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Yaşam

32 yaralı Libya'dan Ankara'ya getirildi ANKARA (A.A)

22 Eylül 2011 21:18

-32 yaralı Libya'dan Ankara'ya getirildi ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Başbakanlık, Libya'daki çatışmalarda yaralanan 32 yaralı ile 30 refakatçisinin Türkiye'de tedavi edilmek üzere bugün Ankara'ya getirildiğini bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar sonucu Libya'daki çatışmalarda yaralananların Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Libya'da tedavi imkanı bulunmayan 32 yaralı ve 30 refakatçisinin, Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen 5 sağlık personeli nezaretinde Türkiye'ye getirildiği ifade edilen açıklamada, bugün Trablus'tan askeri uçak ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen yaralıların Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara'daki hastanelerde tedavi edileceği kaydedildi.

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