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15 Temmuz Darbe Girişimi

32 ilde 'FETÖ' operasyonu: 60 asker gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli subaylar bulunuyor

07 Haziran 2017 13:18

Konya merkezli 32 ilde 'FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda  hakkında yakalama kararı çıkan 64'u subay, 70 muvazzaf askerden 60'ı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında tabip subay,  pilot, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli subaylar bulunuyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından !'FETÖ'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından askere yönelik bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda itirafçı olan subayların ifadeleri doğrultusunda  64'ü subay 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine bugün Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 70 askerden 60'ı  'Anayasa'yı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında çoğunluğu teğmen ve üsteğmen olmak üzere pilot, jandarma, tabip subay, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli subayların olduğu belirtildi.

Operasyonun devam ettiği, şüphelilerin evlerinde ve çalıştığı birimlerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

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