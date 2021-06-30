335 Rus atlet, yasaklar sebebiyle 2020 Olimpiyatları'nda bayraksız ve marşsız yarışacak

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Rusya'nın Olimpiyat Komitesi, doping kullanmadıklarını kanıtladıkları sürece Japonya'da gerçekleşecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bayraksız bir şekilde tarafsız olarak yarışacak 335 atletlik kadrosunu açıkladı.

Spor dünyasının en yetkili mahkemesi geçen sene 2014 Soçi Kıs Olimpiyatları'ndaki devlet destekli doping skandalı nedeniyle Rusya'nın uluslararası spor organizasyonlarına katılmasını yasaklamıştı. Mahkeme Rus atletlere tarafsız bir bayrak ve marş ile katılmaları durumunda doping kullanmadıklarını kanıtlamaları şartıyla Olimpiyatlara katılma izni vermişti.

Salı günü Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Stanivlav Pozdinyakov Japonya'ya gönderilecek 335 atletlik kadroyu onayladıklarını bildirdi. Pozdinyakov , sporculardan Rusya'nın Rio Olimpiyatları'nda elde ettiği 4.'lükten daha iyi bir sonuç almalarını beklediğini ifade etti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi doping incelemesi sonucunda 118 Rus atleti elemişti.

Japonya'da Rusya yasak nedeniyle kendi milli marşını kullanamayacağı için Rus atletlere bestekar Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri eşlik edecek. Sporcular üzerinde bayrak bulunmayan mavi, kırmızı ve beyaz üniformalarla mücadele edecek