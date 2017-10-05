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Spor

33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Doğuş kupasını aldı

Zeljko Obradoviç " Düzeltmemiz gereken daha çok şey var"  Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası şampiyonu Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi

05 Ekim 2017 02:25

Zeljko Obradoviç \" Düzeltmemiz gereken daha çok şey var\" 

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası şampiyonu Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Fenerbahçe, Banvit\'i 75-64 mağlup ederek Kupanın sahibi oldu.  
Sarı-lacivertliler, Banvit\'i mağlup ederek 7. kez kupayı müzesine götürdü. Mücadele sonrası Fenerbahçe\'ye şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Kaptan Melih Mahmutoğlu\'nun kupayı kaldırmasıyla salonda büyük coşku yaşandı. Maçın en değerli oyuncusu da Luıgı Datome oldu. Karşılaşmada 14 sayıyla oynayan Datome\'nin ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu CEO\'su Ömer Onan verdi. Ardından oyuncular, taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı.
Maç sonunda,açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Ahmet Duverioğlu, \"Öncelikle ben seyirciye teşekkür etmek istiyorum. Bu atmosferi özlemiştik. Bizim için sezona kupayla başlamak çok önemliydi. Önümüzde uzun bir sezon var. Daha kaldıracağımız çok kupa var. Şimdi Lige ve Euroleague odaklanmamız gerekiyor\" ifadelerini kullandı.
\"Çok mutluyum\" diyerek maç değerlendirmesi yapan Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Barış Hersek, \"Sezonun ilk kupası, Cumhurbaşkanlığı kupası büyük Fenerbahçe ailemize hayırlı olsun. Önümüzdeki sezonda da, Lig ve Euroleague\'in en büyük şampiyon adayıyız. Bunun için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Banvit Koçu Saso Filipovski, \"Bugün sahada daha iyi olan taraf fenerbahçeydi. Mücadele verdik ama en iyi oyunumuz olduğunu söyleyemem. Oyunu kontrol edemedik. Fenerbahçe bunu başardı. Bugün ki maçta çıkaracağımız çok ders olduğunu söyleyebilirim. Özellikle savunmada çok zorluk yaşadık. Bazı kötü kararlar verdik\" şeklinde konuştu.
Basın toplantısında konuşan Koç Zeljko Obradoviç, \"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok güzel oyun sergilediler. Bütün hazırlık sezonunda da böyle oynadılar. Ankara\'daki taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim için çok özeller. Bu ilk maçımızdı, düzeltmemiz gereken daha çok şey var\" dedi.
Basın mensuplarından gelen soruyu yanıtlayan Koç Obradoviç, \"FİBA\'nın koyduğu kurallar planlanırken, maalesef oyuncular ve Euroleague hiç düşünülmedi. Aklımıza gelen ilk soru NBA oyuncuları müsabakalara gelmiyor mu oldu. Şuan Avrupa oyuncusu olup 80 den fazla oyuncu var NBA\'de bu çok büyük bir kayıp. İkinci olarak oyuncular kontrat yaparken kulüplerle yapıyorlar. İlk sorumlulukları takımlarının  antrenmanlarında ve maçlarında bulunmak. Bu sebeple oyuncuları çok zor durumda bırakıyorlar. Bir oyuncu milli takıma gitti ve çok ciddi sakatlandı. Onun kontratını kim karşılayacak. Benim bu konuda kendi duruşum var.  Ama sonuç ve karar oyuncularda\" ifadelerini kullandı.
  
Görüntü Dökümü 
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-Kupa Töreni 
-Açıkalamalar 
-Maç sonu basın toplantısı 
-Detaylar 

Ercan ATA-ANKARA-DHA 

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