Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış, onun dışında iyiyim

"MHP'lilere soruyorum: Doğru yaptıysanız ülke niye bu halde?"
"MHP'lilere şunu soruyorum: Doğru yaptıysanız ülke niye bu halde? Kim ülkeyi bu hale getirdi? Niye çocuklarımız birbirini öldürüyor? Bunun sorumlusu kim dedim değil mi? Ders almamız lazım dedim, ders alalım ki aynı yanlışları sürdürmeyelim. Tayyip Erdoğan'ı niye eleştiriyoruz; inancı siyasetin malzemesi yaptığı için, biz ve onlar ayrımı yaptığı için eleştirmiyor muyuz? Sevgili MHP'ye gönül verenler, yaptığınız siyasette Türkiye kaybetti. Niye bundan rahatsız değilsiniz? Kimden yanasınız, Türkiye'den mi yanasınız, hatasıyla sevabıyla Türkeş'ten mi yanasınız?
Türkeş'e yönelik sözleri sonrası MHP tarafından hedef gösterildi
Gültekin, geçen hafta katıldığı bir programda MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türkeş milliyetçilik hastalığını, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, sırf o milliyetçilik biz ülkeyi herkesten daha fazla seviyoruz tuhaflığıyla, milyonlarca gencin hayatını karartmıştır."
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın ise, Twitter hesabı üzerinden Gültekin'i şu ifadelerle hedef göstermişti:
"Levent Gültekin adındaki azınlık ırkçısı gazeteci ve yazar taslağı, açıkça ilan edemediği bölücülük ve Türk düşmanlığını, duçar olduğu MHP nevrozu üzerinden teşhire çalışıyor. Hangi mahfillere hizmet ettiği belirsiz bu müstemleke tipi sözde gazeteci; Türkiye gerçeklerinden uzakta, vicdanını hapsettiği bir sırça köşkte, amansız psikolojik ihtilaçlar içinde kendini paralıyor.
MHP'li Yalçın: Gültekin; milletin sevdiklerinden nefret ediyor, değer verdiklerini kötülüyor
"Bir tür cinnet hâlindeki bu zavallı Gültekin; milletin sevdiklerinden nefret ediyor, değer verdiklerini kötülüyor, saygı duyduklarını tahkire yelteniyor, itibar sahiplerinin halk nezdindeki yerini kin ve nefretle taşlıyor. L. Gültekin'in kulakları tırmalayan üslubu, mantık örgüsü ve akıl kırıntısından azade ifadeleri, rastgele tokatlanan dümbeleğin gürültüsüne benziyor. Gültekin; yüreğindeki karamsarlık ve tatminsizliğin, ruhundaki hastalıkların acısını merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş'e ve MHP'ye düşmanlık ederek yatıştırmaya çalışıyor.
"Levent Gültekin, kendine gazeteci ve yazar süsü veren medya şarlatanlarıyla fikir dolandırıcılarına pek manidar bir örnek… Bu hasta herifi adam sanıp programlarında yer veren TV kanalları da kendi ufuksuzluklarını ele veriyor."