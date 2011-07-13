-322 MİLLETVEKİLİ HÜKÜMETE "EVET" DEDİ TBMM (A.A) - 13.07.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulun 61. Hükümet TBMM'den güvenoyu aldı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut yönetiminde çalışmalarını sürdüren Genel Kurul'da, hükümet için güvenoylaması yapıldı. Toplam 495 milletvekilinin katıldığı oylamada 322 milletvekili evet, 173 milletvekili de hayır oyu verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kısa konuşmasında, 61. Hükümet'e güvenoyu verilmesine teşekkür ederek, şunları kaydetti: ''Önümüzde çok iddialı, yoğun bir sürecin olduğunu biliyorum. İnanıyorum ki egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğu bu kutlu çatı altında büyük bir mücadeleyi, geleceğe yönelik, hep birlikte vereceğiz. Buradaki dayanışmamız, birliğimiz, beraberliğimiz ülkemizi, Türkiyemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmada önemli bir imtihan olacaktır. Bu imtihanı beraber başaracağız, beraber vereceğiz.'' Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti sıralarında grup başkanvekilleri, CHP grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Bu arada, güvenoylaması sırasında, elektronik sistemle oylama yapılırken bazı milletvekilleri sisteme giremedi. Yeni milletvekillerinin sisteme giremeyenlere yardımcı oldu. Ancak, sisteme giremeyen çok sayıda milletvekili oy pusula gönderdi. Sadık Yakut, milletvekillerinin sisteme giremediğini belirterek, ''Acele etmeyin, tüm pusulaları alacağız'' dedi. Oy pusulası gönderiminin yoğunlaşması üzerine, Yakut milletvekillerinin hem elektronik sisteme girerek oy vermek istemesi ve hem de pusula göndererek oy kullanması nedeniyle birleşime beş dakika ara verdi. Bu sırada oy sayımı devam etti. Ancak, sisteme girmesine karşın pusula gönderme yoluyla oluşacak mükerrerliğin önlenmesi amacıyla yapılan sayım yaklaşım işlemi 1.5 saate yaklaştı. Genel Kurul'da, güvenoylamasının ardından, RTÜK üyeliği seçimine geçildi.