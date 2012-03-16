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Kültür-Sanat

32. Uluslararası Paris Kitap Fuarı başladı

32. Uluslararası Paris Kitap Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açtı.

16 Mart 2012 20:21

 

T24 - 32. Uluslararası Paris Kitap Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Dört gün sürecek fuara, dünyanın dört bir yanından yaklaşık bin yayıncı katılıyor. 
 
Bu yılki fuara Japon edebiyatı damgasını vuracak. Japon edebiyatının ünlü temsilcilerinin katılacağı fuarda, yine bu ülkenin edebiyatına ilişkin sergiler açılacak ve açık oturumlar düzenlenecek.
 
Fuarda ayrıca, Rusya'nın başkenti Moskova'nın dünyaca ünlü klasik edebiyatçılarına özel bir yer ayrılacak.
 
Fuara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu iki stantla katılıyor.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar Gözüm, bakanlık olarak Türk eserlerinin yabancı dillere çevrilerek dünyaya tanıtılmasına büyük önem verdiklerini ve bu konudaki yoğun çalışmalarını gelecek dönemde de sürdüreceklerini söyledi.
 
Gözüm, entelektüel Türk dünyasına destek vermeyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.
 
Paris Kitap Fuarını yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
 
 

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