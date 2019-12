-33. Kıtalararası Avrasya Maratonu yarın İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Türkiye'nin uluslararası nitelikteki en önemli maraton yarışı Kıtalararası Avrasya Maratonu, yarın 33. kez koşulacak. İlki 1 Nisan 1979 tarihinde, gittikleri ülkelerde maraton koşan Alman turistler ile elit Türk atletlerin oluşturduğu 74 kişilik grup tarafından koşulan maratona bu yıl, 20 bini çipli yarışçılar olmak üzere toplam 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Bu yıl 3. kez ''Gümüş'' kategoride yapılacak yarış, 42 kilometre 950 metre maraton ve 15 kilometre yarışı koşulacak. Yarışta ayrıca 8 kilometre halk koşusu ve yürüyüşü de yer alacak. Boğaziçi Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinden başlayacak maraton, Beşiktaş, Eyüp ve Bakırköy güzergahlarını takip ederek Sultanahmet At Meydanı'nda son bulacak. Maraton ile aynı yerden start alacak 15 kilometrelik koşu ise Beşiktaş ve Unkapanı'nın ardından yine At Meydanı'nda sona erecek. 8 kilometrelik halk koşusu ise maraton startının 300 metre gerisinden başlayacak. Koşu, Fındıklı'da son bulacak. Tekerlekli sandalye yarışı startı saat 08.45'te, diğer çipli koşuların startı saat 09.00'da verilecek. Altunizade Köprüsü'nün 400 metre gerisinden başlayacak halk yürüyüşü ise saat 09.30'da başlayacak. Yarışlar sırasında Boğaz Köprüsü ve bağlantı yolları saat 06.00'da trafiğe kapatılacak. Yarış güzergahı 07.30 ile 14.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Sporcular göğüs numaralarını gösterip yarış günü İETT, metro, ve şehir hatları araçlarından ücretsiz yararlanacak. Taksim Meydanı'ndan, Mecidiyeköy'den ve Ayasofya'dan kalkan İETT otobüsleri başlangıç noktalarına servis yapacak. -Göğüs numarası almayan koşamayacak- Maratona, bu yıl, kayıt noktalarından göğüs numarası almayanlar katılamayacak. Yürüyüşe katılacaklar detaylı şekilde aranarak start noktasına alınacak. Güvenlik nedeniyle halk yürüyüşünde Boğaziçi Köprüsü'nden en çok 20-25 bin kişilik gruplar halinde geçişe izin verilecek. Maratonun ve halk yürüyüşünün daha güvenli yapılması ve daha hızlı ilerleyebilmesi için köprü üzerinde her iki tarafta da deniz tarafındaki birer şerit koşuya kapatılarak yaya trafiği 4 şerit üzerinden yapılacak. -Fenerbahçeli taraftarlar da yürüyecek- Spor A.Ş Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin'in Boğaziçi Köprüsü'nde kitap okumak, çay demlemek, mangal yakmak gibi sosyal mesaj verme amacıyla yapılan eylemlere bu yıl müsamaha gösterilmeyeceğini açıklamasına karşın, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçeli taraftarlar, halk yürüyüşüne kitlesel olarak katılmayı planlıyor. Fenerbahçeli taraftarların internet sitesi www.12numara.org'dan yapılan açıklamada, ''Büyük Fenerbahçe taraftarı yine sokaklara dökülerek, daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde Fenerbahçe sevgisini bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterecek. 16 Ekim Avrasya Maratonu Halk Yürüyüşü'ne şanlı Fenerbahçe formalarımızla katılarak ses getiriyoruz. Tepkimizi, coşkumuzu, sevincimizi, hüznümüzü halk yürüyüşünde kenetlenerek, birlikte yürüyerek göstereceğiz. Formanla, atkınla, eşinle, kız arkadaşınla, kardeşinle, annen ya da babanla katıl, bu şanlı formayı her yerde gururla taşı. Son Yüksek Divan Kurulu toplantısı'nda kongre üyesi Osman Atakan Tekin tarafından teklif edilen, ayrıca yönetim kurulumuzca da itiraz edilmeyen organizasyonumuza, tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz'' denilerek taraftarlara çağrıda bulunuluyor. -Sağlık önerileri- Parkur boyunca 30 ambulansın görev yapacağı ve varış alanında çadır hastane kurulacağı belirtilirken, organizasyonun resmi internet sitesi www.istanbulmarathon.org'da maraton koşacaklara şu önerilerde bulunuldu: ''Yarış öncesi muayene olunuz. Solunum yolları ve kalp hastalıkları olanlar, maratona katılmamalıdır. Yarışa uykunuzu almış ve dinlenmiş bir şekilde katılmalısınız. Yarış sabahı kahvaltınızı erken yaparak, alkollü ve asitli içeceklerden kaçınınız. Spor ayakkabınızı mutlaka çorapla giyiniz. Ayak parmaklarınıza süreceğiniz krem, yarış sonrasında oluşabilecek yaraları önleyecektir. Yarış esnasında oluşan bir sağlık sorunu için yarışı terk ederek, sağlık görevlilerinden yardım isteyiniz.'' -ÖDÜLLER- 42 kilometre 195 metre uzunluğundaki maraton koşusunda erkeklerde ve bayanlarda birincilere 50'şer bin, ikincilere 25'er bin, üçüncülere 15'er bin, dördüncülere 10'ar bin, beşincilere ise 8'er bin dolar para ödülü verilecek. Yarışı 2.03.59 ile 2.09.00 arasında koşan erkek atletler, 2.15.25 ile 2.20.00 arasında koşan bayan atletler, ayrıca 150 bin ile 5 bin dolar arasında değişen ''zaman bonusu'' ödülü de kazanacak. Türk atletler sıralamasında erkeklerde ve bayanlarda birincilere 20'şer bin, ikincilere 10'ar bin, üçüncülere 5'er bin dolar para ödülü dağıtılacak. Yarışı genel klasmanda ilk üç sırada bitirme başarısı gösteren Türk atlet, genel klasmandan kazanacağı para ödülünün iki katını alacak. Maratona tekerlekli sandalye ile katılan erkek ve bayan atletlerden birincilere 5'er bin, ikincilere 3'er bin, üçüncülere 2'şer bin dolar para ödülü verilecek. 15 kilometre yarışında ise erkeklerde ve bayanlarda birinciler 4 bin, ikinciler 2 bin 500, üçüncüler bin 500, dördüncüler biner dolar para ödülü kazanacak. Türk sporcu sıralamasında ise birinciler bin 500, ikinciler bin, üçüncüler 500'er dolar alacak. Masterler kategorisinde birinciler 200, ikinciler 150, üçüncüler 100 dolar para alacak. En yaşlı bayan ve erkek sporcular da 350 dolar para ödülü kazanacak.