-329 BİN VATANDAŞ HAC BAŞVURUSU YAPTI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için bu yıl Diyanet'e 329 bin vatandaş ilk kez kayıt oldu. Kayıt yenileyen 634 bin 522 kişiyle birlikte hac sırası bekleyenlerin sayısı 963 bin 856'ya yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl hac için başvuru yapanların sayısı diğer yıllara göre önemli ölçüde arttı. Geçen yıllarda 200 bine ulaşmayan ilk kayıt sayısı bu yıl 329 bin 334'e yükseldi. 2007'de 188 bin 595, 2008'de 120 bin 758, 2009'da 130 bin 226, 2010'da ise 194 bin 961 olan ilk kayıt yaptıranların sayısı bu yıl 329 bin 334'e çıktı. Toplamda 963 bin 856 olan başvuru sayısının da 444 bin 978'i erkek, 518 bin 878'i de kadın hacı adayları. Hacca gitmeye hak kazanan yaklaşık 74 bin kişinin belirlenmesi için düzenlenen kuralar da bu yıl 14 Haziran'da çekilecek. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunu izlemek için kutsal topraklara götürülen basın mensuplarına bu yıl ilk kez sarı basın kartı şartı getirildi.