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Dünya

33 yıldır boş yere hapis yatan adam artık serbest

Eski ABD piyadesinin tecavüz ve cinayetten suçlu olduğu iddia edilmişti

09 Nisan 2016 21:04

Virginia Yüksek Mahkemesi, 33 yıldır haksız yere hapis yattığı ortaya çıkan eski ABD piyadesi Keith Allen Harward’ın salıverilmesine karar verdi.

Harward, 1982 yılında tecavüz ve cinayet suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Eski denizcinin DNA’sının tecavüz mağdurunun üzerinden alınan örneklerle uyumlu olduğu iddia edilmişti ancak son yapılan testler bunun aksini kanıtladı.

​Richmond Times-Dispatch gazetesinin haberine göre, son DNA testlerinin ardından mahkeme Harward’ın serbest bırakılmasını hükmetti. Gazete, test sonuçlarına göre suçun, eski denizcinin arkadaşı Jerry L. Crotty tarafından işlendiğini aktardı.

 

 

 

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