33. İstanbul Film Festivali başvuruları başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33. İstanbul Film Festivali, 5-20 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 10. kez Akbank yapılacak İstanbul Film Festivali’ne Türkiye’den katılacak filmler için son başvuru tarihi 31 Ocak 2014.

31 Ocak 2014 Cuma akşamına kadar yapılacak başvurular arasından belirlenecek filmler, 33. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışması’nda yarışacak. “Altın Lale Ulusal Yarışma” bölümünde yer alacak filmlere jüri tarafından En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi İlk Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik dallarında ödüller verilecek.

“Ulusal Yarışma” kategorisinde yer alacak filmler arasından jürinin seçeceği En İyi Film’e 150.000 TL, En İyi Yönetmen’e ise 50.000 TL ödül verilecek. Ulusal Yarışma’ya katılacak filmler arasından Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yapımcısına da Efes tarafından 30.000 dolar takdim edilecek. En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri 10.000'er TL olacak. “İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışması”nda jüri ayrıca, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik dallarında da ödül verecek.

Genç yaşta kaybettiğimiz yönetmen, senarist ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bu yıl ikinci kez Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü verilecek. En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine CMYLMZ Fikirsanat aracılığı ile 30.000 TL para ödülü takdim edilecek.

33. İstanbul Film Festivali’ne uzun metrajlı kurmaca filmlerin yanı sıra, belgesel ve animasyon filmlerle de başvurulabiliyor. Festival yönetmeliğiyle başvuru formları film.iksv.org adresinden temin edilebilir.

Başvuruların 31 Ocak 2014 Cuma akşamına kadar festival merkezine (İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Caddesi No: 5 Şişhane) yapılması gerekiyor.