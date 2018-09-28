32 yerinden bıçaklayarak öldürdü, bazaya koyup binadan çıkardı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da oturan Afganistan uyruklu evli ve 2 çocuk babası Ajmal Amani (27), sevgilisiyle ilişki yaşadığını öğrendiği Ansar Yousefi\'yi (19), 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cesedi baza içine koyarak binadan dışarı çıkaran ve daha sonra dağlık alana atan şüpheli ile sevgilisi, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaparken yakalandı. Cesedin baza içinde binadan çıkarılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 19 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Ankara\'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Yenimahalle\'de oturan evli ve 2 çocuk babası, Afganistan uyruklu Ajmal Amani, iddiaya göre, daha önce tanımadığı Fatemah Safari\'nin kendisini telefonla araması üzerine Afgan uyruklu sevgilisi Zeynab Rezaei\'nin (18) Ansar Yousefi ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Safari ile buluşan Amani, birlikte Yousefi\'nin evine gitti. Sevgilisinin de burada olduğunu gören Ajmal Amani, Ansar Yousefi\'yi 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

CESEDİ BAZA İÇİNDE TAŞIDI

Amani, daha sonra bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Cesedi battaniyeye sararak evdeki bir bazanın içine koyan Ajmal Amani, arkadaşı J. A.\'nın (17) da yardımıyla önce boş bir ranzayı arkadaşının getirdiği kamyonete yükledi. Durumun şüphe çekmediğini fark eden Amani, daha sonra arkadaşıyla birlikte Ansar Yousefi\'nin cesedinin içinde bulunduğu bazayı kamyonete taşıdı. Şüpheliler, Yousefi\'nin cesedini Çubuk ilçesi Sirkeli köyü yakınlarındaki dağlık alana bıraktı.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Köy yakınlarında gezerken cesetle karşılaşan vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Ansar Yousefi\'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit eden ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla, Erzican\'a giderek yurt dışına çıkmak için hazırlıkta bulunan Ajmal Amani ile sevgilisi Zeynab Rezaei ve Fatemah Safari\'yi saklandıkları evde yakaladı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ajmal Amani ile sevgilisi Zeynab Rezaei ve Fatemah Safari çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Amani ile birlikte cesedi taşıyan J.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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