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33 yaşındaki okul müdürü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

28 Ekim 2020 16:41

Denizli'nin Çameli ilçesinde, pandemi döneminde evinde yaptığı siperlikleri sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtan okul müdürü Mustafa Ergenay (33), Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ergenay'ın öğretmen eşi Başak Ergenay'ın hamile olduğu öğrenildi.

Çameli ilçesinin Kirazlıyayla Mahallesi'nde yaşayan ortaokul müdürü Mustafa Ergenay, pandemi döneminde evinde ürettiği yüzlerce siperliği sağlık çalışanlarına ücret dağıttı. Ancak Ergenay'da 10 gün önce Koronavirüs tespit edildi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mustafa Ergenay, bugün hayatını kaybetti. Ergenay'ın cenazesi, bugün memleketi Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'nde toprağa verilecek. Bu arada Mustafa Ergenay'ın öğretmen eşi Başak Ergenay'ın hamile olduğu öğrenildi.




 

 



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