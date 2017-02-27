3.3 milyon emekli iş arıyor

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED), "Emekli Bireylerin Türkiye'de Yaşlılığa Hazırlık Durumları" başlıklı araştırmasının sonucuna göre, Türkiye'de bulunan 8 milyon 77 bin 152 emekliden 1 milyon 801 bin 205'i halen çalışıyor, 3 milyon 301 bin 148 emekli ise iş arıyor.

Yüzde 47.4'ü çalışmak istemiyor

Sözcü'de yer alan habere göre, Gazi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Fatma Arpacı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında bin 511 emekliyle anket yapıldı. Anket çalışmasını değerlendiren TÜED Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Arif Yıldız, emeklilerin yaşamlarına ilişkin önemli veriler elde ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre emeklilerimizin yüzde 22.3'ünün halen çalıştığını, geriye kalan yüzde 77.7'sinin ise çalışmadıklarını öğrendik. Araştırma kapsamına alınan emekli bireylerden anket formu uygulandığı sırada çalışmayanların, çalışmak isteme durumu incelendiğinde yüzde 52.6'sının çalışmak istediği, geriye kalan yüzde 47.4'ünün ise çalışmak istemedikleri anlaşıldı.

"Aktif yaşamak için çalışmak istiyoruz"

Söz konusu araştırma kapsamına alınan bireylerden çalışmak isteyen emeklilerin büyük çoğunluğunun yani yüzde 81.7'sinin maddi yetersizlik nedeniyle çalışmak istedikleri, yüzde 18.3'ünün ise aktif yaşamak için çalışmak istedikleri görüldü.

376 dede nine iş arıyor

Aralık 2016'da Türkiye İş Kurumu'na 65 yaş üstü 331 kişi iş başvurusunda bulunurken, 2017 Ocak'ta bu sayı yüzde 13.6 artış göstererek 376'ya yükseldi.