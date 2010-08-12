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Yaşam

334 milyon TL'lik daire!

Dünyanın en pahalı dairesi İngiltere'nin başkenti Londra'da bir çatı katı ve dairenin bedeli 334 milyon TL.

12 Ağustos 2010 03:00

T24- Dünyanın en pahalı dairesi İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde yer alan ve 140 milyon sterline (yaklaşık 334 milyon TL) satılan bir çatı katı.


Kurşun geçirmez pencereleri ve özel bir sistemle dezenfekte edilen havalandırma sistemi bulunan bu apartman dairelerini mimar Richard Rogers dizayn etmiş. Spa, squash alanı ve özel şarap test etme hizmetiyle 80 daireden oluşan One Hyde Park’ın talipleri arasında Rus oligarklar, petrol kralları, Suudi prensler ve A sınıfı starlar bulunuyor.





Dairelerde yaşayanlar, özel bir altgeçitle bağlanılan komşu otel Mandarin Oriental’dan 24 saat oda hizmeti ve eğitimli özel güvenlik görevlilerinden de koruma hizmeti alacak. Şu ana kadar dairelerin yüzde 65’i satılmış durumda. Projenin arkasındaki isimlerse apartmanın bulunduğu alanı 2004 yılında 150 milyon (yaklaşık 358 milyon TL) sterline satın alan Nick ve Christian Candy adlı girişimci kardeşler. Binanın inşaatında kullanılan özel taşlar İtalya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Mısır ve Türkiye’den getirtilmiş.

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