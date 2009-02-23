33 sağlık kurumu devleti 5 milyon lira zarara uğrattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlıktaki usulsüzlüklerle ilgili yeni raporlar açıkladı. Ankara'da 14 hastanede toplam 2 milyon 318 bin 272 TL kurum zararı belirlenirken, bir hastane hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Eczaneler tarafından yapılan usulsüzlüklerde ise iki ilde incelenen 19 eczanede toplam 2 milyon 650 bin TL kurum zararı tespit edilerek, söz konusu tutarların ilgililerden tahsili için işlemlere başlandığı, 10 eczane hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.



Yapılan usulsüzlüklerin başında; sahte kupür, sahte ilaç raporu, sahte reçete, sahte doktor kaşesi ile reçete yazılması, sahte barkod ile reçete yazılması, yurt dışında yaşayan vatandaşların kimlik numaralarına sahte ilaç yazılması ve diploma kiralama yöntemi ile eczane işletilmesi geliyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, SGK Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kurumun 2008 yılı faaliyetleri ve 2009 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi.



Altı ayda 250 bin kişi kayıt altına alındı



Acar, geçen yıl yapılan çalışmalar kapsamında 6 ayda kayıt dışı istihdam olarak belirlenen 250 bin kişinin kayıt altına alındığını belirterek, "Gelecek 2-3 yıl içinde yüzde 40-60 aralığında seyreden kayıt dışı istihdam oranını, yüzde 10'un altına düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.



Acar, SGK Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kurumun 2008 yılı faaliyetleri ve 2009 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi.



Anayasa'nın 56. maddesinde yer almasına rağmen 26 yıldır bir türlü hayata geçirilemeyen Genel Sağlık Sigortası'nı da kapsayan Sosyal Güvenlik Reformu'nun 5510 sayılı yasa ile gerçekleştirilerek, 1 Ekim 2008 tarihinde itibariyle yürürlüğe girdiğini anımsatan Acar, "Yasanın, TBMM'de kabulü ile çok yoğun bir çalışma dönemine girilmiş ve tüm hükümlerinin eksiksiz uygulanması konusunda 24 bin 531 personelimiz ile reformun sıkıntısız, sorunsuz ve sancısız hayata geçirilmesi sağlanmıştır" diye konuştu.



Ar-Ge teşviki, genç ve kadın istihdamının artırılması, özürlülerin çalıştırılmasının teşvik edilmesi ile işveren priminden 5 puanlık indirimi öngören istihdam paketinin de yürürlüğe girdiğini anlatan Acar, kurum alacaklarının yapılandırılması kapsamında 1 milyon 135 bin 409 başvuru yapıldığını, 26,2 milyar TL alacaktan 23,3 milyar TL'sinin yapılandırılığını ifade etti.



Geçici iş görmezlik ödeneklerinin PTT şubeleri aracılığıyla ödenmeye başlandığını belirten Acar, sosyal yardımlar, yeşil kart, öğrenci kredileri başvurularında istenilen, "kaydı yoktur" yazılarının, internet ortamında barkodlu çıktı alınmasının sağlandığını anlattı.



Sağlık usulsüzlükleri denetim altına alınmaya çalışılıyor



Acar, bürokrasinin kaldırılması konusundaki çalışmaları da çok önemsediğini belirterek, "1 Ekim 2008 ödeme döneminden itibaren 85 yaş üzeri yaşlılar ile yüzde 70 ve üzeri özür oranı bulunan vatandaşlardan talepte bulunan yaklaşık 28 bin 838 vatandaşın ikametlerinde ödeme yapılmasına başlandı. Hedefimiz, bu durumda bulunan 250 bin vatandaşın tamamına evlerde ödeme yapılmasını sağlamak" dedi.



Hizmeti vatandaşın ayağına götürmek amacıyla 435 adet Sosyal Güvenlik Merkezinin kurulmasının kararlaştırıldığını ve bunlardan 77'sinin faaliyete geçtiğini anlatan Acar, 2007 programında yer aldığı halde bitirilemeyen bütün asgari işçilik incelemelerinin tamamlandığını söyledi.



Tuzla'daki tersanelere ilişkin denetimler hakkında bilgi veren Acar, 400 müfettişin katılımıyla 10 gün yoğun denetim programı uygulandığını belirtti.



Sağlık alanında yapılan denetimlere de değinen Acar, pilot bölge olarak seçilen Ankara'da 14 hastanede denetim yapıldığını, 2 milyon 318 bin 272 TL kurum zararı belirlendiğini, bir hastane hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.



Eczane denetimlerinde de çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını anlatan Acar, şöyle devam etti:



"Yapılan usulsüzlüklerin başında, sahte kupür, sahte ilaç raporu, sahte reçete, sahte doktor kaşesi ile reçete yazılması, sahte barkod ile reçete yazılması, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kimlik numaralarına sahte ilaç yazılması ve diploma kiralama yöntemi ile eczane işletilmesi gelmektedir. İki ilimizde incelenen 19 eczaneden toplam 2 milyon 650 bin TL kurum zararı tespit edilmiş olup, söz konusu tutarların ilgililerden tahsili için işlemlere başlanmıştır. Ayrıca, 10 eczane hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."



Kurumun 2009 yılı hedefleri hakkında da bilgi veren Acar, "Emekli aylık bağlama sürelerini 1 ayın altına indirilmesi planlanıyor. Bu sürenin gelecek yıl 1 haftanın altına indirilmesine yönelik çalışmalar yapmayı planlıyoruz" dedi.



Sağlık yardımı yapılmasına ilişkin test yöntemleri geliştirileceğini belirten Acar, ilaçta kare barkod uygulamasına geçileceğini söyledi.



Bolu'da başlatılan, "Akıllı Kart" dağıtımının genişletileceğini belirten Acar, ödeme ve tahsilatlara ilişkin tüm işlemlerin bankalar aracılığı ile yapılacağını ifade etti.



Kayıt dışı istihdama ilişkin çalışmaları da sürdürdüklerini anlatan Acar, "Geçen yıl bu konuya ilişkin çalışmalar kapsamında 6 ayda kayıt dışı istihdam olarak belirlenen 250 bin kişi kayıt altına alındı. Gelecek 2-3 yıl içinde yüzde 40-60 aralığında seyreden kayıt dışı istihdam oranını, yüzde 10'un altına düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



'10 gün içinde başka bir doktora gidilememesi yanlış algılandı'



Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Acar, bir gazetecinin, "Hastaların, aynı branştan birden fazla doktora ve sağlık kuruluşuna gitmesinin önü yeni bir düzenlemeyle bunun önünü kapatılıyor. Bu düzenlemeye göre 10 gün içerisinde vatandaşlar aynı branştan başka bir doktora gidemeyecek. Bu düzenlemenin seçim sonrasına bırakıldığını duyduk. Düzenlemede ısrarlı mısınız?" sorusunu, "10 günlük süre sınırlamasının seçimlerle kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu uygulama, normalde 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapmış olduğumuz düzenlemedir" yanıtını verdi.



Özel sağlık hizmet sunucularının teknolojik altyapılarının hazır olmadığını ilettiklerini ve 3-4 ay süre talep ettiklerini belirten Acar, şöyle devam etti:



"Sistemin sıkıntısız şekilde hayata geçirilmesi için 1 Nisana ertelenmesi olayıdır. Bunun asla seçimlerle irtibatlandırılması doğru değildir. 10 günlük sınırlaması yanlış algılandı. Burada asla, hastalarımızın mağdur edilmesi söz konusu değildir. Tamamen uluslararası bilimsel kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar ardından ortaya konulan bilimsel veriler ışığında, Türkiye'deki bazı önemli üniversitelerde görevli öğretim üyelerinden de alınan raporlar doğrultusunda düzenleyici kuralların sisteme entegre edilmesi olayıdır. Kontrol muayeneleri ve sevk işlemleri bu 10 günlük süre sınırlamasının dışındadır. Tamamen keyfi olarak hastane hastane dolaşarak kurumun faturalarının şişirilmesi olayının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır"



Eczanelerin denetlenmesine ilişkin bir başka soru üzerine Acar, denetimlerin vatandaşlara çok daha geniş sağlık imkanı sunabilmek amacıyla yapıldığını söyledi.



Denetimlerin, ilgili alanlarda yaşanan suistimallerin önlenmesi amacıyla yapıldığını anlatan Acar, "Buradan eczacılarımıza sesleniyoruz; suiistimalleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Geçen yıl, sağlık sektörüne 2,1 milyar TL düzenli ödeme yapmışız her ay. Bunun 900 trilyonu eczanelerimize ortalama. Burada 2 pilot ilimizde 16 eczanede 2 trilyonun üzerinde suiistimalin tespit edilmesi arzu etmediğimiz bir konudur. Belki münferit olaylar ama... Bu yıl içerisinde sağlık harcamalarının suiistimale açık kısımlarıyla ilgili denetimlerimiz yoğunlaştırılarak devam edecek" diye konuştu.



İlgili tüm kuruluşları SGK'ya bu konuda yardımcı olmaya çağıran Acar, olumsuzlukların hep birlikte ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.



Bir başka gazetecinin, "muadil ilaçlara" ilişkin sorusu üzerine Acar, konuya ilişkin geçen hafta toplantı yaptıklarını anımsatarak, "Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde toplam sağlık harcamalarının içerisindeki ilaca ödenen rakam yüzde 15-20'ler arasındadır. Türkiye'de bu rakam yüzde 40'lar civarındadır. Bu konudaki israfı önlememiz gerekiyor. Gereksiz ilaç kullanımını da ortadan kaldırmak gerekiyor" dedi.



Acar, muadil ilaç çalışmaları çerçevesinde tansiyon hastalarını mağdur edecek hiçbir uygulamanın içinde olmayacaklarını vurguladı.



Prim gelirlerinin yüzde 84’ü tahsil edildi



Bir gazetecenin, "SGK'nın önemli gelir kalemlerinden biri de prim ödemeleri. Ancak yaşanan ekonomik kriz, Türkiye'ye de işsizlik ve işten çıkarmalar anlamında yansımaya başladı. Acaba, 2009 prim tahsilat hedefiniz nedir ve bu alanda bir revizyon çalışması düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Acar, prim gelirlerinin tahsilatı konusunu her ay değerlendirdiklerini ifade etti.



Geçen yıl sonu itibariyle bakıldığında toplam tahakkuk eden prim gelirlerinin yüzde 84'lük kısmının tahsil edildiğinin söylenebileceğini anlatan Acar, şunları kaydetti:



"Prim alacaklarının yeniden yapılandırılması konusu da takip ediyoruz. Prim gelirlerinde özellikle son dönemlerde kısmi bir düşüşün olduğu söyleyebiliriz. Ama bu düşüş, genel dengelerimizi etkileyecek kadar önemli değil. Prim gelirlerindeki düşüşün önümüzdeki süreçte ortadan kalkarak, bizim hedeflerimizde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Prim gelirleri 1 ay sonra tahsil edildiği ve tahsilatların önemli bir kısmının bankalar kanalıyla gerçekleştiği için net rakamları alarak bu konuda değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağını ifade etmem gerekiyor. Sadece, 2008 yılı sonu itibariyle bakıldığı zaman bizim hedeflerimizin bu anlamda önemli ölçüde gerçekleştiğini söyleyebilirim."



TOKİ ile protokol



Basın toplantısının ardından Acar ve TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, SGK'nın yeniden yapılanması stratejisi çerçevesinde başta il müdürlükleri olmak üzere hizmet binalarının yenilenmesi ve yeni açılacak birimlerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla protokol imzaladı.



Acar, protokol çerçevesinde 25 ilde yeni Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binası yapılacağını, 4 ildeki binaların ise onarılacağını söyledi.



TOKİ Başkanı Bayraktar ise kurumunda katkılarıyla ülkedeki modernleşme çalışmalarının ivme kazanarak sürdüğünü ifade etti.



Bayraktar, protokol çerçevesinde SGK'nın kullanmadığı Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Mersin'de bulunan yaklaşık 300 bin metrekarelik arsayı 175 milyon TL bedelle aldıklarını ifade etti.



Öte yandan, programda olmasına karşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik toplantıda bulunmadı.

