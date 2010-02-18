33 kişinin öldüğü kazayla ilgili karar

T24 - 46 kişilik otobüse 64 kişi doldurulup Kapadokya gezisine giderken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden 33 öğretmen ve öğrenci için açılan davaların dördü sonuçlandı. Bahar gülüşlü Büşra’nın ailesi 50 bin lira alacak...



İzmir Konak İlçesi’nde bulunan Zafer İlköğretim Okulu’nun üç yıl önce düzenlediği Kapadokya gezisine giderken Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında ölen öğrenci ve veli yakınlarının, İzmir Valiliğine karşı açtıkları 14 tazminat davasından 4’ü sonuçlandı. Ölenlerin yakınlarına 50 ile 80 bin lira arasında değişen tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. 33 kişinin öldüğü kazada 46 kişilik otobüse 64 kişi bindirilmişti.



2007 yılı Nisan ayında İzmir Zafer İlköğretim Okulu öğrencilerini geziye götüren 39 yaşındaki Cumhur Çolak yönetimindeki otobüs, Aksaray’ın Bozcamahmut Köyü yakınlarında kamyonla çarpışmıştı. Aileler Milli Eğitim Bakanlığı’nı suçlayarak ayrı ayrı tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, davanın Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir’deki temsilcisi valilik olduğundan husumet değişikliği yaptı.





Valilik mahkum oldu



İzmir Valiliği aleyhine devam eden dava geçtiğimiz gün sonuçlandı. 33 ölenden 14’ü adına açılan davaları takip eden İzmir Barosu avukatlarından Hadi Genç, İzmir 2’nci İdare Mahkemesi’nde bu davalardan 4’ünün sonuçlandığını, kalan 10’unun da önümüzdeki günlerde karara bağlanacağını bildirdi. Avukat Genç, bilirkişi raporlarına göre idarenin yüzde 35 oranında kusurlu bulunduğunu, 4 dava için mahkemenin 50 ile 80 bin lira arasında tazminat ödenmesine karar verdiğini açıkladı. İlk 4 davayla ilgili kararda, kusurlu bulunan İzmir Valiliği kazada ölen öğrencilerden Büşra Güven’in ailesine 50 bin, velilerden Nurhan Kılıçoğlu’nun ailesine 60 bin, kendisi yaralı kurtulan fakat annesi Azize Sevinç’i kaybeden Furkan Sevinç ve ailesine 80 bin, öğretmen Beyhan Saruhan’ın ailesine de 70 bin lira tazminat ödeyecek.





30 kişinin sürüyor



Kazada yaşamını kaybeden diğer öğrencilerin kanuni mirasçıları olan 30 kişinin davaları ise sürüyor. Bu arada diğer ölenler için dava açılmadığı da bildirildi. Avukat Hadi Genç, otobüs şirketi ve okulun müdürü hakkında da ölen 14 kişi adına dava açılması için dilekçe hazırladıklarını, bunu kısa sürede mahkemeye vereceklerini söyledi. Okul gezisini kana bulayan ve 33 kişinin öldüğü kazada 46 kişilik otobüse 64 kişi bindirilmişti.



