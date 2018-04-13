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324 kaçak Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR ve Aydın'da, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan 324 Afganistanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi

13 Nisan 2018 14:23

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR ve Aydın\'da, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan 324 Afganistanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi. Kaçaklar, tarifesiz uçuşla Afganistan\'ın başkenti Kabil\'e gönderildi.
Ülkelerindeki iç karışıklıklardan kaçan Afganistanlılar, geldikleri İzmir ve Aydın\'da, yasa dışı olarak deniz yoluyla Yunan adalarına geçmeye çalıştı. Bu girişimleri sırasında yakalanan Afganistanlılar, İzmir\'deki Geri Gönderme Merkezi\'ne konuldu. Merkezde bir süredir işlemleri süren 324 kişi için sınır dışı kararı çıktı. Bu karar sonrasında ise İzmir\'deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi\'nde kalan Afganistan uyruklu 324 kişi, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri eşliğinde, minibüs ve otobüslerle İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na götürüldü. Ekiplerin sıkı güvenlik önlemi aldığı havalimanında üst ve valiz aramaları yapılan göçmenler, daha sonra tarifesiz uçuşla Afganistan\'ın başkenti Kabil\'e gönderildi.

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