330 bin numara taşındı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu 2. Başkanı Galip Zerey, cep telefonlarında numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 9 Kasımdan bu yana geçen bir aylık sürede 330 bin abonenin numarasının taşındığını bildirdi.



Zerey, GSM operatörlerin, uygulamaya paralel düzenlediği kampanyalar nedeniyle abonelerin fatura bedelinin de düştüğünü söyledi.



AA muhabirine bilgi veren Zerey, cep telefonu abonelerinin numarasını değiştirmeden başka operatöre geçebilmesine olanak sağlayan numara taşınabilirliği uygulamasının 9 Kasımda başladığını, 1 aylık dönemde yaklaşık 420 bin kişinin numarasını taşımak için başvurduğunu belirtti. Zerey, "Yaklaşık 330 bin kişinin numarası taşındı. 90 bin kişinin talebi ise bilgi ve belge eksikliği gibi çeşitli nedenlerle reddedildi. Numara taşıma işlemleri ortalama 1,5 günde tamamlanıyor" dedi.



GSM operatörlerinin numara taşınabilirliği uygulaması öncesinde çeşitli kampanyalar başlattıklarını anlatan Zerey, "Operatörlerin, numara taşınabilirliği uygulamasına paralel düzenlediği kampanyalar nedeniyle abonelerin fatura bedeli düşüyor. Benim fatura bedelim yüzde 30 düştü. Faturalar daha da düşecek" diye konuştu.



Numara taşıma işleminde, operatörünü değiştiren aboneler arandığında çağrıyı yapanlara "uyarı tonu" verildiğini hatırlatan Zerey, sistemin işlediğini ve "sesli anons" sistemine ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.



Arabağlantı ücreti



Her yılbaşında arabağlantı ücretlerinin yeniden belirlendiğini dile getiren Zerey, 2009 başında arabağlantı ücretlerinin Kurul kararıyla düşürüleceğini ifade etti. En yüksek arabağlantı ücretinin AVEA'da olduğunu ve bunun AVEA'nın lisans bedelinin yüksekliğinden kaynaklandığını vurgulayan Galip Zerey, şunları kaydetti: "Arabağlantı ücretleri düşünce maliyetler de düşüyor. Bir iki sene sonra da arabağlantı ücretleri eşitlenecek. Yılbaşından sonra arabağlantı ücretlerinin

düşmesiyle faturalar biraz daha düşer. Fatura bedelleri düşmesine rağmen şirketlerin geliri azalmıyor, konuşulan dakika artıyor, abone sayısı artıyor. Bugün itibariyle yıllık konuşma dakikası

100 milyardır. Bu kampanyaların ve tarife paketlerinin etkisi. Bugün 66 milyon mobil abone var. Penetrasyon (mobil aboneliğin nüfusa oranı) yüzde 93'ü geçti. 3G ile bu kullanım çok daha fazla artacak."

