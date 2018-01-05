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32 yıllık orman mühendisi, avukat oldu

İZMİR, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan emekli orman mühendisi Ali Osman Başlı (54), hukuk fakültesini ve stajını bitirip, avukatlık cüppesini giydi

05 Ocak 2018 16:36

İZMİR, (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde yaşayan emekli orman mühendisi Ali Osman Başlı (54), hukuk fakültesini ve stajını bitirip, avukatlık cüppesini giydi.
Ali Osman Başlı, 1984 yılında Orman Fakültesi\'nden mezun olduktan sonra Orman Genel Müdürlüğü\'nün çeşitli birimlerinde çalıştı. Başlı, bir yandan da eğtimine devam edip, 1985 yılında hukuk fakültesini kazandı. Ancak Ali Osman Başlı ailevi nedenlerden dolayı okulunu birinci sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Başlı, 2011 yılında çıkan \'öğrenci affı\' yasasından faydalanarak içinde hep ukde kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ne tekrar kaydını yaptırdı. 30 yıl hizmet verdiği Orman Teşkilatı\'ndaki görevinden 2015 yılında emekliye ayrılarak hukuk fakültesine devam eden Ali Osman Başlı, 2016 yılında mezun oldu. 2017 yılında Akhisar Adliyesi\'nde zorunlu avukatlık stajını bitiren Başlı, avukatlık ruhsatnamesini Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Arslan ve bu zorlu süreçte kendisinin yanında olup, desteğini esirgemeyen eşi Emriye Başlı\'nın elinden aldı.
Ali Osman Başlı, Orman Genel Müdürlüğü\'nde orman mühendisi olarak uzun yıllar halkın içinde bulunduğunu, kamuyu, idari yapıyı çok iyi bildiğini, idarecilik de yaptığı için mevzuata hâkim olduğunu söyledi. Başlı, tüm bu birikimlerin üzerine hukuk eğitimini de ekleyerek, faydalı işler yapacağına, halka hizmet edeceğine inandığını belirtti. Ali Osman Başlı, kendisine desteğini esirgemeyen eşine ve iki evladına teşekkür etti.

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