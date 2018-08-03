Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferini yorumladı. Rummenigge, "33 yaşındaki oyuncuya 117 milyon Euro vermezdik, bu bir pazarlama başarısı" dedi.

Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge, Juventus'u, Cristiano Ronaldo transferinden dolayı kutladı; ancak bunun daha çok bir pazarlama başarısı olduğunu söyledi. Real Madrid'de geçirdiği 8 yılın ardından 117 milyon Euro bedelle İtalyan ekibine transfer olan oyuncuyu değerlendiren Rummenigge, "Ronaldo'nun transferi çok dikkat çekti ve bu anlaşılabilir. Real Madrid ile son yıllarda her şeyi kazandı. Son 5 yılda Dünya'nın en iyi futbolcusu oldu. Bana göre, pazarlama başarısı bu transferde büyük rol oynadı" diye konuştu.

"İtalyanlar tekrar dikkat çekmek istediler"

Bayern Münih'in böyle bir yatırım yapmayacağını vurgulayan Rummenigge, "Bayern, böyle bir yatırım yapmazdı; çünkü 33 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para verilmezdi" ifadelerini kullandı.

"Mevkidaşım Andrea Agnelli'nin böyle bir anlaşma yapması benim için sürpriz oldu" diyen Karl Heinz Rummenigge, "İtalya'da bu çok ses getirdi. Juventus açısından bakarsaz bu önemli bir transfer. İtalyan futbolu son yıllarda değerini kaybetti. Bu büyük operasyonla, İtalyanlar tekrar dünya futbolunun dikkatini çekmek istediler" açıklamalarını yaptı.