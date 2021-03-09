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Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış, onun dışında iyiyim

09 Mart 2021 10:42

İstanbul Bakırköy'deki Halk TV'nin merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğrayan gazeteci Levent Gültekin, saldırıda parmaklarının kırıldığını söyledi.
 
Olay, Gültekin Bakırköy Meydanı'ndan Halk TV binasına yürürken gerçekleşti. Grup tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen Gültekin, vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandı.
 
Uğradığı saldırının ardından dün akşamki programı iptal etmeyen Gültekin, kırılan parmakları dışında iyi olduğunu açıkladı. 
 
Twitter'dan açıklama yapan Gültekin, "Ellerimle kafamı ve yüzümü korumaya aldığım için parmaklarım kırılmış, onun dışında çok şükür iyiyim. Yani anlayacağınız dün akşamki İki Yorum’u kırık parmakla yapmışım :)" açıklamasını yaptı. 
 
 
TIKLAYIN - Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı!

Ne olmuştu?

Gazeteci Levent Gültekin, 8 Mart'ta Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğramıştı. Uğradığı saldırıyı anlatan Gültekin, "Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki izliyor" demişti. 

Saldırının ardından programını iptal etmeyen ve yaşadıklarını anlatan Gültekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Memleketin vardığı yer açıdan vahim. Son açıklamamdan sonra sosyal medyadan çok tehdit aldım. İktidar ortağı partinin genel başkan yardımcıları sosyal medyadan tehdit, küfür, hakaret ediyorlar. Benden önce çok sayıda gazeteci, siyasetçi saldırıya uğradığı için tedirginliğim vardı.

"Taksiden indim meydanda, durağa yürürken iki gençle göz göze geldim, fark ettim beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım, onlar da hızlandılar. Ben geri döndüm, onlar da geri döndü. Biraz daha hızlandım kanala geleyim diye, kanala 50-100 metre kala sokağın ayrı köşelerinden 15-20 kişi saldırdı. O anda başladılar vurmaya."

"Kendilerine yakışacak en hafif tabir eşkıyalıktır"

"Muhtemelen bu kişiler kendilerine delikanlı diyerek dolaşıyorlardır. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır. Kendilerine yakışacak en hafif tabir eşkıyalıktır. Hakaret etmedim, küfür etmedim, yaptıklarının yanlış olduğunu, izledikleri siyasetin yanlış olduğunu söyledim. 25 kişinin aynı anda tek bir kişiye saldırması yiğitlik değil korkaklıktır. Umut ediyorum ki aynaya baktıklarında bu utancı hep hissederler.

"Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki izliyor"

"Bu Türkiye için çok tatsız bir durum. Gazetecilerin can güvenliği yok, siyasetçilerin can güvenliği yok. Ortada hakaret, küfür olsa onda bile yapamazlar. Burası mafya düzeni değil ki, bir hukuk düzeninin olması gerektiği, devletin olduğu bir ülke. Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki izliyor devlet. Muhtemelen bunlar vazgeçmeyecekler, devam edecekler böyle.

"Bu ülkenin 80 milyonun kimliği siyasetin malzemesi yapıldı. Yapılmadı mı? Yalan mı söylüyorum? Toplumun yüzde 100'ünün değeri olabilecek bir değer, terim, siyasette ayrıştırıcı bir argüman haline getirilmedi mi? Türkeş'in buradan eleştirdi, yanlış yaptı dedim. Milliyetçilik yaparak ülkede siyaseti zehirledi."

"MHP'lilere soruyorum: Doğru yaptıysanız ülke niye bu halde?"

"MHP'lilere şunu soruyorum: Doğru yaptıysanız ülke niye bu halde? Kim ülkeyi bu hale getirdi? Niye çocuklarımız birbirini öldürüyor? Bunun sorumlusu kim dedim değil mi? Ders almamız lazım dedim, ders alalım ki aynı yanlışları sürdürmeyelim. Tayyip Erdoğan'ı niye eleştiriyoruz; inancı siyasetin malzemesi yaptığı için, biz ve onlar ayrımı yaptığı için eleştirmiyor muyuz? Sevgili MHP'ye gönül verenler, yaptığınız siyasette Türkiye kaybetti. Niye bundan rahatsız değilsiniz? Kimden yanasınız, Türkiye'den mi yanasınız, hatasıyla sevabıyla Türkeş'ten mi yanasınız?

Türkeş'e yönelik sözleri sonrası MHP tarafından hedef gösterildi

Gültekin, geçen hafta katıldığı bir programda MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkeş milliyetçilik hastalığını, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, sırf o milliyetçilik biz ülkeyi herkesten daha fazla seviyoruz tuhaflığıyla, milyonlarca gencin hayatını karartmıştır."

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın ise, Twitter hesabı üzerinden Gültekin'i şu ifadelerle hedef göstermişti:

"Levent Gültekin adındaki azınlık ırkçısı gazeteci ve yazar taslağı, açıkça ilan edemediği bölücülük ve Türk düşmanlığını, duçar olduğu MHP nevrozu üzerinden teşhire çalışıyor. Hangi mahfillere hizmet ettiği belirsiz bu müstemleke tipi sözde gazeteci; Türkiye gerçeklerinden uzakta, vicdanını hapsettiği bir sırça köşkte, amansız psikolojik ihtilaçlar içinde kendini paralıyor.

MHP'li Yalçın: Gültekin; milletin sevdiklerinden nefret ediyor, değer verdiklerini kötülüyor

"Bir tür cinnet hâlindeki bu zavallı Gültekin; milletin sevdiklerinden nefret ediyor, değer verdiklerini kötülüyor, saygı duyduklarını tahkire yelteniyor, itibar sahiplerinin halk nezdindeki yerini kin ve nefretle taşlıyor. L. Gültekin'in kulakları tırmalayan üslubu, mantık örgüsü ve akıl kırıntısından azade ifadeleri, rastgele tokatlanan dümbeleğin gürültüsüne benziyor. Gültekin; yüreğindeki karamsarlık ve tatminsizliğin, ruhundaki hastalıkların acısını merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş'e ve MHP'ye düşmanlık ederek yatıştırmaya çalışıyor.

"Levent Gültekin, kendine gazeteci ve yazar süsü veren medya şarlatanlarıyla fikir dolandırıcılarına pek manidar bir örnek… Bu hasta herifi adam sanıp programlarında yer veren TV kanalları da kendi ufuksuzluklarını ele veriyor."

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