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Kültür-Sanat

32 yıl sonra gelen itiraf

Midnight Express’in yazarı günah çıkardı

29 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye’yi karalayan “Midnight Express” kitabının yazarı Billy Hayes kitapta ve filmde anlatılanların hepsinin saçmalık olduğunu söyledi

Türkiye’nin uluslararası alanda büyük prestij kaybına uğradığı “Midnight Express” kitabının yazarı Billy Hayes, Türkiye’de hapis kaldığı dönemdeki gerçekleri ilk kez anlattı.

National Geographic televizyonundaki belgeselde konuşan Heyes, “Kitapta yazılanlar ve Oscar ödüllü filmdeki sahnelerin hepsi saçmalıktan başka bir şey değil. Bana gerçekten neler yaşadığımı yazmamın yasal olarak mümkün olamayacağını söylediler. Ben de uydurdum. Filmde bir tane bile iyi Türk karakteri yoktu. Ama gerçek öyle değildi” diye konuştu.

Türkiye hakkında hatıralarının sadece kötüden ibaret olmadığını dile getiren Hayes, “Hâlâ İstanbul’u çok seviyorum” dedi. Sağmalcılar Cezaevi’nde yaşadıklarını da anlatan Hayes, “Bir koğuşta 80 kişi kalıyorduk. Tuvaletler çok pis kokuyordu. Ve her gün fasulye veriyorlardı. Ama isteyen dışarıdan da yiyeceğini temin edebiliyordu” dedi. Hayes’ın “gerçek Midnight Express” belgeseli 30 Haziran’da Amerika’da yayınlanacak.


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