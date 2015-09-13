33 yaşında gelen ilk zafer



Flavia Pennetta dünyanın en önemli tenis turnuvasında Amerikan rüyasını gerçekleştirdikten sonra mutlu sona da varmış oluyordu. Amerikan Açık Tenis turnuvasının finalinde hemşerisi İtalyan Roberta Vinci'yi 7:6 (7:3) ve 6:2'lik setlerle yendikten sonra “Tenis sporuna bundan güzel veda edilmez, bu zor kararı bir ay önce vermiştim ve şimdi çok mutluyum” diyen Pennetta'nın 3,3 milyon dolarlık ‘emeklilik' ikramiyesine sevindiği de gözden kaçmıyordu.

Finali tribünden seyreden İtalya Başbakanı Matteo Renzi İtalyanların yeni ‘halk kahramanının' aktif spor hayatını noktalamasından duyduğu düş kırıklığını saklamadı. Pennetta'nın tenisçi nişanlısı Fabio Fognini ise ödül töreni sırasında akıllı telefonuyla aile albümü için resim çekmekle meşguldü.

New York'taki finalde büyük turnuvalar tarihinde ilk kez iki İtalyan kadın tenisçi karşı karşıya gelmişti. Şampiyon ve rakibi Vinci tören sırasında bol bol sohbet edip kahkahalar attı. Pennetta, Roberta Vinci'nin kendisi için kardeşten farkı olmadığını ve dört yıl Roma'daki yatılı tenis okulunda aynı odayı paylaştıklarını söyledi. Repubblica gazetesinin ‘Flushing Meadow Kraliçesi' unvanını yakıştırdığı Grand Slam birincisi, rakibi Roberta'yı hakkında kitap yazacak kadar iyi tanıdığını anlattı. Tenis sporunun büyük ustalarından Boris Becker de iki finalistin önemli maçtan kısa süre önce birlikte oturup yemek yemelerine şaşmıştı. Becker İtalyan tenisçilerin masasına gidip, “Birazdan finalde karşılaşacağınızdan haberiniz var mı?” diye sormak ihtiyacını hissetti.

Dünya sıralaması 43'üncüsü Roberta Vinci'yi yendikten sonra yüzünden tebessüm silinmeyen 33 yaşındaki Penetta, 1968 yılından bu yana ilk Grand Slam turnuvasını kazanan en yaşlı bayan tenisçi olmakla da gurur duyduğunu söyledi. 49 kez bir büyük turnuva kazanmayı denediğini anlatan İtalyan raket “Büyük şampiyonluk kazanacağımı hiç düşünmemiştim" dedi. Pennetta yarı finalde de dünya sıralaması ikincisi Rumen Simona Halep'i yenmişti.

Vinci ise yarı finalde daha büyük bir sürpriz yapmış ve üç setli turnuvanın tartışmasız favorisi sayılan dünya sıralaması birincisi Serena Williams'ı elemişti. Williams New York'a, Steffi Graf'tan sonra sezonun bütün Grand Slam turnuvalarını kazanan ilk kadın tenisçi olma iddiasıyla gelmişti. Williams yarı finalin ardından, “Burada kazanmak zorunda olmanın baskısını hiç hissetmedim”, diyerek Graf'ın rekorunu egale edememiş olmaktan üzüntü duymadığını dile getirdi.