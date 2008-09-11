332 bin kişi daha KEY alacak

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında ilan edilen listelerde, sadece Emekli Sandığı sicil numarası ile ilan edilen, listelerde TC vatandaşlık numarası bulunmayan 332 bin kişinin daha sorunu çözülüyor.



Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, listelerde sadece Emekli Sandığı sicil numarası ile ilan edilen, TC vatandaşlık numarası listede bulunmayan 332 bin 63 hak sahibinin, bugünden itibaren doğrudan Ziraat Bankası'na başvurarak, KEY paralarını alabileceğini bildirdi.



Yetgin, bu durumdaki kişilere toplam 146 milyon YTL ödeme yapılacağı kaydetti.

Listelerde sadece Emekli Sandığı sicil numarası ile ilan edilenlere ilişkin TC vatandaşlık numaralarını belirlemek üzere yapılan çalışmanın tamamlandığını ve bu kişilerin tekrar “www.keyodemeleri.com” adresli internet sitesinde ilan edildiğini açıklayan Yetgin:

“Bu durumdaki kişiler, önce KEY ödemeleri listelerine internetten girip, vatandaşlık numaraları ile durumlarına baksınlar. Eğer vatandaşlık numaralarının karşısında bir ödeme görünüyorsa Ziraat Bankası'na gidip paralarını bugünden itibaren alabilirler. Eğer hala vatandaşlık numaraları görünmüyorsa, KEY parası ödenemez.”



Yetgin, listelerde vatandaşlık numarası ile yer alıp da ödemelere itirazları olanların bu kapsamda olmadığını, bu kişilerin normal itiraz süreçlerini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

KEY listelerinde yaklaşık 2 milyon kişi, sadece sosyal güvenlik numaraları ile ilan edilmişti.

Listelerde sadece Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) sicil numarası ile ilan edilen 710 bin 289 SSK'lının sorunu geçen hafta “referans numarası” uygulaması ile çözülmüştü. Bu kişiler, SSK il ve ilçe müdürlüklerinden verilen referans numarası ile Ziraat Bankası'ndan paralarını alabiliyor.



Vatandaşlık numarası sorunu çözülen Emekli Sandığı'na tabi 332 bin kişi ise doğrudan Ziraat Bankası'na başvuracak.



KEY listelerinde sadece sosyal güvenlik numarası ile ilan edilen yaklaşık 1 milyon kişinin sorununun ise çözülmesine çalışılıyor. Bunların büyük bölümünün bankaların veya bazı kuruluşların sosyal güvenlik sandıklarına tabi vatandaşlar olduğu belirtiliyor.



Yetgin'in verdiği bilgiye göre, Ziraat Bankası tarafından bugüne kadar, 4 milyon 521 bin 405 kişiye, 2 milyar 176 milyon 369 bin 733 YTL KEY ödemesi yapıldı.



KEY listelerine itirazı olan vatandaşların ise 27 Ekim'e kadar itiraz başvurularını yapmaları gerekiyor. KEY kapsamında hak sahibi 8,5 milyon kişiye toplam 2,8 milyar YTL ödenecek.



KEY paraları 5 yıl süreyle ödenebilecek. Bu sürede alınmayan paralar için faiz uygulanmıyor. Süre sonunda alınmayan paralar Hazine'ye devredilecek.

