Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış, onun dışında iyiyim

Gazeteci Levent Gültekin , 8 Mart'ta Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğramıştı. Uğradığı saldırıyı anlatan Gültekin, "Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki izliyor" demişti.

Saldırının ardından programını iptal etmeyen ve yaşadıklarını anlatan Gültekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Memleketin vardığı yer açıdan vahim. Son açıklamamdan sonra sosyal medyadan çok tehdit aldım. İktidar ortağı partinin genel başkan yardımcıları sosyal medyadan tehdit, küfür, hakaret ediyorlar. Benden önce çok sayıda gazeteci, siyasetçi saldırıya uğradığı için tedirginliğim vardı.

"Taksiden indim meydanda, durağa yürürken iki gençle göz göze geldim, fark ettim beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım, onlar da hızlandılar. Ben geri döndüm, onlar da geri döndü. Biraz daha hızlandım kanala geleyim diye, kanala 50-100 metre kala sokağın ayrı köşelerinden 15-20 kişi saldırdı. O anda başladılar vurmaya."

"Kendilerine yakışacak en hafif tabir eşkıyalıktır"

"Muhtemelen bu kişiler kendilerine delikanlı diyerek dolaşıyorlardır. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır. Kendilerine yakışacak en hafif tabir eşkıyalıktır. Hakaret etmedim, küfür etmedim, yaptıklarının yanlış olduğunu, izledikleri siyasetin yanlış olduğunu söyledim. 25 kişinin aynı anda tek bir kişiye saldırması yiğitlik değil korkaklıktır. Umut ediyorum ki aynaya baktıklarında bu utancı hep hissederler.

"Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki izliyor"

"Bu Türkiye için çok tatsız bir durum. Gazetecilerin can güvenliği yok, siyasetçilerin can güvenliği yok. Ortada hakaret, küfür olsa onda bile yapamazlar. Burası mafya düzeni değil ki, bir hukuk düzeninin olması gerektiği, devletin olduğu bir ülke. Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki izliyor devlet. Muhtemelen bunlar vazgeçmeyecekler, devam edecekler böyle.

"Bu ülkenin 80 milyonun kimliği siyasetin malzemesi yapıldı. Yapılmadı mı? Yalan mı söylüyorum? Toplumun yüzde 100'ünün değeri olabilecek bir değer, terim, siyasette ayrıştırıcı bir argüman haline getirilmedi mi? Türkeş'in buradan eleştirdi, yanlış yaptı dedim. Milliyetçilik yaparak ülkede siyaseti zehirledi."