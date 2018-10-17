33 sterline alınan motosiklet 161 bin sterline satıldı

Celal Sönmez / Londra, 17 Ekim (DHA) – Birleşik Krallık’ta yaşayan Jean Knight, 55 yıl önce 33 sterline satın aldığı ikinci el motosikleti 161 bin sterline sattı.

Knight, sahip olduğu 1933 model Brough Superior SS100 model motosikleti, 1963 yılında Londra’da öğretmenlik yaparken aldığını ve çocuk sahibi olduktan sonra kullanmadığını belirtti.

Birleşik Krallık’tan mühendis George Brough tarafından tasarlanarak üretilen SS100’ler saatte 160 kilometre hız ulaşabilen ilk motosiklet olarak tarihe geçerken, aynı zamanda ünlü Birleşik Krallık casusu “Arap Lawrence”ın da kullandığı ve 1935 yılında yaptığı motosiklet olarak biliniyor.

1924 – 1940 yılları arasında üretilen modelin, sadece 200 adedinin kullanılabilir halde olarak günümüze kadar geldiği düşünülüyor. (Fotoğraflı)