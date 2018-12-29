Bedir ALTINOK/KARS, (DHA)- IĞDIR\'da Aras Nehri kıyısında kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, 2018 yılı kuş halkalama çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarda görev alan 33 gönüllü, 10 bin 292 kuşu halkaladı. Türkiye\'de ilk kez görülen Basra kamışçını 486\'ncı kuş türü olarak kayıtlara geçirildi.

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, proje ortakları Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği, Koç ve Utah üniversiteleriyle birlikte yaptığı kuş halkalama çalışmalarını tamamladı. İlkbaharda yapılan çalışmalara 16 doğa gönüllüsü görev aldı. İlkbahar sezonundaki çalışmalarda en fazla Kırlangıç (Hirundo rustica) ve Çıvgın (Phylloscopus collybita) halkalandı. Ekiplerin en fazla halkaladığı bir diğer kuş türü de Mavi Gerdan (Luscinia Svecica) oldu. 1 Mar\'ta başlayıp 20 Haziran\'de sona eren ilkbahar sezonunda, soyu tehlikede olan ve Türkiye\'de ilk kez görülen Basra kamışçını (Acrocephalus griseldis) da halkalandı. Basra kamışçını, Türkiye\'nin 486\'ncı kuş türü olarak kayıtlara geçti. Türkiye\'nin en yeni kuş türü Basra kamışçını, istasyonda halkalanmasının ve ölçümlerinin yapılmasının ardından doğaya salındı. Halkalama yapılan 110 günde 105 farklı türden toplam 4 bin 444 kuş halkalandı.

Aras Nehri Kuş Cenneti\'nde 15 Ağustos\'da başlayan ve 10 Kasım günü sona eren sonbahar çalışmalarında ise 17 gönüllü 88 günde 94 farklı türden 5 bin 848 kuşu halkalamayı başardı. Günde ortalama 13 saat çalışan gönüllüler, Çıvgın, Boz ötleğen (Sylvia borin) ve Ak kuyruksallayan (Motacilla alba) başta olmak üzere binlerce kuşu halkalayarak doğaya bıraktı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, 2018 yılı boyunca ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan çalışmalarda 33 gönüllünün toplam 126 kuş türünden 10 bin 292\'sini yakalayarak halkalamayı başardığını bildirdi. Bu yıl yapılan çalışma sonucunda Iğdır\'da tespit edilen 329 kuş türünün Türkiye\'deki türlerin yüzde 68\'ini oluşturduğunu belirten Çoban, şöyle konuştu:

\"Bu da Iğdır\'ı Türkiye\'de kuşlar için en önemli illerden biri yapmaktadır. Bu sayıda en büyük rolü, 290 kuş türü ile Aras Nehri Kuş Cenneti oynamaktadır. Merkez, bin 59 kilometre karelik Aras Nehri\'nin kuzey kıyısında, Iğdır\'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünün 300 metre uzağında, nehir ile köyün meyve bahçeleri ve merasının arasındaki sulak alanda kurulmuştur. Merkezimiz Kafkasya-Avrasya Kuş Göç Yolu üzerindedir ve Doğu Anadolu\'daki ilk kuş göçü araştırma istasyonudur. Merkezimiz 2006 yılından beri faaliyetlerine devam ederek 189 türden 105 binden fazla kuşa halka takmıştır. Ayrıca bu çalışmalar sırasında 1000\'den fazla kişiye çevrenin korunması ve kuşlar hakkında bilgi verilerek katılımcıların bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Yöre halkı da bu eğitim çalışmalarının sonunda bulundukları alanın değerini anlayarak alanın korunması için bizlere yardımcı ve destek olmaktadır.\"

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