavuz, Gökhan Bektaş, Gökhan Kaya, Gökhan Saraçoğlu, Gökhan Yüksel, Göksal Yılmaz, Göksel Kuzhan, Gökşin Sanlav, Gönül Beker Ertör, Gönül Çetin, Gönül Elgin, Gönül Erterzi , Gönül Gül, Gönül Öztürkoğlu, Gözde Çeliksöz, Gözde Sarı, Gözüm Rua, Güçlü Arığ, Gül Başoğlu, Gül Bayram , Gül Böcek, Gül Eğim, Gül Karakullukcu , Gül Mete , Gül Sökmem , Gülay Dirlik, Gülay Koldaş, Gülay Kutlay, Gülay Pulat, Gülay Türktekin , Gülay Uluçay, Gülcan Günay , Gülçin Akin, Güldal Olcay, Gülden Demirbilek , Gülden Ulaş, Gülder Değirmencioğlu, Gülderen Alaca, Gülderen Koç, Gülek Demirkol Akarsel, Gülen Can, Gülengül Cavunt, Güler Gül, Güler Gültekin, Güler Köstem, Güler Pekdemir, Güleser Aydin , Gülferah Güral, Gülgün Böğrek, Gülgün Etker, Gülgün Kıran , Gülgün Kocaoğlu, Gülgün Selamoğlu, Gülgün Şaşati, Gülhan Uzgören, Gülizar Baysal , Gülizar Serdar, Gülnihal Sahin , Gülperi Akan, Gülsen Adalı , Gülsen Sahinbas, Gülser Çetin, Gülser Dabis , Gülser Ercan, Gülseren Büyüktaş , Gülseren Duman, Gülseren Güran, Gülseren Güreş, Gülseren Kartek, Gülseren Kurdaş, Gülseren Mısırlı, Gülseren Onanç, Gülseren Pusatlıoğlu, Gülsevil Tüzün, Gülsüm Dağlı, Gülsüm Soydan, Gülsün Mısırlı , Gülşen Öz , Gültekin Köse, Gültekinhan Güldal, Gülten Ateş, Gülten Demirbaş, Gülten Dikyar, Gülten Gülay, Gülten Tozanlı, Gülümser Koçak, Gülüzar Laçin, Günal Kurşun, Günay Akçayöz, Günay Birtürk, Günay Göksu Özdoğan , Günay Güneş, Gündüz Kançal , Güner Akbatur , Güner Aksu Babacan, Güner Demir, Güngör Şenkal , Günseli Ünlütürk , Gürcan Akıngüç, Gürel Tüzün, Gürhan Başdoğan, Gürhan Bulut, Gürhan Ertür, Gürhan Özalp, Gürhan Özcan, Gürkan Arı, Gürkan Çakıroğlu, Gürkan Develi, Gürsel Akan , Gürsel Akanok Hecht , Gürsel Özgür , Gürsu Gür, Güven Görmüş, Güven Satın, Güzide Kosifoğlu, Güzin Demirezen, Güzin Kayır, Güzin Kızıltan , H. Anıl Eti, H. Cevad Özdil, H. Günuğur, H. Selahattin Özyol, H.Erkan Çabuk, H.Güney Levi, H.Hilmi Eğilmez, Habibe Aydoğan, Hacer Ansal, Hacer Çekiç Gündüz , Hacer Sezel Gülez , Hacer Ünlü , Hacer Yıldırım, Hacı Bayram Durmuş, Haci Orman, Hadi Cin, Hakan Acıhan, Hakan Ataman , Hakan Bezirci, Hakan Güneş, Hakan Güvenç, Hakan Keysan, Hakan Mika , Hakan Nalçacı, Hakan Saraçoğlu, Hakan Sarıtaç , Hakan Sürmen, Hakan Tahmaz, Hakan Tamtürk, Hakan Zafer , Hakkı Eken, Haldun Açıksözlü, Haldun Dinç, Haldun Erel, Haldun Erkman, Hale Güçsavaş, Hale Onar, Hale Soygazi, Hale Sözmen, Halil Akgul, Halil Boz, Halil Can, Halil Çağman, Halil Enis Karal, Halil Ergün, Halil İbrahim Kucur, Halil Karamanlı, Halil Oktay Esen , Halil Oktay Yağlı, Halil Oktay Yılmaz, Halil Öztürk, Halil Salim Haktanır, Halil Savda , Halil Ş. Gökçeoğlu, Halim Bulutoğlu, Halime Atamer, Halise Keleş , Halit Aslıbir İn, Halit Kuday, Halit Şekeroğlu , Halit Utkulu , Haluk Ağabeyoğlu, Haluk Çiftçi, Haluk Işık, Haluk Levent, Haluk Onat, Haluk Öztürk, Haluk Tanyeri , Haluk Taşgan , Haluk Toygarlı, Hamdi Can Tuncer, Hamdi Öztürk , Hamdullah Korkut , Hamide Bezirci, Hamit Bozarslan, Hamit Ceylan , Hamit Vedat Başer, Hamiyet Akkaya, Hamza Önal , Handan Armağan, Handan Arslan, Handan Dedehayır, Handan Ferhanoğlu , Handan Haktanir, Handan Kaldemir , Handan Müftüoğlu, Handan Nakiboğlu, Handan Özbaydur , Handan Tözün , Handan Turhanlı, Handan Turunç , Handan Ulutaş, Handan Ünlüer , Hande Ataol , Hanife Işık, Hanife Nilgün Uğur, Hanife Yüksel Vanvolsem , Harika Altuğ, Harun Gerizli, Harun Koca, Harun Parlak, Harun Toptan , Harun Tuylu , Hasan Akif Figen, Hasan Alı Kemal, Hasan Alıcı, Hasan Alıcı , Hasan Arıcan, Hasan Ay, Hasan Bingöl, Hasan Boran, Hasan Burgucuoğlu , Hasan Celen , Hasan Cemal, Hasan Cihan Demirel, Hasan Danışman, Hasan Fatih Ersoy , Hasan Gürelliler, Hasan Gürkan, Hasan Harmancı, Hasan Hayri Ateş, Hasan Hüseyin Dikim, Hasan Hüseyin Evin, Hasan Hüseyin Kara, Hasan Hüseyin Kaya , Hasan Kara, Hasan Karadeniz, Hasan Karagöz, Hasan Kayım, Hasan Köroğlu, Hasan Köse, Hasan Kuruyazıcı, Hasan Manioğlu, Hasan Mehmet Akalın, Hasan Oztoprak, Hasan Sağlık, Hasan Şaybakhan, Hasan Tarık Atçı, Hasan Uzma, Hasan Yaşkaya, Hasan Yurtsever, Hasgül Kaçar, Hasip Kaplan, Hasmet Atasoy , Hatice Demirer, Hatice Efendigil, Hatice Ertem, Hatice Köken, Hatice N. Dalkır, Hatice Nuray Gür, Hatice Özenci, Hatice Sofu, Hatice Şermin Mengüç, Hatice Tıbık, Hatice Vedia Toker, Hatip Dicle, Hatip Mercan, Hatun Dolu, Hatun İldemir , Hatun Özdemir, Hatun Terzi, Havva Bakioğlu, Havva Gülşan , Hayati Köklükaya, Haydar Ergülen, Haydar Kalkan, Haydar Şentürk, Haydar Topay, Hayrettin Kızılkaya , Hayri Ergun, Hayri İnönü, Hayri Zafer Korkmaz, Hayriye Akçay, Hayriye Ayhan, Hayriye Sönmez, Hayrullah Sorkun , Hazım Özdemir, Hediye Aydemir, Heja Türk, Helena Türkoğlu, Hıdır Aydınlar, Hıdır Eren Çelik, Hıdır Görgü , Hıdır Işık, Hıdır Kalay, Hıdır Karademir, Hıdır Kayhan, Hıdır Yıldız, Hıdr Aygören, Hızır Yıldızlı, Hidayet Günes, Hidayet Kaya, Hikmet Acikgoz , Hikmet Adal, Hikmet Albayrak, Hikmet Enkür, Hikmet Erdoğan, Hilal Abacioğlu, Hilal Avcı, Hilal İcellioğlu, Hilal Şahin , Hilmi Aydoğdu , Hilmi Etikan, Hilmi Gülsoy, Hilmi Kaya Turan, Hilmi Kayhan, Hilmi Tatlıcıoğlu, Hulusi Zeybel, Huri Karsi, Huriye Şen Güven, Husam Mesopotamia, Hülya Altan, Hülya Altuğ , Hülya Çetiner, Hülya Demir, Hülya Ekşigil , Hülya Güntaş, Hülya Kaplan, Hülya Karayel, Hülya Key, Hülya Kirmanoğlu , Hülya Kutlay, Hülya Savran, Hülya Tank, Hülya Topaloğlu, Hülya Yalçın, Hüriz Kanver , Hürol Sipahioğlu, Hürrem Balaban , Hürriyet Karadeniz , Hürriyet Keskin, Hürriyet Yergün , Hürsan Uçta, Hüsamettin Alper , Hüsamettin Ersozlu, Hüsamettin Onanç, Hüseyın Coskun, Hüseyın Pınar Gürsan, Hüseyin Mutlu , Hüseyin Akkaya, Hüseyin Aslan, Hüseyin Çağıl, Hüseyin Çelebi , Hüseyin Çelikoba, Hüseyin D. Akarlı, Hüseyin Dangaç , Hüseyin Demirel, Hüseyin Eminoğlu , Hüseyin Erçal, Hüseyin Erdem , Hüseyin Erkan, Hüseyin Gelici, Hüseyin Guven, Hüseyin Gürbüz , Hüseyin Habib Taşkın, Hüseyin İlhan , Hüseyin Karahan , Hüseyin Merkit , Hüseyin Özcan, Hüseyin Özgür, Hüseyin Polat, Hüseyin Sarıkaya, Hüseyin Saygılı, Hüseyin Sezer, Hüseyin Soydan, Hüseyin Taşkın, Hüseyin Topal, Hüseyin Topaloğlu, Hüseyin Toprak, Hüseyin Tuncer , Hüseyin Yüksel Biçen , Hüsna Karabulut, Hüsniye Demircioğlu, Hüsnü Dilli , Hüsnü Karaer, Hüsnü Okçuoğlu, Hüsrev Elveris , I.Refik Baysal , Idil Eser, Işık Biren, Işık Demirtaş , Işık Necdet Yüksel, Işık Saka , Işıl Bilger, Işıl Erköse, Işın Coşkun, Işın Tuğrul, İbrahim Akın, İbrahim Aşcı, İbrahim Betil , İbrahim Coşkun, İbrahim Çetinkaya, İbrahim Ergül , İbrahim Göçmen , İbrahim Gökşen Baykal , İbrahim Hakkı Bilaloğlu , İbrahim Kökkaya , İbrahim Kudiş , İbrahim Uygun, İbrahim Yener, İdris Talih, İhsan Kızılkus , İhsan Eren, İhsan Kanat, İhsan Kıpcak , İhsan Tosun , İlay İlkay, İlhami Akay, İlhami Tükenmez , İlhan Cüre , İlhan Nebioğlu, İlhan Özdemir, İlhan Özkaya , İlhan Polat, İlhan Sungur, İlhan Yılmaz , İlhan Yiğit, İlkay Alptekin Demir, İlke Candirbay, İlker Mehmet Şener , İlknur Haskal, İlknur Levent, İlknur Sağlam, İlkut Uluğtuğ , İltekin Aksakoğlu, İlter Sayın, İlter Turan, İlyas Kurt, İlyas Orak , İlyas Tabak, İmkan Demirci , İmre Serin, İmren Sipahi , İnal Bolle , İnci Berna Kalınyazgan, İnci Duygu, İnci Fidaner, İnci Hekimoğlu, İnci Karakaş , İnci Pamirtan, İnci Selçuk Manioğlu, İnci Tuğsavul, İpek Duben, İpek Günal Gülboy, İpek Obakan, İpek Ongun, İpek Ruhnaz Üstüner , İrem Acar , İrem Sağlamer , İrfan Bulut, İrfan Çelimli, İrfan Eroğlu, İrfan Gürgür, İrfan İslimye, İrfan Uçan , İrfan Varlı, İrvin Cemil Schick, İsa Çetin, İsa Turan, İsfendiyar Yıldız, İskender Çayla , İslam Bakıcı, İslam Özkan, İsmail Acar, İsmail Akın , İsmail Arık , İsmail Aydın , İsmail Bekdaş , İsmail Beşikci, İsmail Birtürk, İsmail Boy, İsmail Cem Özkan, İsmail Coşkun , İsmail Çelik, İsmail Dogan, İsmail Ferhat Çekem, İsmail Fidan, İsmail Gönen, İsmail Gümüşgerdan , İsmail Güneş, İsmail Gürsoy, İsmail Hakkı Sabay, İsmail Hakkı Yılmaz, İsmail Hakkı Zoral, İsmail Kaplan, İsmail Müftüoğlu, İsmail Nazet, İsmail Özel, İsmail Özkan, İsmail Özsahin, İsmail Sezer , İsmail Şahin , İsmail Tekin, İsmail Tutoğlu , İsmail Türkmen , İsmail Yarar, İsmet Bilgin , İsmet Durak, İsmet Hüsrevoğlu , İsmet Mura, İsmet Süzer , İsmet Tarık Demirci, İsmet Yelkencioğlu, İzmir Tolga, İzzet Çetin, İzzet Çıvgın, İzzet Kayapınar, İzzet Süner, İzzet Yilmaz, İzzettin Onder, Jale Esin, Jale Özgentürk Altunay , Jale Parla, Jamileh Karagüllü, Jan Bet-Sawoce, Janroj Yılmaz Keleş, Jean-Pierre Dopagne , K. Gülşen Bakırcıoğlu, K. Necdet Ar , Kaan Bozdoğan , Kaan Özokutucu, Kadir Akın, Kadir Cangızbay, Kadir Gökmen Öğüt , Kadir Karşıgil, Kadir Polat, Kadri Bal, Kadriye Gencel , Kadriye Hacımusaoğlu, Kadriye Lale Tüfekçi, Kahraman Aksüt , Kâmil Bilgin, Kamil Büke, Kamil Kibarer , Kamil Muti, Kamil Tekin Sürek , Kamuran Güret, Kandemir Gelişen, Kaya Türkmen, Kayhan Akduman, Kazım Arik, Kazım Gündoğan, Kazım Şaroğlu, Kazım Yazırlı, Kazım Yılmaz, Kazmir Pamir, Kemal Akarçay, Kemal Akkurt, Kemal Aydoğan , Kemal Bahri Ateş, Kemal Bakır, Kemal Büke , Kemal Cankaya, Kemal Çakıroğlu , Kemal Evren, Kemal Fırat, Kemal Kabaklı, Kemal Karhanli , Kemal Köker, Kemal Özipek, Kemal Pamuk , Kemal Ürkmez, Kemal Yalçın, Kemal Yildiz, Kemal Yüksel, Kemal Zekai Özel, Kemalettin Yıldız , Kenan Ali Demir, Kenan Altay , Kenan Bahcivan, Kenan Davutoğlu, Kenan Demirtaş , Kenan Işık , Kenan İlhan, Kenan Karlıtepe, Kenan Kortel, Kenan Sönmezler, Kenan Uğur, Kendal Kizartici, Kerem Çoban, Kerem Öktem, Kerim Yıldırım, Kevser Cüre, Kıvanç İnelmen , Kıymet Gündogdu, Konca Köngül , Koray Aygün , Koray Oğuz, Koray Türkay, Korhan Atay, Korkut Akın, Korkut Boratav, Kuban Altınel, Kudret Ünal , Kumru Toktamış, Kurtulus Kaya, Kurtuluş Binici, Kutan Cengiz Babacan, Kutay Yavuz, Kuvvet Lordoğlu, Kuzey Yücel, Kürşad Pura , Kürşat Salgar , Lal Kızılkaya , Lale Aykent Tunçman, Lale Mansur, Latif Şimşek, Latife Büyüktaşkın, Latife Fegan, Latife Soysal, Lerzan Özkale, Levent Akcasu, Levent Altınsel, Levent Arıer, Levent Eker, Levent Köksal , Levent Pekuysal , Levent Sert , Levent Tekin, Levent Ülgen, Levent Üzümcü, Leyla Acar, Leyla Ataoğlu, Leyla Büyük , Leyla Eker, Leyla Kaçar , Leyla Mersinli Sürmeli, Leyla Serpil, Leyla Şimşek, Leyla Üstel , Leyla Yavuz, Lila İsen, Lilian Kum, Linda Aciman , Lon Briet, Ludmila Denisenko, Lütfi Balık, Lütfi Gündoğdu, Lütfiye Bozdağ , Lütfullah Çetin , M. Adil Demirci, M. Ali Balta, M. Alptekin Aydın, M. Cumhur İzgi , M. Gamze Bensaci, M. Levent Artüz, M. Mahzun Doğan, M. Necati Yılmaz, M. Reşat Suyusal , M. Zeki Bilgiç, M.Ayhan Özmızrak, M.Ebru Nuhoğlu, M.Erdoğan Bozdemir, M.Ertan Sökmen, M.Gamze Bensaci, M.Lütfü Çakmakçı, M.Sabri Orcan, M.Ugur Demirel, Mabet Gürler, Macit Çopur , Macit Koper, Macit Toz, Mahir Arıkol, Mahir Artıktay, Mahir Kınay, Mahir Ülken, Mahmut Akbulut, Mahmut Balpetek, Mahmut Canbay, Mahmut Cankara, Mahmut Ertuğrul İşler, Mahmut Hortaçsu, Mahmut Yücel , Maide Taş, Maksut Makarc, Malik Alpay , Malik Estererenler, Maritta Yetmişbir-Lange, Maya Arıkanlı Özdemir , Mazhar Zümrüt , Mebrure İnan, Mebuse Tekay, Mefaret Karadayı , Meftun Gürdallar, Meftun Sayılı , Mehdi Çınar, Mehlika Bulut, Mehmet Akdağ, Mehmet Akif Küçük , Mehmet Aktürk, Mehmet Ali Acartürk, Mehmet Ali Coşkun, Mehmet Ali Çelik, Mehmet Ali Özer, Mehmet Altan, Mehmet Antmen , Mehmet Arif Koçer, Mehmet Arslan , Mehmet Atakan, Mehmet Atalay, Mehmet Atilla Can, Mehmet Bahçeci , Mehmet Bekaroğlu, Mehmet Betil, Mehmet Bingöl, Mehmet Bingöllü, Mehmet Celalettin Şerafettinoğlu, Mehmet Cemal Beşkardeş , Mehmet Cengiz, Mehmet Çağdaş, Mehmet Çakmak , Mehmet Çimen , Mehmet Demir, Mehmet Demirkıran , Mehmet Doğan , Mehmet Dönmez, Mehmet Efe, Mehmet Erbek, Mehmet Güneş, Mehmet Güzelyurt , Mehmet Haluk Ilıcak, Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Mehmet İlhan Ünver, Mehmet İsimbay, Mehmet Kaçmaz, Mehmet Kahraman, Mehmet Karafakıoğlu, Mehmet Kaya, Mehmet Kemal, Mehmet Kubilay Yıldırım, Mehmet Küçükakın, Mehmet Maxlum Turgut, Mehmet Mermer , Mehmet Nalbantoğlu, Mehmet Nayman, Mehmet Necati Besler, Mehmet Nur, Mehmet Nuray Aydınoğlu, Mehmet Oturan, Mehmet Öğütcü , Mehmet Önes, Mehmet Özkan , Mehmet Özmen, Mehmet Öztekin, Mehmet Öztürk, Mehmet Rasgelener, Mehmet Ruhi Öz, Mehmet Sait Yalçın, Mehmet Salih Çiftçi, Mehmet Sayın, Mehmet Selim Güven, Mehmet Serdar Dönmezer, Mehmet Serkan Koçak , Mehmet Sına Hıdır , Mehmet Sönmez, Mehmet Şahin, Mehmet Şanlı, Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Şerif Ünlütepe , Mehmet Taha Deniz , Mehmet Tanlı, Mehmet Toker , Mehmet Tuğran, Mehmet Türkay, Mehmet Tüvel , Mehmet Ugur, Mehmet Uluışık , Mehmet Uzuner, Mehmet Yalçın, Mehmet Yediler, Mehmet Yıkılmazsoy, Mehmet Yıldız, Mehmet Yüksel, Mehmt Bayram, Mehriban Arıkan, Mehtap Uyguner , Mehtap Yıldız, Mehvar Farahi, Mehveş Evin, Mehveş Nur İslam, Melahat Çelebi, Melda Baycan, Melda Ongun Uçar, Melek Akaçık , Melek Beler, Melek Ekici, Melek Erdem, Melek Karademir, Melek Köni, Melek Taylan, Melıh Rustu Calıkoğlu, Melih Bulut , Melih Etol, Melih Gürer, Melih Öztan, Melih Rüştü Çalıkoğlu, Meliha Civelek, Melis Gedikoğlu, Melis Tufur, Meltem Ege, Meltem Evrensel, Meltem Tuncer , Meltem Uygur, Meltem Yunsel, Memduha Aytan, Memet Bahar, Memet Cengiz Caner, Memet E Karaaslan , Memet Karlıdağ, Memet Sıddık Baş, Menderes Bulut, Menekşe Urcan, Menend Kurtiz, Meral Aksoy, Meral Camcı, Meral Çiyan Şenerdi, Meral Erdoğan, Meral Özbilgen , Meral Özkan, Meral Tamer, Meralozturan, Mert Büyükkarabacak, Mert Şişmanlar , Meryem Biçer, Meryem Gül Metin , Meryem Güneş, Meryem Hacıibrahimoğlu, Meryem Koray, Meryem Öcal, Mesire Mine, Mesude Bozcaadalı, Mesut Aydın, Mesut Erdoğan, Mesut Gürsoy, Mesut Oflezer, Mesut Şahindokuyucu, Mete Buğdaycı, Mete Tapan, Mete Taşeli, Mete Turan, Metin Altay, Metin Arman, Metin Bayhan , Metin Dagistan, Metin Ebetürk , Metin Eğrioğlu , Metin Kaya, Metin Kazancı, Metin Kılıç, Metin Nail Şahin , Metin Özgüç , Metin Serbest , Metin Solmaz, Metin Yasatürk, Metin Yıldırım, Mevhibe Erdursun, Mevlüt Ülgen, Mevlüt Yılmaz, Meziyet Avcı, Mihail Vasiliadis , Mihir Karakurt, Mihriban Eren, Mihrican Zorlu Günok, Minas Mezedur, Mine Aksu, Mine Demirağ, Mine Koçak, Mine Kokulu, Mine Nurdan Tunalı, Mine Özerden , Mine Soral, Mine Uçak, Mine Uygur, Mine Yolacan, Mine Yurdakul, Misket Türkmen, Muallâ Arıcı Üstün , Mualla Önkal, Mualla Pirinççi , Mualla Sensoy, Muammer Nadir Kaya, Muazzez Usluavcı, Muhammed Ehsani, Muhammed Yasin, Muhammet Ali Yağız, Muhammet Dinar, Muharrem Armutlu , Muharrem Bayram, Muharrem Bilgili, Muharrem Değerli, Muharrem Fidan , Muharrem İnce, Muhittin Yamaç, Muhsin Bostancı, Muhsin Dalfidan, Muhsin Nuraydın , Muhteşem Atasoy, Mukadder Eray, Mukaddes Elçi, Mukaddes Orçun, Mukaddes Yüksel, Munise Görgül, Munise Zeybel, Murad Ekmekçioğlu, Murad Mıhçı , Murat Akca, Murat Akan, Murat Akaslan , Murat Aksoy, Murat Algül, Murat Atabek, Murat Ay, Murat Balcı , Murat Bankoğlu, Murat Belge, Murat Çelikkan, Murat Dinçer, Murat Doğança, Murat Döşoğlu, Murat Düz, Murat Eren, Murat Ersoy, Murat Fesih Avcibasi , Murat Gökhan, Murat Gümrükçüoğlu, Murat Gür, Murat Güzelkazaz, Murat Karayalçın, Murat Koyuncu, Murat Kubilay, Murat Kuseyri, Murat Mızraklı, Murat Oğuz Atabek, Murat Sabuncu , Murat Sağmanlı, Murat Saklayıcı , Murat Sanalan, Murat Sevinç, Murat Suatac, Murat Taşkın, Murat Tekant, Murat Utkucu, Murat Yüce, Murtaza Ateş, Musa Akşit, Musa Akyol , Musa Çam, Musa Günay, Musa Kazım Karadeniz, Musa Salman, Musa Uzun, Musatafa Yetkin , Mustafa Akçakaya, Mustafa Altıoklar, Mustafa Arslancan, Mustafa Asan, Mustafa Asil Gümüşdal , Mustafa Aslan, Mustafa Bilen, Mustafa Bilge, Mustafa Cihat Danışman , Mustafa Çetin, Mustafa Ecevit, Mustafa Elveren, Mustafa Fadıl Yoloğlu , Mustafa Fahir Üzümcü , Mustafa Fatih Özkan, Mustafa Fındıkoğlu , Mustafa Gezmiş , Mustafa Güler , Mustafa Hayırlı, Mustafa Kaban, Mustafa Karaatay, Mustafa Kemal Kaya, Mustafa Kıcır, Mustafa Köksal, Mustafa Madenli, Mustafa Moroğlu, Mustafa Özalp , Mustafa Özçelik, Mustafa Paçal, Mustafa Polat, Mustafa Rifat Kutay, Mustafa Saim Çelik, Mustafa Saran , Mustafa Sener, Mustafa Soner Orel , Mustafa Sönmez, Mustafa Tanrıverdi, Mustafa Tarık Tuna , Mustafa Vakit, Mustafa Yanılmaz , Mustafa Yazıcı , Mustafa Yazıcıoğlu, Mutlu Çebi, Mutlu Turpan , Muttalip Gökçen, Muvaffak Kılıçeri, Muzaffer Asma , Muzaffer Canatan, Muzaffer Çetingüç, Muzaffer Gür , Muzaffer Koç, Muzaffer Yallı, Muzaffer Yallı, Muzaffer Yazıcı, Mübeccel Gündüz , Müberra Cengiz, Müberra Ekemen, Müberra Ergelen, Mübetcel İlhan, Müfide Saykam , Müfit Özdeş, Müge Kınacı , Müjdat Albayrak, Müjde Atakan, Müjgan Ertürk , Müjgan Gürbüz, Müjgan Özçay, Müjgan S. Arpat , Münevver Yılmax, Münip Tanju Hocaoğlu , Münire Arıkol, Münire Yurdal, Mürsel Yaylalı, Mürşide Tatoğlu , Mürşit Çelikkol, Müslüm Erbaş, Müslüm Turan, Müşerref Kaplan, Müzeyyen Durmuşoğlu, Müzeyyen Koçoğlu, Müzeyyen Korkmaz, N. Celal Toroğlu, N. Hulki Tanrıyar, Naci Akıncı, Naci Başerdem, Naci Edin, Nadine Turan, Nadir Nabi Keskinbora, Nadir Öztekin, Nafiye Kaplan, Nahide Karabay , Nahide Tahan, Naif Alibeyoğlu , Nail Şahin, Naile Çalapverdi , Nalan Çelik, Nalan Demirkazık, Namık Çamurcuoğlu, Namık Kuyumcu, Namık Tan, Nami Şentürk, Nazan Aksoy, Nazan Bayram , Nazan Özdemir, Nazan Zadil, Nazar Büyüm, Nazım Bilican, Nazım Doğan, Nazire Yaman , Nazmi Erboran, Nazmiye Ülker, Nebahat Akkoç, Nebahat Yüksel, Nebi Kavas , Nebil Seyfettin, Necati Ekşi, Necati Neşe, Necati Şahin, Necdet Cebesoy, Necdet Koçtürk, Necdet Oğuz, Necdet Öz, Necdet Özgül , Necdet Saraç, Necdet Taşdemir , Necil Toktay, Necip Mengül, Necip Özden , Necla Atay, Necla Başlantı, Necla Ormancı, Necla Yandakçı, Necla Zarakol, Necmeddin Dursun , Necmettin Tüfekçi, Necmiye Alpay, Nedim Anbar, Nedim Gürsoy , Nedim Keskin, Nedret Akbaş, Nedret Can, Nedret Güler, Nedret Öztoprak, Nejat Çalışkanalp , Nejat Taştan, Nejat Ünsal, Nejat Yahya, Nejla Gür , Nejla Okyay, Nejla Othan, Nergiz Karatoprak, Nergiz Ovacık, Neriman Artan, Neriman Sevim, Nermin Akın, Nermin Benardete, Nermin Biter, Nese Can Billi, Nesim Bensusan, Nesim Ovadya İzrail, Nesim Tüzmen, Nesimi Ata, Nesip Serçe, Nesip Uzun, Nesirin Varol, Neslihan Cengız, Neslin Eryılmaz, Nesrın Kocak, Nesrin Aslan, Nesrin Kaya, Nesrin Kazankaya, Nesrin Kuran, Nesrin Nas, Nesrin Nuhoğlu, Nesrin Sezer, Nesrin Sungur Çakmak, Nesrin Sütçü, Nesrin Tibet, Nesrin Tunca, Nesrin Uzun , Nesteren Davutoğlu, Neşe Akgün , Neşe Dursun, Neşe Evren, Neşe Kıldacı, Neşe Özdemir, Neşe Seren, Neşe Tayşi, Neşe Yaşın, Nevgün Canut, Nevin Dalkılıç, Nevin Eminoğlu , Nevin Kamilağaoğlu , Nevin Karahasan, Nevin Keskin, Nevin Rasmussen, Nevin Salman, Nevin Üçyıldız, Nevin Yaşar Metin , Nevzat Açan, Nevzat Onaran, Nevzat Saatçi, Nevzat Şahin , Nezahat Gündoğan , Nezih Geçergil, Nezih Kesim , Nezihe Bilhan, Nezihe Kaptan, Nida Arguner, Nidal Özdemir , Nigar Alemdar, Nigar Çelik, Nigar Güden, Nihal Saban , Nihal Yassıkaya, Nihan Aksakallı, Nihan San, Nihat Ermihan, Nihat Ersin, Nihat Fırat, Nihat Gençosman, Nihat Kavuk, Nihat Kentel , Nihat Kınacı, Nihat Kurtuluş , Nihat Kuşakçı, Nihat Mürşitpınar , Nihat Özgen, Nihat Sarıkaş, Niko Uzunoğlu, Nil Adula, Nil Mutluer, Nil Ülgen, Nil Yüzbaşıoğlu , Nilay Acar , Nilay Karaelmas, Nilay Özer , Nilgun Bilgin , Nilgun Karakurt , Nilgun Özer, Nilgün Doğançay, Nilgün Dönmez, Nilgün Elik, Nilgün Erünal, Nilgün Gül, Nilgün Kurç, Nilgün Özşahin, Nilgün Tahaoğlu, Nilhan Akdağ, Nilufer Duna, Nilüfer Jennifer Duna, Nilüfer Kuruyazıcı, Nilüfer Tapan, Nilüfer Tarıkahya, Nilüfer Tokay, Nimet Altuntaş, Nimet Etol, Nimet Hüner, Nimet Karan, Nimetgül Dinçer, Nita Danon, Niyazi Aydın, Niyazi Soyyiğitoğlu, Nizamettin Aktaş , Nizamettin Sevim , Nuh Cebeci, Numan Hasanoğlu, Nur Akın , Nur Bekata, Nur Berkman, Nur Can, Nur Çakmak, Nur Çintay, Nur Deriş, Nur Ger, Nur Kaplan, Nur Koçak, Nur Saka, Nur Sürer, Nuran Direk, Nuran Özkırım, Nuran Terzioğlu, Nuran Uluağaç, Nuran Vural, Nurani Ersoy, Nuray Ada, Nuray Buzkan, Nuray İlyasoğlu, Nuray Kayın, Nuray Mert, Nuray Tekin, Nurcan Arıkan, Nurcan Baysal, Nurcan Keskin, Nurcan Özkaplan , Nurdan Arca, Nurdan Pekin , Nurdan Şahin , Nurdan Tozoğlu, Nurettin Akbaş , Nurettin Körg, Nurettin Ufuk Bulut , Nurfeza Oğuz, Nurgül Karaçelik, Nurgül Paçaro, Nurgün Balcıoğlu, Nurhan Bayraktar, Nurhan Becidyan, Nurhan Ciğeroğlu, Nurhan Çelebi, Nurhan Turan, Nuri Doğan, Nuri Eriçok, Nuri Telek , Nuriç Saydam Çabuk , Nuriye Seferoğlu, Nuriye Yıldız, Nurkut İnan, Nurperi Özokutucu , Nursel Akın, Nursel Balcı, Nursel İzmirlier, Nursel Sözlütürk, Nursel Şahin, Nurşen Sönmez, Nurten Aktaş , Nurten Atagül, Nurten Ertuğrul, Nurullah Arslan, Nusret Aras, Nusret Can, Nusret Doğruak , Nusreta Karayazgan, Nüket Çam, Nüket Esen, Nüket Tuncer, Nükhet Aytaç, Nükhet Şerifoğlu, Nükhet Taşman, Nüvit Topallı, Oguz Çetinol, Oğuz Demirsoy , Oğuz Güney , Oğuz Koçan, Oğuz Tatlıoğlu, Oğuzhan Gökalp, Ohannes Kılıçdağı, Okay Görür, Okşan Aytaman, Oktay Kilimci, Oktay Varlier, Olcay Bora Uralcan, Olcay Kocamaz, Olcay Kurt, Olcay Özkaplan, Olcay Uğur, Olcayto İncedere, Oluş Kızılağaç, Onur Alber, Onur Hamzaoğlu, Onur Kalyoncu, Onursal Özbek, Oral Çağdaş , Orhan Alkaya, Orhan Altan, Orhan Bazancir, Orhan Dirkec, Orhan Doğançay, Orhan Erdinç, Orhan Geçer, Orhan Kahyaoğlu , Orhan Kazbek, Orhan Kurt, Orhan Mimarlar, Orhan Silier, Orhan Tümer, Orhan Üstündag, Orhan Veli Kaya, Orhan Yazar , Orhun Yalçın, Osman Arslan, Osman Altun, Osman Aşkar, Osman Babaoglu, Osman Bulut, Osman Büyükcan, Osman Can, Osman Cengiz, Osman Circi, Osman Elbek , Osman Erikçi, Osman Erten, Osman Ertuğ Ercal, Osman Güney, Osman Karamik, Osman Kemal Kadiroğlu, Osman Kızılkan , Osman Okkan, Osman Özkan , Osman Sarı, Osman Şaybaz , Osman Tüysüz, Oya Akıncı, Oya Baydar, Oya Baysal, Oya Demirkan, Oya Menteşe, Oya Ocakaçan, Oya Özarslan, Oya Özgüven, Oya Yüksel, Öktem Kalaycıoğlu , Ömer Akar, Ömer Akat, Ömer Aral, Ömer Bayrak, Ömer Bilal Karakaya , Ömer Borovalı, Ömer Ceylan, Ömer Darama, Ömer Engin Baysal, Ömer Erdem , Ömer Eroğlu , Ömer Ersun, Ömer Faruk Altuntaş, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Faruk Hatipoğlu, Ömer Faruk Kırnıç, Ömer Gündüz , Ömer Güven, Ömer Kalcıoğlu , Ömer Kamil Doğan, Ömer Karahan, Ömer Kırca, Ömer Koç , Ömer L. Kızıltan, Ömer Polat, Ömer Sunar, Ömer Tenel, Ömür Orhun, Önay Alpago, Önder Aksu , Önder Algedik, Önder Kıratlılar, Önder Malkoçlar , Önder Özkalıpcı, Öner Bildiren, Öner Yılmaz, Özcan Yurdalan, Özden Sezginsoy , Özel Çelik, Özer Ülgen, Özge Alpay, Özgen Örek, Özgül Dosti, Özgür Kök Sal, Özgür Mutlu Ulus, Özkan Şanal, Özlem Değirmen, Özlem Kaygusuz, Özlem Köseoğlu Örnek, Özlem Özkan , Özlem Saldamlı Özatakan, Özlem Salgar, Özlem Teke, Özlem Uysal , Özlem Yılmaz , Paola Butrosoglu, Pelin Çınar, Pelin Tuncel, Peri Nacar, Peri Pamir, Perin Kurtoglu, Petra Şengün, Peyman Köllhofer, Pınar Alp, Pınar Bakır, Pınar Çakıcı , Pınar Kılıçer, Pınar Ömeroğlu , Pınar Sayıt, Pınar Türenç, Pınar Ünen, Pinar Kayahan, Piraye Antika, R. Doğan Tangör , Rabia Çetin, Rafi Bilal, Ragıp İncesağır, Ragıp Zarakolu, Rahime Çetin , Rahime İldemir Bayrak, Rahmi Güven, Rahmi Yıldırım, Raif Yılmaz, Raife Ayfer Tangör, Ramazan Karabulut, Ramazan Tuncer, Rana Öztürk, Rasıh Denktaş Çelebi, Rasiha Nihal Çoker, Rasim Erer, Rasim Özkan, Raşit Özyiğit, Rauf Uluç, Raziye Yıldız Yalman , Recai Akgöz, Recep Ateş , Recep Cankaya, Recep Çınar, Recep Maraşlı, Recep Özkale, Recep Yıldız , Refik Tuzaklı, Reha Çobanoğlu, Reis Çelik, Remzi Çelik , Remzi Tosun, Remziye Öztimur, Remziye Semra Ak, Renate Ömeroğulları, Resa Özakat, Resmiye Şefkatli, Reşit Canbeyli, Reşit Kurt, Reva Asik , Reyan Tuvi, Reyhan Bayraktar, Reyhan Kaya, Reyhan Tekeli, Rezan Bulut, Rıfat Yüzbaşıoğlu, Rıza Eralp , Rıza Gündüz, Rıza Öztükel Özkan, Rıza Türmen, Rıza Yıldırım, Rifat Dağ, Rifat Özalp, Robi Ebeoglu, Rodi Baz , Roland Kamber, Ruhan Küçük, Ruhan Turan, Ruhan Ünver, Ruhat Gülçin Kırdar , Ruhsar Akter, Rukiye Çetinkaya , Rukiye Demirkol, Rukiye Öktem, Ruya Mocan, Saadet Tarhan, Saadet Teymur, Sabahat Kara, Sabahat Poshor , Sabahat Yavuz, Sabahattin Derya Pekşen, Sabahattin Yıldırım , Sabahittin Teymur, Sabahnur Erdemli, Sabiha Çarmıklı, Sabiha Gümüş , Sabiha Sultan Özalp, Sabiha Şentürk, Sabri Arpaç, Sabri Sayarı, Sabri Sungur, Sabri Şen , Sabriye Mülayim , Sacid Aker, Sacit Doğan, Sadet Beyhan Akengin , Sadık Nazik , Sadi Bekarslan, Sadiye Özülkü, Sadiye Unutur, Sadullah Ovacıklı, Sadun Bora, Safak Altan, Saffet Özdemir, Saffet Teoman Ak, Safiye Morel, Sahismail Şeker, Saim Gür, Saime Abegg Kalkay, Saime Aycibin Harman, Saime Tuğrul, Sait Aykol , Sait Çetinoğlu, Sait Hoca, Sait Yılmazata, Salih Aksoy, Salih Göztas, Salih Gül, Salih Yanık, Salih Zeki Tombak, Saliha Turan , Salim Yaşar, Salman Kaya, Samet Saygı, Sami Akalın, Sami Demir, Sami Evren , Sami Söylemez, Sami Yılmaz, Samim Kurtuluş, Saniye Gayır, Saniye Özlem Yurteri, Sara Okay, Sare Kılıçarı , Sarp Kuray, Savaş Ata Yavuz, Savaş Gönüldaş , Savaş Sönmez, Sayat Şirin, Seçay Daysal, Seçil Aksayan, Seçkin Pinçe, Seçkin Yurtnaç , Seda Akaslan, Seda Altun , Seda Aslan , Seda Güneş, Sedat Bayram, Sedat Cengiz , Sedat Esen, Sedat Karademir, Sedat Kaya, Sedat Temel, Sedat Yalçın, Sedef Betil, Sedef Soylu, Sefa Arslan, Sefa Feza Arslan, Sefer Dağ, Seher Yamiş , Sekman Gök, Selah Bergmen , Selahaddin Işıklı , Selahattin Çangal , Selahattin Güleç, Selahattin Saraçoğlu , Selahattin Şengül, Selahattin Teksal , Selahattin Tümer, Selami Genel, Selami Süleyman Melemşe , Selami Yüzüak, Selcan Özler, Selçuk Aydın, Selçuk Aydoğan, Selçuk Bengü, Selçuk Çiçeksever , Selçuk Dağtaş, Selçuk Demiral , Selçuk Erez, Selçuk Özkan, Selçuk Polat, Selçuk Seremet, Selçuk Tanyeri, Selen Kılıççı , Selim Atila, Selim Bayanoğlu, Selim Cetinkaya , Selim Çiçek , Selim Efe, Selim Onur Yalın, Selim Pamuk, Selim Razon, Selim Temo, Selim Tuntaş, Selim Varon, Selimet Ayik, Selma Ayaz, Selma Aydıngöz, Selma Berkman, Selma Ertuna, Selma Karakule, Selma Lâle Temel, Selma Sevgör, Selma Zencir, Selman Baturalp, Selman Büyükaşık, Selmin Altınordu, Selmin Can, Selmin Fındıkoğlu, Selva Tüzüner , Sema Bayraktar , Sema Bulutsuz, Sema Dilman, Sema Erder, Sema Gülez, Sema Güven Evin , Sema Hocek , Sema Keskin, Sema Paktaş, Sema Tan , Sema Turan, Sema Varol, Sema Yıldırım, Semahat Uzun, Semih Atıf Günter, Semih Bilgen, Semih Eralp, Semih İstanbullu , Semiha Sungur, Semir Şakar, Semiran Öğüt, Semra Ak, Semra Ferhat, Semra Gülbahar, Semra Kaner , Semra Öğüt , Semra Somersan, Semra Ulusoy, Semra Yavuz , Semra Yılmaz Üvendire , Sena Kaleli, Senai Günal, Sener Akkaynak, Seniha Doğan Sönmez, Seniha Erel, Serap Altan, Serap Birlik, Serap Çatalpınar , Serap Güre, Serap Karasabun, Serap Kayhan, Serap Mutkilioğlu , Serap Tarı, Serap Yıldırım , Serbülend Erdemirler , Sercan Acar, Sercan Çelebi, Serdal Arın, Serdar Aksu, Serdar Arıkan, Serdar Çetin, Serdar Esen, Serdar Kahraman, Serdar Koçman , Serdar Palaz, Serdar Sözenoğlu , Serdar Sözeri, Serdar Tunçer, Serfıraz Ergun, Serhan Eruz, Serhat Akkaya, Serhat Balkan , Serhat Baysan, Serhat Çakmak, Serhat Karagülle, Serhat Nural, Serhat Özdili, Serkan Boyar, Serkan Çatalpınar , Serkan Efecioğlu , Serkan Gözen , Serkan Kabak, Serkan Küçük, Sermet Söylemez, Sermin İncedayı, Serol Karaduman , Serpil Abalı, Serpil Arda, Serpil Atila , Serpil Durgun, Serpil Eryilmaz , Serpil Kahraman, Serpil Özeren, Serpil Saylan , Serpil Seren, Serpil Temizel, Serpil Yalımalev , Serra Yılmaz, Sertaç Ökten, Servet Coşkun, Servet Demir, Servet Şengül, Servisimin Cömert, Seval Eşer, Sevda Karagedik, Sevda Polat, Sevda Yüzbaşıoğlu, Sevgi Altuğ, Sevgi Aşkar, Sevgi Atay, Sevgi Bakırlı , Sevgi Bilmiş , Sevgi Mert, Sevgi Yılmaz, Sevgi Yönlü, Sevi Yüzbaşıoğlu, Sevil Aktuna, Sevil Balcı, Sevil Çakmak Bilgin , Sevil Eren, Sevil Tanyol, Sevil Ünal, Sevilay Yavuz , Sevilay Cangır, Sevilay Çelenk, Sevim Sünnetçi , Sevin Okyay, Sevin Yücel, Sevinç Baştürk, Sevinç Çayır, Sevinç Eken, Sevinç Ersun, Sevinç Hanyaloğlu , Sevinç Odabaş, Sevinç Özyer , Seyfettin Uncular , Seyfettin Uz, Seyfi Demirkaya, Seyfi Öngider, Seyfullah Özaydın, Seyit Giray, Seyit Mehmet Kurugöllü , Seyithan Güneş, Seymen Arslanbasat, Seyran Kaptan, Sezai Ahmet Söker, Sezai Canazlar , Sezai Gökkaya , Sezai Madra, Sezai Mertadam, Sezaver Sultan Deniz , Sezen Buyurman, Sezgin Pekgönenç, Sıdıka Çagıran , Sıdıka Özdemir, Sibel Asna, Sibel Kelebek, Sibel Yürükçü, Sinan Ariş, Sinan Eskicioğlu , Sinan Hatirnaz, Sinan Küçükali , Sinan Mintaş, Sinan Niron, Sinan Saraç, Sinan Slyans, Sinan Tutal, Sinem Kaplan, Soli Özel, Sonay Işılar, Soner Arıkan, Soner Kun, Songül Beydilli , Songül Erol Abdil, Suat Kahveci, Suat Öter, Suat Özçelebi, Suha Özbilgen , Sultan Tekinarslan, Suna Akgün , Suna Boylu, Suna Üstün, Suzan Batu, Suzan Bozkurt , Suzan Şahin, Süha Atatüre, Süheyl Açıkel, Süheyla Serin, Süheyla Yüce, Süleyman Bilseloğlu, Süleyman Çelebi , Süleyman Erdal, Süleyman Eren, Süleyman Eryılmaz , Süleyman Gür, Süleyman Holat, Süleyman Hüsfer, Süleyman Kanburoğlu, Süleyman Karataş, Süleyman özbey, Süleyman Özkaplan, Süleyman Özyalçın, Süleyman Ulagay, Sülün Falay, Sündüs Tanergeç , Süreyya Kaynar, Süreyya Paksoy, Süreyya Şahinler , Süreyya Yalçın, Şafak Alim, Şahide Ağaoğlu, Şahika Bodur, Şahika Yuksel, Şahin Alataş , Şahin Altuner , Şahin Polat, Şahin Tekgündüz, Şahinder Bayram, Şamil Duman , Şanar Yurdatapan, Şebnem Çelebi, Şebnem Karacaaslan, Şebnem Oğuz, Şefik Doğan, Şefik Zan, Şefika Pekin, Şehnaz İneroğlu, Şehriban Teyhani , Şehriban Ural, Şemsettin Dikmen, Şenay Addemir, Şenay Beytaş, Şenay Erduran, Şenay Gürler, Şenel Üresin, Şengül Kafkaslı, Şengül Tarhan Buztaş, Şengül Yüksel, Şengün Kılıç, Şenol Akyol , Şentürk Çelik, Şerafettin Kaplan, Şerafettin Öztekin , Şeref Acar, Şeref Sunar, Şevket İnce , Şevki Gürün, Şeyda Ersoy, Şeyma Fenercioğlu, Şinasi Aydın , Şirin Kılınç, Şule Günday, Şule Öztop, Şule Soysal, Şule Topkaya, Şükran Birinci, Şükrü Apaydın, Şükrü Aslan, Şükrü Babacan , Şükrü Çöngül, Şükrü Korkmaz , Şükrü Okkalı, Şükrü Sever, Taciser Belge, Tahsin Kırık, Tahsin Örke, Tahsin Öztürk, Tahsin Topçu, Tahsin Yeşildere, Talat Büyük, Talat İzmirli, Talat Kırış, Tamar Gurdikyan , Tamer Oruç, Tamer Taşkan, Tamer Yazar, Taner Aday, Taner Akçam, Taner Akdoğan, Taner Akınvar, Taner Bayrak, Taner Gürle, Taner Koçak , Taner Yücel, Tanju Çukadar , Tanju Günseren, Tanju Köseoğlu , Tanju Tümer Mishara, Tankut Tuncer, Tanyel Seber, Tarhan Erdem, Tarık Kayakan , Tarık Ziya Ekinci, Taşkut Adanır, Tatyos Bebek, Tayfun Atay, Tayfun Görgün , Tayfun Güme, Tayfun Yücel, Tayfur Nedim Karadeniz, Taylan Atakan , Tekin Ayyılmaz , Temel İskit, Tenziye Acar, Teoman Göral, Tevfik Kızgınkaya, Tilbe Saran, Tolga Erogan, Tomris Gürek, Toygun Çanga, Tuba Demir, Tufan Cergel, Tuğrul Çınar , Tuğrul Keskin, Tuğrul Okay , Tuğrul Saltukoğlu, Tuğrul Türkman, Tuğrul Yılmaz, Tulay Yıldırım , Tulga Şimşek, Tulin Veziroglu , Tuna Dinçer , Tuna Altınel, Tuna İlker, Tuna Kaplan , Tunc Timur, Tuncay Korkmaz, Tuncay Kurt, Tuncay Sergen, Tuncdan Baltacıoğlu, Tuncer Tekyıldık, Tuncer Tercan, Tunç Soyer, Turabi Aksakallı, Turan Aktaş, Turan Cengiz, Turan Gecikligün, Turan Gültürk, Turan İnanç , Turan Okar, Turan Yıldız, Turap Sayınlı , Turgay Kılıç, Turgut Çimen, Turgut Erdağ, Turgut Haskan, Tülay Alagöz, Tülay Karacaörenli , Tülay Tatar, Tülin Akyol, Tülin Aldağ , Tülin Dursun, Tülin Eroğlu, Tülin Kalkay, Tülin Özturan , Tülin Ramyar, Tülin Şengüm, Tülin Tosun, Tülin Yılmaz, Tümay İmre, Türcan Güneş, Türkan Birgin, Türkan Kentel, Türkan Polat, Türkan Uzan Avşin, Türkay Yalın, Türker Tok , Tüzin Yeniçeri , Ufuk Saka, Ufuk Tan, Ufuk Tarhan, Ufuk Uras, Ugur Serdar Alper, Uğur Aker, Uğur Alaman, Uğur Arıner, Uğur Diril, Uğur Jale Şengül, Uğur Paksoy, Uğur Tunçay , Ulaş Kaya, Uluç Erenler, Ulvi Uçar, Ulviye Sümer, Utku Talip İnan, Ülker Levent , Ülker Saygılı , Ülkü Bayındır, Ülkü Gülşen, Ülkü Günay, Ülkü Karaaslan, Ülkü Ongun, Ülkü Özakın, Ülkü Özen, Ülkü Sağır, Ülün Toker, Ümid Başer, Ümide Aysu , Ümit Ağaoğlu, Ümit Altan, Ümit Beydağ , Ümit Birsel, Ümit Çoğan, Ümit Eginlioglu, Ümit Erkol , Ümit Erver, Ümit Karakullukcu, Ümit Kıvanç, Ümit Mike, Ümit Ozdemir, Ümit Parnas, Ümit Sezer, Ümit Şenesen, Ümit Yurdakul, Ümit Yürük, Ümmühan Kurşun, Ümran Çamoğlu, Ünal Çakır , Ünal Çeviköz, Ünal Karasu , Ünal Ünsal, Ünsal Dinçer, Üstün Ergüder, Üzeyir Tuncer, V. Metin Bayrak, Vahap Salman , Vahide Yılm, Vahit Dündar , Vahit Genç, Valentin Denisenko, Varol Karayel, Vasfiye Şöförtakımcı, Vecdi Çıracıoğlu, Vecdi Sayar , Vedat Ozan, Vedat Şentöregil, Vedat Tokyay, Vedia Yeşim Bayanoğlu, Veli Acu , Veli Deniz , Veli Kuşkaya, Veli Özkan, Veysel Dinç , Veysel Divanoğlu, Veysel Duman, Veysel Ok, Veysel Polat , Veysel Ulaş, Veysi Dündar, Veysi İnag, Vicdan Erkır, Vicdan Işık, Vijdan Doğan, Viki Çiprut, Vildan Akbas, Vildan Kıran, Volkan Çandar, Volkan Mert, Vural Pesen, Yakup Akı, Yakup Atar , Yakup Çakır, Yakup İçgören, Yakup Karabatak, Yakup Mete, Yalçın Alaca, Yalçın Ergündoğan, Yalçın Mengü, Yaman Öğüt , Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Ahi, Yasemin Alp, Yasemin Avşar , Yasemin Bektaş, Yasemin Doğanalp, Yasemin Ergündoğan , Yasemin Gök, Yasemin Göksu , Yasemin Kipkurt, Yasemin Mut, Yasemin Şekerkıran, Yasemin Uslu , Yasemin Yasin , Yasi Kap, Yaşar Ersoy, Yaşar Akdağ, Yaşar Atilla, Yaşar Kaynak , Yaşar Morpınar, Yaşar Nuri Tekin , Yaşarnur Parlak, Yavuz Bulut, Yavuz Karagöz, Yavuz Sirel, Yazgülü Aldoğan, Yelda Çubukçu, Yelda Emek , Yeşer Sarıyıldız, Yeşim Arslan, Yeşim Kantekin , Yeşim Özden, Yeşim Öztarakçı, Yeter Tabak , Yıldırım Özkan, Yıldız Arıkan, Yıldız Eskin, Yıldız Hızalan, Yıldız İmrek, Yıldız Sey, Yıldız Yağcı, Yılmaz Tansu , Yılmaz Ayata, Yılmaz Aytek , Yılmaz Demirtaş, Yılmaz İzmirlier, Yılmaz Sivas, Yılmaz Şahin , Yılmaz Yavunç , Yucel Karakurum, Yunus Balcı , Yunus Bayraktar, Yunus Canlı, Yunus Emre Evlice , Yunus Özel, Yurdagül Şahin, Yurdakul Köroglu , Yurdanur Gürşen, Yurdanur Kaur, Yusuf Aksoy, Yusuf Arda, Yusuf Ayık, Yusuf Çakır, Yusuf Çiçek , Yusuf Doğan, Yusuf Güngörmez , Yusuf Güven, Yusuf Işık, Yusuf Kılınç , Yusuf Köse , Yusuf Nazım, Yusuf Rıza Düvenci , Yusuf Saydan, Yusuf Sümer Yalçın , Yusuf Yalçın, Yusuf Yılmaz , Yusuf Yolasığmaz , Yusuf Ziya Can, Yücel Aksüt , Yücel Candemir, Yücel Dilmen, Yücel Erna, Yücel Okutan, Yüksel Babür, Z. Gökalp Uluer , Zafer Akyüz, Zafer Dörter , Zafer Kıraç , Zafer Kimyonok, Zafer Özhabeş, Zafer Öztürk, Zafer Titiz, Zafer Toksöz , Zafer Turhan, Zafer Urfa, Zafer Yıldız, Zafer Yurdakul, Zahide Yılmaz, Zale Karademir, Zehra Arat, Zehra Bayraktar, Zehra Çalışkan , Zehra Günizholat , Zehra Kalkan, Zehra Mete , Zehra Sarucan, Zehra Şenoğuz, Zeitoun Athour, Zekai Karabugday, Zeki Kılıçaslan, Zeki Murat Güneş, Zeki Yalçındere , Zeliha Oral, Zerrin Bayraktar, Zerrin Demirel, Zerrin Küpçü , Zerrin Selçuk, Zerrin Soysal, Zerrin Yıldırım Öztürk, Zeynel Dilber , Zeynel Abidin , Zeynel Can, Zeynel Öztürk, Zeynep Akıncı, Zeynep Alp Köseoğlu, Zeynep Alpar, Zeynep Atikkan, Zeynep Burçak, Zeynep Candan, Zeynep Erdemoğlu, Zeynep Genceolu, Zeynep Gorbon, Zeynep Göğüş, Zeynep Güven, Zeynep İrem Erdem , Zeynep Kadirbeyoglu, Zeynep Kaşlı, Zeynep Kaya , Zeynep Koç, Zeynep Koyuncu, Zeynep Özmen, Zeynep Rona, Zeynep Sabuncu, Zeynep Sevim Özdemir, Zeynep Sibel Sert, Zeynep Sirer, Zeynep Sürmeli, Zeynep Taşkın, Zeynep Taymas, Zişan Kızıl , Ziya Balay, Ziya Bayram, Ziya Halis, Ziya Koyunsağan , Ziya Nur Bilgin, Ziya Sümer, Ziynet Özyurda, Zuhal Bayıldıran , Zuhal Bilgin, Zuhal Doğanay, Zuhal Gürel , Zuhal Karamehmet , Zuhal Pınar , Zuhal Sakaryalı, Zuhal Songelen , Zübeyir Düzenli, Zülal Ardaç, Züleyha Betül Koçer, Züleyha Nur, Zülfü Livaneli.