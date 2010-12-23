32. Gün'de deprem... RIDVAN AKAR bıraktı!

T24 - 32. Gün'de deprem. 15 yıldır 32. Gün'ü gerçekleştiren isimlerden Rıdvan Akar ile Mehmet Ali Birand'ın yolları ayrıldı.





Son 10 yılda 32. Gün'ün Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen ve 3 yıldır da Birand ile birlikte programa çıkan Rıdvan Akar'ın ani gidişine kimse anlam veremedi.



Birand ile yolların ayrılmasıyla ilgili olarak “Şimdilik kapadık” diyen Rıdvan Akar, T24'e “konuşmak istemediğini, üzerindeki 15 yılın yükü ve yorgunluğu ile yaşadığı duygular arasında henüz seçim yapmak istemediğini” belirtmekle yetindi.

Medyanın en üretken isimlerinden







Türk basınının en saygın isimleri arasında bulunan Rıdvan Akar, Gazi Üniversitesi İktisadî İdarî Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. 1987’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Türk Haberler Ajansı, "Söz", "Ekonomik Panorama", "Tempo", "Milliyet" ve atv’de çalıştı, Bir Gün'de yazılar kaleme aldı. 15 yıl Birand ile berebar yaptığı 32. Gün'ün son 10 yıl boyunca Genel Yayın Yönetmenliği'ni de üstlenen Akar, halen CNN Türk Haber Müdürlüğü görevini sürdürüyor.





Hem basılı, hem de görsel alanda Türk medyasının en üretken isimleri arasında bulunan, polisiye bir romanla edebiyatta da dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Akar'ın imzasını taşıyan kitaplar şunlar:







- Aşkale Yolcuları - Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları





- Varlık Vergisi - Tek Parti Döneminde Azınlık Karşıtı Politika Örneği



- Bir Irkçının İhaneti (Roman)



- Ömrümden Uzun İdeallerim Var (“Suna'nın Gözleri” adıyla belgeselini de yaptığı Suna Kıraç kitabı)



- İstanbul'un Son Sürgünleri (Hülya Demir Akar ile birlikte)



- Ecevit ve Gizli Arşivi (Can Dündar'la birlikte)



- Karaoğlan (Can Dündar'la birlikte)



- Bir Prensin Hisseli Hikâyesi – İşini Bilen Bir Memur Engin Civan (Jale Özgentürk'le birlikte)



- Latife Hanım (İpek Çalışlar ve Mehmet Ali Birand'la birlikte)



- 12 Eylül – Türkiye'nin Miladı (Mehmet Ali Birand ve Hikmet Bila ile birlikte)



- Lider Portrelerinde Türkiye



