32. İstanbul Film Festivali başlıyor

32. İstanbul Film Festivali, 30 Mart-14 Nisan tarihleri arasında 20 bölümde 200'ü aşkın filmi sinemaseverlerle buluşturacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Akbank sponsorluğunda düzenlenen festival, 200 kadar filmin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı söyleşiler, atölye çalışmaları ve sinema dersleriyle dolu iki hafta sunacak.

Festival bu yıl, 2012 ve 2013'ün parlak filmlerinden unutulmaz sinema klasiklerine, usta yönetmenlerin başyapıtlarından Sundance ve Berlin Film Festivali'nde prömiyeri yapılan filmlere, Altın Lale ve FACE yarışmalarından belgeseller ve çocuk filmlerine uzanan bir yelpazede izleyicinin karşısına çıkacak.

Festival programında ''Kadın Hikayeleri'' gibi yeni bir bölümün yanı sıra uzun bir aranın ardından yeniden canlandırılan ''Edebiyattan Beyazperdeye'', eylülde başlayacak 13. İstanbul Bienali işbirliğiyle hazırlanan ''Ben-Kentli Vatandaş Değil Miyim?'' ve ''Gerçek Mucizedir: Carlos Reygadas'' gibi özel bölümler yer alacak.

Sektörden her yıl daha çok ilgi toplayan Köprüde Buluşmalar'ın da sekizincisi festival kapsamında düzenlenecek.

Seansları 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30 olan filmler, Beyoğlu'nda Atlas, Beyoğlu, Pera Müzesi, Nişantaşı'nda City's, Ortaköy'de Feriye ve Kadıköy'de Rexx olmak üzere 6 sinemada gösterilecek.

Festivalin büyük ilgi gören ''Geceyarısı Çılgınlığı'' bölümünde ise cuma ve cumartesi günleri saat 24.00'da yüksek gerilimli bir film gösterilecek.

Açılış 29 Mart'ta

Festival, 29 Mart Cuma akşamı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki törenle açılacak. Sunuculuğunu Mehmet Ali Alabora'nın yapacağı törende, açılış filmi olarak Pedro Almodovar'ın son filmi ''I'm So Excited/Aklımı Oynatacağım'' gösterilecek. Film, ''Akbank Galaları''nda izlenebilecek.