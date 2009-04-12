33 yıl sonra operasyonla erkek oldu

Yaşamının 33 yılını kadın olarak sürdüren beden eğitimi öğretmeni İlhan Yalçın, Antalya'da yapılan 6 saatlik operasyonla erkek oldu.



Ameliyatta kolundan alınan parçadan cinsel organ yapılan Yalçın, en az 3 çocuk istediğini belirtti.



Tunceli'de beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan 33 yaşındaki İlhan Yalçın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda 6 saat süren ameliyatla erkek oldu. Kendini hiç kadın olarak hissetmediğini ve yeni hayat kurmak için operasyona karar verdiğini anlatan İlhan Yalçın, "Ben topluma göre değil, kendime göre yaşıyorum. Yaşadığım olay 100 bin kişide 1 kişinin yaşayabileceği bir olay. Bu tür sıkıntıları toplum sindirdikçe insanlar saklıyor. Saklandıkça huzursuzluk artıyor ve intiharlara varan olaylar yaşanıyor. Bence bu durumda olanlar saklanmayıp kendi yaşamlarını kurmalı" diye konuştu.



Vücudunu tanımaya başladığı ilk yıllardan bu yana erkeksi duygular taşıdığını belirten İlhan Yalçın, "Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Zor bir karar verdim, bunda doktorlarımın çok katkısı oldu. Beni ikna edip, psikolojik olarak hazırladılar. Estetik ve mikrocerrahinin birlikte uygulandığı bir ameliyat oldu. Doktorlar kolumdan aldıkları parça ile itinalı çalışma sonrası cinsel organ yapmayı başardı. Geçireceğim bir operasyon daha var. Üroloji doktorlarının yapacağı ameliyatın sonunda sertleşme de sağlanmış olacak. Üç ay sonra da normal işlevini kazanacak organımla yeni yaşamıma devam edeceğim" diye konuştu.



'İstediğimi elde ettim'



Toplumu göz ardı edip bu kararı verdiğini söyleyen İlhan Yalçın, şöyle devam etti:



"Önemli olan bu hayatı ben yaşayacaksam benim verdiğim kararlardır, verdiğim kararı uyguladım. İstediğim buydu, bunu elde ettim. 33 yaşındayım. Bir operasyon daha geçirdikten sonra sağlıklı bir ekek olacağım. Hiç bir problem yok. İyi ki gelip bu kararımı uygulamaya soktum."



Kendisi gibi bilinçli insanların bu işe karar verip uygulamaya sokması gerektiğini kaydeden Yalçın, "Doktorlarımız da bu ameliyatları yaparak tecrübe kazanır, daha iyi işler yaparlar. Gözümü kapatıp geldim ve mutluyum. Doktorlarımızın ellerine sağlık çok yetenekliler" dedi.



‘Gönlümün sultanını bulup evleneceğim’



Eğitimci ve öğretmen olduğunu anlatan İlhan Yalçın, "Bana kalırsa tüm çocuklar benim olsun isterim. Ancak, minimum 3- 5 çocuk sahibi olmak istiyorum. Bekleyenim yok. Önceki yıllarda hoşlandığım ve aşık olduğum insan vardı. Herkesin alıcısı vardır. İnsanın aşık olmadığı biriyle evlenmesi doğru değil, elbet gönlümün sultanını bulup evleneceğim" dedi.



Ameliyatı yapan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Ömer Özkan, "Hastamızın psikolojik olarak hazırlanmasını sağladıktan sonra, kadın doğum uzmanı Dr. Münire Akar hastanın rahmini ve yumurtalıklarını aldı. 6- 7 saat süren ameliyat başarı ile tamamlandı. Hastamıza 3- 4 ay sonra üroloji doktorları tarafından protez takılacak. Bu sayede sertleşme de olacak" diye konuştu.





