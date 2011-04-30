-32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI DİYARBAKIR (A.A) - 30.04.2011 - Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'nın şehir yapılanmasının yanı sıra kırsal yapılanmasında da aktif şekilde faaliyet gösteren şahıslara yönelik bu sabah saat 05.00'te Diyarbakır, Elazığ ve Malatya il merkezleri ile Dicle ve Lice ilçesi ve köylerinde toplam 47 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Gerçekleştirilen operasyonda, kırsal alanda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına lojistik malzeme desteğinde bulundukları, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin teminini sağladıkları, bölgedeki iş sahiplerinden ve köylerdeki vatandaşlardan baskı kurarak para temin edip örgüte aktardıkları, şehir merkezine eylem amaçlı gelen örgüt mensupları ile birlikte silah mühimmatı sevk ettikleri, terör örgütü grupları içerisinde haberleşmenin sağlanması için kurye görevi yaptıkları tespit edilen 32 şahıs yakalanmıştır. Operasyonda, 11 adet av tüfeği, 6 adet fişek, 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet masa üstü bilgisayar, 21 adet cep telefonu, 20 adet CD ile çok sayıda örgütsel doküman ve fotoğraf ele geçirilmiştir.''