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Yaşam

32 yeni gezegen keşfedildi

Gökbilimciler, güneş sisteminin dışında 32 yeni gezegen keşfetti.

19 Ekim 2009 03:00

Gökbilimciler, güneş sisteminin dışında 32 yeni gezegen keşfetti.

Güney Avrupa Gözlemevi teleskoplarını kullanan bilim adamları, Portekiz'de yapılan bir konferansta yaptıkları açıklamada, keşfedilen gezegenlerin hiçbirinin Dünya kadar büyük ve yaşanabilir olmadığını söyledi.

Cenevre Üniversitesi'nden gökbilimci Stephane Udry, yeni keşfin kainatta Dünya'ya benzer gezegenlerin bulunma olasılığını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Bilim adamlarının son açıklamalarıyla birlikte güneş sisteminin dışında bulunan gezegenlerin sayısı 400'ü aştı.

Yeni gezegenlerin, kainatta yaşamın gelişebileceği bazı yerler olduğu teorisine ek kanıt olduğu belirtildi.

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