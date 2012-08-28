32 milyoner 'bakire' eş arıyor

Çinli 32 zengin erkek ‘mutlu bir izdivaç’ yapabilmek için özel bir kulüp aracılığıyla 'bakire' eş arıyor. Milyonerlerle evlenmek için 2 bin 700 kadın başvuru yaptı.

İngiltere’de yayımlanan The Independent gazetesinin görüştüğü Guangzhou kenti merkezli Çinli Girişimcilerin Bekarlar Kulübü (CECS) son olarak 32 bekar erkeğin katıldığı bir etkinlik düzenlemeyi planladığını açıkladı. Hepsi 30 yaş üstü, bekar, 10 milyon sterlin (28 milyon TL) serveti bulunan veya büyük bir firmanın CEO’su olan bu erkekler için tam 2 bin 700 kadın başvuru yaptı. Kadınlarla tek tek görüşecek olan erkekler kendilerine en uygun adayı arayacak. Yılda 20 bin sterlin (57 bin TL) üyelik masrafı bulunan özel kulüp kadınlarda da bazı özelliklerin bulunmasını talep ediyor.

Sadece güzel yüz aramıyorlar

Milliyet'teki haberi göre, başvuran kadınların ‘tatlı, sade ve masum’ olmaları gerekiyor. Kulüpte danışman olarak görev yapan Wendy Dai, “Buraya başvuranlar güzel görünen ve iyi karakterli kadınlar arıyor. Bu adamlar sadece güzel bir yüz değil iyi bir eş de arıyor” yorumunu yaptı.

Para avcısı olmayacak

Kadınlarda aranan diğer özellikler ise geçmişte çok fazla ilişki yaşamamaları ve ‘para avcısı’ olmamaları olarak açıklanıyor. Independent’a konuşan adaylardan Frank Chen (32), “Etrafımda birçok güzel kadın var. Onlardan hoşlanıyorum ama onlarla evlenmem. Ben iyi bir kadın, eş ve çocuklarıma iyi bir anne arıyorum” diyor. Çin’de 1300 kişiden birinin yıllık geliri 100 bin sterlinin (285 bin TL) üzerinde. 1 milyon sterlinin (2.85 milyon TL) üzerinde serveti olanların sayısı ise yaklaşık 1 milyon kişi.