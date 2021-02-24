Aralarında Kobani eylemleri ile ilgili fezleke hazırlanan 9 milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu'na sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP 27. Dönem Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlemişti.

TIKLAYIN: Kobani soruşturmasında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke hazırlandı