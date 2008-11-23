33 bin tersane işçisinden 20 bini işini kaydebilir

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin (GİSBİR) hazırladığı 'Global Finansal Krizin Türkiye Gemi İnşa Sanayi Üzerindeki Olumsuz Etkileri" başlıklı raporda, küresel krizle demirleyen sektörde, 33 bin çalışandan 20 bininin işsiz kalabileceği uyarısında bulunuldu.



GİSBİR'in, Denizcilik Müsteşarlığı'na sunduğu raporda küresel krizin navlunların düşmesi, kaza haberleri ve petrol ve gemi yan sanayi ürünlerindeki fiyat artışlarının sektörü ciddi biçimde etkilediği belirtildi.



Yeni gemi siparişi alınamadığı, alınan siparişlerin de iptal edildiği kaydedildi. Bazı bankaların mevcut durumu fırsat bildiği savunulan raporda, bankaların kredileri geri çağırdığı anlatıldı. Bazı bankaların, vade kısaltması talebinde bulunduğu ya da alınan kredilere yüksek faizler uyguladığı vurgulandı.



Raporda, tersanelerin bu gelişmelerin etkisinin yıl sonuna doğru daha ciddi biçimde hissedileceği kaydedildi. Bazı tersanelerin kapanma noktasına geleceği, yeni tersane yatırımlarının duracağı belirtilen raporda, "15 bin ile 20 bin çalışanımızın işsizlikle baş başa kalacağı bir süreç başlamıştır" denildi. Gemi sanayicileri, krizden çıkış için inşa edilmekte olan gemilerin kredilerinin yeniden yapılandırılmasını, orta vadeli yatırım ve işletme kredisi için ek fon yaratılmasını ve kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki illerde uygulanmakta olan devlet yardımlarının en az 3 yıl gemi sanayicilere yönelik de devreye konulmasını istedi.

